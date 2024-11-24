https://1prime.ru/20241124/sovfedja-853043187.html

В Совфеде рассказали об упрощенной схеме регистрации хозяйственных построек

В Совфеде рассказали об упрощенной схеме регистрации хозяйственных построек - 24.11.2024, ПРАЙМ

В Совфеде рассказали об упрощенной схеме регистрации хозяйственных построек

Россияне могут зарегистрировать свои хозяйственные постройки (бани, сараи, погреба, теплицы и другие) по упрощенной схеме, использовав ранее полученные на них... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T02:32+0300

2024-11-24T02:32+0300

2024-11-24T02:32+0300

общество

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Россияне могут зарегистрировать свои хозяйственные постройки (бани, сараи, погреба, теплицы и другие) по упрощенной схеме, использовав ранее полученные на них документы, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "В целом, "дачная амнистия", которая представляет собой целый ряд поправок в действующее законодательство, принятых в последние годы, теперь охватывает практически все виды строений, кроме признанных самовольными или подлежащих сносу. Так, 9 ноября 2024 года вступил в силу закон, который позволит значительно упростить оформление прав на вспомогательные хозяйственные постройки. Речь идет о банях, сараях, погребах, летних кухнях, теплицах и других постройках хозяйственного назначения, которые расположены на земельных участках для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства", — сказала Епифанова. Сенатор отметила, что новые правила позволят использовать ранее выданные документы — "например, технический паспорт от БТИ, вместо еще одного проведения кадастровых работ". По ее словам, это сэкономит время и деньги, поскольку "не нужно будет повторно оплачивать услуги инвентаризации". "Главное условие: в отношении этих объектов должен быть осуществлен технический учет до 1 января 2013 года, то есть, выдан технический паспорт. Участки, на которых находятся данные строения, должны принадлежать гражданам на праве собственности, пожизненно наследуемого владения или безвозмездного срочного пользования, а если эти участки государственные или муниципальные – то на правах аренды", — подчеркнула парламентарий. Епифанова также добавила, что для оформления таких объектов в упрощенном порядке "нужно собрать все имеющиеся на них техпаспорта или иные правоустанавливающие документы, которые имеются у владельцев, например, реестровые книги". Если в свое время техучет в отношении данных объектов не производился, то "обратиться к кадастровому инженеру все-таки придется", отметила она. "Все сказанное касается и самого земельного участка, если права на него до сих пор не оформлены. Важный момент: объект дачной амнистии не должен быть признан в судебном порядке самовольной постройкой, которая подлежит сносу, в этом случае в оформлении обоснованно откажут", — пояснила политик. НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ДОМОВ БЛОКИРОВАННОЙ ЗАСТРОЙКИ По словам Епифановой, "дачная амнистия" также упростила механизм оформления прав на дома блокированной застройки, которые массово строили раньше на две или три семьи. "У этих зданий общая крыша и одна или несколько общих стен, и они разделены на части, у каждой из которых свой вход и свои хозяева. По оценкам экспертов, в России сейчас более 60 000 таких домов без правоустанавливающих документов. Новый закон распространяет механизм дачной амнистии и на эти дома. Право на квартиру в доме блокированной застройки можно зарегистрировать в упрощенном порядке, если он состоит максимум из двух блоков (или квартир), возведен до 14 мая 1998 года. Закон также позволяет сохранить права собственности на земельный участок под такими домами, что исключит необходимость дополнительных кадастровых работ и уплаты госпошлин", — сказала сенатор. "Напомню, что закон от дачной амнистии действует до марта 2031 года. Оформить права на объекты можно через МФЦ или на сайте Росреестра", — констатировала Епифанова.

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