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Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР

Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР - 24.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР

Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы,... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T15:10+0300

2024-11-24T15:10+0300

2024-11-24T15:10+0300

россия

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы, сообщается на сайте кабмина. "В Луганскую Народную Республику будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Как уточнили в правительстве, эти средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить значимые задачи для жизни граждан. Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которую правительство утвердило в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.

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россия, правительство, лнр