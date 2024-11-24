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"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию - 24.11.2024, ПРАЙМ
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"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию
"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию - 24.11.2024, ПРАЙМ
"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию
Нужно просто зажмуриться - и проблема исчезнет сама собой, - такой совет дал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев,... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T16:34+0300
2024-11-24T16:35+0300
вооружения
дмитрий медведев
украина
пропаганда
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Нужно просто зажмуриться - и проблема исчезнет сама собой, - такой совет дал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявления украинцев, отрицающих существование ракет "Орешник"."Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует", - сообщил Медведев. И немедленно согласился с украинскими пропагандистами: - Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически".Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании в боевых условиях баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" в безъядерном исполнении, которая поразила оборонное предприятие в Днепропетровске.
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дмитрий медведев, украина, пропаганда
Вооружения, Дмитрий Медведев, УКРАИНА, Пропаганда
16:34 24.11.2024 (обновлено: 16:35 24.11.2024)
 
"Для защиты достаточно". Медведев "выдал секрет", как победить Россию

Медведев: для тех, кто зажмурится, проблема с "Орешником" исчезает автоматически

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Нужно просто зажмуриться - и проблема исчезнет сама собой, - такой совет дал в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя заявления украинцев, отрицающих существование ракет "Орешник".
"Свою любопытную, инициативную ПРО в отношении БГРСД "Орешник" обнародовали хохляцкие пропагандисты: "Никакого "Орешника" вообще не существует", - сообщил Медведев. И немедленно согласился с украинскими пропагандистами: - Правильно, надо быть проще! И для защиты достаточно просто зажмуриться. Для тех, кто зажмурится, проблема исчезает автоматически".
Дежурный боевой пост РВСН в Калужской области - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
Если "Орешник" не отрезвит. Раскрыт следующий шаг России
Вчера, 16:17
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил об успешном испытании в боевых условиях баллистической гиперзвуковой ракеты "Орешник" в безъядерном исполнении, которая поразила оборонное предприятие в Днепропетровске.
 
ВооруженияДмитрий МедведевУКРАИНАПропаганда
 
 
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