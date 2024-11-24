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Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР
Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР - 24.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР
Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы,... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T15:10+0300
2024-11-24T15:10+0300
россия
правительство
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы, сообщается на сайте кабмина. "В Луганскую Народную Республику будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Как уточнили в правительстве, эти средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить значимые задачи для жизни граждан. Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которую правительство утвердило в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
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россия, правительство, лнр
РОССИЯ, правительство, ЛНР
15:10 24.11.2024
 
Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР

Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР на первоочередные расходы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы, сообщается на сайте кабмина.
"В Луганскую Народную Республику будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Как уточнили в правительстве, эти средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить значимые задачи для жизни граждан.
Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которую правительство утвердило в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
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