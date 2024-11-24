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Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу

Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу - 24.11.2024, ПРАЙМ

Песков назвал обновление ядерной доктрины России сигналом Западу

Указ российского президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны может расцениваться в качестве сигнала западным странам. Об этом сообщил... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T11:21+0300

2024-11-24T11:21+0300

2024-11-24T11:21+0300

россия

дмитрий песков

ядерная программа

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Указ российского президента Владимира Путина об обновлении ядерной доктрины страны может расцениваться в качестве сигнала западным странам. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Такое заявление пресс-секретарь российского президента сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубине в ответ на соответствующий вопрос. По его словам, в этом есть определенная закономерность."Хотя президент Путин дал поручение готовить изменения с тем, чтобы адаптировать нашу доктрину к условиям нынешнего противостояния, которое провоцируется западными странами, но, тем не менее, Путину приходится отвечать на ту беспрецедентную эскалацию, которая провоцируется в первую очередь уходящей администрацией в Вашингтоне", - добавил Песков.Кроме того, он отметил, что текущие противостояние в мире провоцирует Запад. Именно поэтому, по его словам, и было принято решение об обновлении ядерной доктрины для адаптации ее к меняющимся в мире условиям.

https://1prime.ru/20241119/ssha-852923613.html

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россия, дмитрий песков, ядерная программа