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Зарплаты букмекеров и работников казино в России выросли сильнее всего

Зарплаты букмекеров и работников казино в России выросли сильнее всего - 24.11.2024, ПРАЙМ

Зарплаты букмекеров и работников казино в России выросли сильнее всего

Зарплаты букмекеров и работников казино в России в сентябре выросли сильнее всего - почти вдвое за год, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T06:17+0300

2024-11-24T06:17+0300

2024-11-24T06:17+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Зарплаты букмекеров и работников казино в России в сентябре выросли сильнее всего - почти вдвое за год, следует из расчетов РИА Новости по данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Так, занимающиеся организацией и проведением азартных игр и заключением пари получали в сентябре в среднем по стране почти 103 тысячи рублей против 53,6 тысячи рублей годом ранее. "В этой категории в основном представлены работники букмекерской деятельности, так как официальный игорный бизнес в России есть только на очень ограниченном количестве территорий", - прокомментировал агентству старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок. Он пояснил, что такие зарплаты в этой сфере связаны с очень высокими темпами роста выручки таких компаний. Это, в свою очередь, может быть связано с ростом доходов населения и с обелением букмекерского бизнеса. Статистика также подтверждает рост финансовых показателей букмекеров: в частности, в Центральном федеральном округе за январь-август их прибыль выросла в 3,4 раза - до 61,1 миллиарда рублей с 18,2 миллиарда годом ранее. На втором месте по росту зарплат в первый месяц осени расположились брокеры и сотрудники бирж: их вознаграждение за год увеличилось в среднем в 1,6 раза - до 209,3 тысячи рублей. Тройку лидеров замыкают переводчики, чей заработок вырос в 1,5 раза - до 43,6 тысячи рублей. Специалисты по отделке квартир стали получать за год в 1,4 раза больше - 49,9 тысячи рублей в среднем по стране. Занятые на производстве спортивных товаров в сентябре зарабатывали 65,4 тысячи рублей, что на 38% больше прошлогоднего уровня. Кроме того, зарплаты выросли более чем на 30% еще в десяти профессиональных группах, среди которых - мастера по ремонту бытовых предметов, продавцы автозапчастей и специалисты по разведению и выращиванию рыбы. При этом у большинства занятых в России номинальные зарплаты за год выросли на 10-30%. Менее чем на 10% заработок вырос в десяти профессиональных группах, в том числе, у риелторов, детективов, рыбаков и сотрудников компаний по морским пассажирским перевозкам. В то же время зарплаты снизились у занятых в рыбном производстве (-3,5%), работников страховых компаний и НПФ (-5,2%) и дизайнеров (-17,8%).

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финансы, москва, центральный федеральный округ, ранхигс, нпф