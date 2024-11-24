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"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции

"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции - 24.11.2024, ПРАЙМ

"Подлинная беда Европы". Пушков поставил "диагноз" главе МИД Франции

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг жесткой критике министра иностранных дел Франции... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T17:01+0300

2024-11-24T17:01+0300

2024-11-24T17:03+0300

политика

франция

ракетные удары

украина

алексей пушков

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своем Telegram-канале подверг жесткой критике министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро, заявившего в беседе с ВВС, что Украина может наносить удары французским дальнобойными ракетами вглубь территории Российской Федерации.Комментируя заявление главы французского внешнеполитического ведомства, Пушков признался, что его потрясает не столько агрессивность Барро, сколько "явное отсутствие ума".По оценке сенатора, демонстрируемое главой французского МИД поведение весьма характерно для подавляющего большинства либеральных политиков Европы нового поколения. Как считает Пушков, эти политики воспитывались на ультра-либеральных лозунгах и клише и при этом абсолютно ничего не знают о войне и плохо образованны."Такое руководство — подлинная беда нынешней Европы", — констатировал сенатор.

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франция

украина

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франция, ракетные удары, украина, алексей пушков