https://1prime.ru/20241124/pravitelstvo-853048179.html
Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР
Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР - 24.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР
Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы,... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T15:10+0300
2024-11-24T15:10+0300
2024-11-24T15:10+0300
россия
правительство
лнр
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы, сообщается на сайте кабмина. "В Луганскую Народную Республику будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении. Как уточнили в правительстве, эти средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить значимые задачи для жизни граждан. Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которую правительство утвердило в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
https://1prime.ru/20241115/mayning-852859543.html
лнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, правительство, лнр
РОССИЯ, правительство, ЛНР
Кабмин выделил более миллиарда рублей на нужды ЛНР
Правительство выделило более миллиарда рублей для ЛНР на первоочередные расходы
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Правительство России выделило дополнительно более 1 миллиарда рублей для Луганской Народной Республики на первоочередные и социально значимые расходы, сообщается на сайте кабмина.
"В Луганскую Народную Республику будет дополнительно направлено свыше 1 миллиарда рублей на поддержание сбалансированности регионального бюджета. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении.
Как уточнили в правительстве, эти средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона, что позволит решить значимые задачи для жизни граждан.
Финансирование будет направлено в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области", которую правительство утвердило в конце 2023 года. В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата.
Правительство одобрило поправки в законопроект о майнинге