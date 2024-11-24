https://1prime.ru/20241124/peskov-853047620.html

В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника"

В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника" - 24.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле назвали своевременным и эффективным применение "Орешника"

Применение Россией новой ракетной системы "Орешник" в сложившихся обстоятельствах стало своевременным и эффективным. Такое заявление сделал официальный... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T13:56+0300

2024-11-24T13:56+0300

2024-11-24T13:59+0300

россия

сша

запад

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Применение Россией новой ракетной системы "Орешник" в сложившихся обстоятельствах стало своевременным и эффективным. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он объяснил свои слова тем, что западные государства активно показывают, что они готовы пойти на любые шаги."Коллективный Запад, ведомый Соединенными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей стратегическое поражение. Поэтому вот такие предупредительные звоночки – в том плане, что "даже не думайте" – я имею в виду удар, который был нанесен нашей новой ракетой, это весьма своевременно, это было востребовано и эффективно", - сказал пресс-секретарь российского президента в беседе с журналистом Павлом Зарубиным. Кроме того, Песков уточнил, что ситуацию в отношениях между Россией и Западом во главе с Соединенных Штатов вышла на беспрецедентный уровень. По его словам, западные государства готовы на все, чтобы нанести России "стратегическое поражение".Российский политик добавил, что испытание Россией "Орешника" стало предупредительным звонком западным странам.

https://1prime.ru/20241123/zelenskiy-853035688.html

сша

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россия, сша, запад, дмитрий песков