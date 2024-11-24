https://1prime.ru/20241124/shtrafy-853049980.html

Какие штрафы грозят водителям во дворах. Эксперты привели семь примеров

Какие штрафы грозят водителям во дворах. Эксперты привели семь примеров - 24.11.2024, ПРАЙМ

Какие штрафы грозят водителям во дворах. Эксперты привели семь примеров

Штрафы за нарушение ПДД можно получить не только на дорогах общего пользования, но даже во дворе. Эксперты Autonews.ru рассказали о семи ситуациях, когда... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T19:43+0300

2024-11-24T19:43+0300

2024-11-24T20:05+0300

происшествия

штраф

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Штрафы за нарушение ПДД можно получить не только на дорогах общего пользования, но даже во дворе. Эксперты Autonews.ru рассказали о семи ситуациях, когда водителя могут неожиданно, но вполне законно наказать рублем.Парковка на газоне. Зимой на это способен даже самый законопослушный водитель, ведь газоны заметены снегом. Однако штрафы действуют круглогодично, и за такую парковку водителю придется заплатить в Москве 5000 рублей, в Санкт-Петербурге - от 3000 до 5000 рублей, в остальных городах страны - от 1000 до 3000 рублей.Парковка возле мусорной площадке. Если поставить автомобиль ближе чем на 5 метров от мусорных контейнеров, можно получить не только штраф, но и эвакуацию "стального коня". Штраф в Москве - 1000-3000 рублей, в Подмосковье - 3000-5000 рублей, в регионах - от 500 до 3000 рублей.Блокировка выезда со двора. Если автомобиль перекрыл один из выездов, то водителю грозит как эвакуация, так и штраф. В Москве и Санкт-Петербурге — 3000 рублей, в других городах - 2000 рублей.Долгий прогрев автомобиля. Долгий - это от пяти минут. Штраф в Москве и Санкт-Петербурге - 3000 рублей, в других городах - 1500 рублей.Нарушение правил жилой зоны. В частности, такими нарушениями признаются сквозной проезд, езда со скоростью свыше 20 км/ч, обучение кого-либо вождению. Штраф для жителей Москвы и Санкт-Петербурга - 3000 рублей, других городов - 1500 рублей.Оставление автомобиля на одном месте. Имеется в виду ситуация, когда автомобиль стоит во дворе месяцами, а то и годами, а также не имеет номеров или имеет сильные повреждения. Штраф - 1000-3000 рублей.Длительное использование звукового сигнала. Штраф - 500 рублей.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

штраф