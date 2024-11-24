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"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию

"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию - 24.11.2024, ПРАЙМ

"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию

Нужно просто зажмуриться - и проблема исчезнет сама собой, - такой совет дал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев,... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T16:34+0300

2024-11-24T16:34+0300

2024-11-24T16:35+0300

вооружения

дмитрий медведев

украина

пропаганда

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Нужно просто зажмуриться - и проблема исчезнет сама собой, - такой совет дал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявления украинцев, отрицающих существование ракет "Орешник"."Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует", - сообщил Медведев. И немедленно согласился с украинскими пропагандистами: - Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании в боевых условиях баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" в безъядерном исполнении, которая поразила оборонное предприятие в Днепропетровске.

https://1prime.ru/20241123/eskalatsiya-853039994.html

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дмитрий медведев, украина, пропаганда