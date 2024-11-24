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Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу
Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу - 24.11.2024, ПРАЙМ
Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу
Указ российского президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны может расцениваться в качестве сигнала западным странам. Об этом сообщил... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T11:21+0300
2024-11-24T11:21+0300
россия
дмитрий песков
ядерная программа
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Указ российского президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны может расцениваться в качестве сигнала западным странам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Такое заявление пресс-секретарь российского президента сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубине в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, в этом есть определенная закономерность."Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне", - добавил Песков.Кроме того, он отметил, что текущие противостояние в мире провоцирует Запад. Именно поэтому, по его словам, и было принято решение об обновлении ядерной доктрины для адаптации ее к меняющимся в мире условиям.
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россия, дмитрий песков, ядерная программа
РОССИЯ, Дмитрий Песков, ядерная программа
11:21 24.11.2024
 
Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу

Песков: указ об обновлении ядерной доктрины РФ можно считать сигналом Западу

© POOL | Перейти в медиабанкXVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ В. Путина и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси
© POOL
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Указ российского президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны может расцениваться в качестве сигнала западным странам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Такое заявление пресс-секретарь российского президента сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубине в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, в этом есть определенная закономерность.
"Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне", - добавил Песков.
Кроме того, он отметил, что текущие противостояние в мире провоцирует Запад. Именно поэтому, по его словам, и было принято решение об обновлении ядерной доктрины для адаптации ее к меняющимся в мире условиям.
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СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России
19 ноября, 17:43
 
РОССИЯДмитрий Песковядерная программа
 
 
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