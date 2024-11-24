https://1prime.ru/20241124/russkie-853050916.html

"Русские нас презирают". Запад призвали прислушиваться к Путину

"Русские нас презирают". Запад призвали прислушиваться к Путину - 24.11.2024, ПРАЙМ

"Русские нас презирают". Запад призвали прислушиваться к Путину

Лидеры Европы позволяют себе постоянно лгать своим гражданам и дразнить русского медведя. Но президент Российской Федерации очень прямой человек, и Западу стоит | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T22:54+0300

2024-11-24T22:54+0300

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политика

запад

владимир путин

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Лидеры Европы позволяют себе постоянно лгать своим гражданам и дразнить русского медведя. Но президент Российской Федерации очень прямой человек, и Западу стоит слушать, что он говорит, заявил в эфире канала Europe 1 французский политик Филипп де Вилье.По его словам, когда Путин поменял доктрину, большинство наблюдателей Запада сразу же заявили, что он блефует, а затем последовало невероятное событие, которое СМИ Франции не комментируют, "и они единственные, кто этого не делает", - запуск ракеты нового типа, которая разработана для несения ядерного боезаряда c разделяющейся головной частью, то есть президент России, по сути, сказал Западу: "Теперь я могу запускать в вашу сторону ракеты с ядерным оснащением".Отметив, что сегодняшняя ситуация напоминает игру в русскую рулетку, Вилье рассказал, что глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, комментируя удар новой русской ракетой, заявил : "Да нет…", - и глава Минобороны Себастьян Лекорню говорил: "Да нет…". "Но почему нет? Погодите, мы тут не в "орел или решку" играем", - вопрошает французский политик.Западники, как утверждает Вилье, любят блефовать и при этом наделяют других людей чертами своей собственной психологии, то есть считают, что блефуют все, "но русские не такие". В качестве примера политик привел пример с Наполеоном, который не верил, что московский градоначальник Ростопчин не сожжет Москву, но то все-таки сжег."У Путина прослеживаются схожие черты", - отметил Вилье, после чего добавил, что хорошо знает русских - "это очень прямой народ"."Они нас презирают, что в какой-то степени можно понять. Они презирают тех, кто врет, — и врет своим народам, занимаясь демагогией", - резюмировал политик.

https://1prime.ru/20241123/putin-853035552.html

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запад, владимир путин