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"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции - 24.11.2024, ПРАЙМ
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"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции
"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции - 24.11.2024, ПРАЙМ
"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг жесткой критике министра иностранных дел Франции... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T17:01+0300
2024-11-24T17:03+0300
политика
франция
ракетные удары
украина
алексей пушков
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг жесткой критике министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, заявившего в беседе с ВВС, что Украина может наносить удары французским дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации.Комментируя заявление главы французского внешнеполитического ведомства, Пушков признался, что его потрясает не столько агрессивность Барро, сколько "явное отсутствие ума".По оценке сенатора, демонстрируемое главой французского МИД поведение весьма характерно для подавляющего большинства либеральных политиков Европы нового поколения. Как считает Пушков, эти политики воспитывались на ультра-либеральных лозунгах и клише и при этом абсолютно ничего не знают о войне и плохо образованны."Такое руководство — подлинная беда нынешней Европы", — констатировал сенатор.
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франция, ракетные удары, украина, алексей пушков
Политика, ФРАНЦИЯ, ракетные удары, УКРАИНА, Алексей Пушков
17:01 24.11.2024 (обновлено: 17:03 24.11.2024)
 
"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции

Пушков жестко ответил на заявление главы МИД Франции о ракетных ударах по России

© AFP / Ludovic Marin*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© AFP / Ludovic Marin
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг жесткой критике министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, заявившего в беседе с ВВС, что Украина может наносить удары французским дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации.

Комментируя заявление главы французского внешнеполитического ведомства, Пушков признался, что его потрясает не столько агрессивность Барро, сколько "явное отсутствие ума".
По оценке сенатора, демонстрируемое главой французского МИД поведение весьма характерно для подавляющего большинства либеральных политиков Европы нового поколения. Как считает Пушков, эти политики воспитывались на ультра-либеральных лозунгах и клише и при этом абсолютно ничего не знают о войне и плохо образованны.

"Такое руководство — подлинная беда нынешней Европы", — констатировал сенатор.
Пуск крылатой ракеты Оникс - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
"Опасная авантюра": Пушков предупредил, чем удары по России грозят Европе
18 ноября, 15:19
 
ПолитикаФРАНЦИЯракетные ударыУКРАИНААлексей Пушков
 
 
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