https://1prime.ru/20241124/rakety-853049047.html
"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию
"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию - 24.11.2024, ПРАЙМ
"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию
Нужно просто зажмуриться - и проблема исчезнет сама собой, - такой совет дал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев,... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T16:34+0300
2024-11-24T16:34+0300
2024-11-24T16:35+0300
вооружения
дмитрий медведев
украина
пропаганда
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_0:1:3071:1728_1920x0_80_0_0_26be5e3fcb783dc922979342aa267982.jpg
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Нужно просто зажмуриться - и проблема исчезнет сама собой, - такой совет дал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявления украинцев, отрицающих существование ракет "Орешник"."Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует", - сообщил Медведев. И немедленно согласился с украинскими пропагандистами: - Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании в боевых условиях баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" в безъядерном исполнении, которая поразила оборонное предприятие в Днепропетровске.
https://1prime.ru/20241123/eskalatsiya-853039994.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845853121_143:0:2872:2047_1920x0_80_0_0_3324f19c0c54e748a437e7c547a453b7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий медведев, украина, пропаганда
Вооружения, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, Пропаганда
"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию
Медведев: для тех, кто зажмурится, проблема с "Орешником" исчезает автоматически