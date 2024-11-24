Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241124/peskov-853047620.html
В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника"
В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника"
Применение Россией новой ракетной системы "Орешник" в сложившихся обстоятельствах стало своевременным и эффективным. Такое заявление сделал официальный... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T13:56+0300
2024-11-24T13:59+0300
россия
сша
запад
дмитрий песков
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/65/842786514_0:338:2441:1711_1920x0_80_0_0_dc00b89330c782e9af5b39c79ec585df.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Применение Россией новой ракетной системы "Орешник" в сложившихся обстоятельствах стало своевременным и эффективным. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил свои слова тем, что западные государства активно показывают, что они готовы пойти на любые шаги."Коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки – в том плане, что "даже не думайте" – я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно", - сказал пресс-секретарь российского президента в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Кроме того, Песков уточнил, что ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с Соединенных Штатов вышла на беспрецедентный уровень. По его словам, западные государства готовы на все, чтобы нанести России "стратегическое поражение".Российский политик добавил, что испытание Россией "Орешника" стало предупредительным звонком западным странам.
https://1prime.ru/20241123/zelenskiy-853035688.html
сша
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84278/65/842786514_0:109:2441:1940_1920x0_80_0_0_36861ec8285e3afd34cfab5cecacb016.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, запад, дмитрий песков
РОССИЯ, США, ЗАПАД, Дмитрий Песков
13:56 24.11.2024 (обновлено: 13:59 24.11.2024)
 
В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника"

Песков: ответ "Орешником" стал своевременным, когда Запад уже готов на все

© РИА Новости . Виталий Карпов | Перейти в медиабанкКремль
Кремль - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Виталий Карпов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Применение Россией новой ракетной системы "Орешник" в сложившихся обстоятельствах стало своевременным и эффективным. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он объяснил свои слова тем, что западные государства активно показывают, что они готовы пойти на любые шаги.
"Коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки – в том плане, что "даже не думайте" – я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно", - сказал пресс-секретарь российского президента в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Кроме того, Песков уточнил, что ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с Соединенных Штатов вышла на беспрецедентный уровень. По его словам, западные государства готовы на все, чтобы нанести России "стратегическое поражение".
Российский политик добавил, что испытание Россией "Орешника" стало предупредительным звонком западным странам.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
В Раде обвинили Зеленского во лжи после удара "Орешником"
Вчера, 09:55
 
РОССИЯСШАЗАПАДДмитрий Песков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала