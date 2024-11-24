https://1prime.ru/20241124/ssha-853045424.html

В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине

В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден может начать ядерную войну еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Такое предупреждение сделал... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T09:29+0300

2024-11-24T09:29+0300

2024-11-24T09:29+0300

россия

украина

запад

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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден может начать ядерную войну еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Такое предупреждение сделал военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X."Камала (Харрис. — ред.) втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года", — сообщил он.Аналитик уточнил, что граждане Соединенных Штатов в ходе выборов показали, что они против войны. Однако, по его словам, Байден игнорирует мнение своего народу и продолжает эскалировать украинский конфликт. Ранее издание New York Times писало, что американский президент впервые снял запрет на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России.

https://1prime.ru/20241123/diplomaty-853040417.html

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россия, украина, запад