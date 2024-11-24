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В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ
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В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине
В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине
Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден может начать ядерную войну еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Такое предупреждение сделал... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T09:29+0300
2024-11-24T09:29+0300
россия
украина
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден может начать ядерную войну еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Такое предупреждение сделал военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X."Камала (Харрис. — ред.) втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года", — сообщил он.Аналитик уточнил, что граждане Соединенных Штатов в ходе выборов показали, что они против войны. Однако, по его словам, Байден игнорирует мнение своего народу и продолжает эскалировать украинский конфликт. Ранее издание New York Times писало, что американский президент впервые снял запрет на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России.
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
09:29 24.11.2024
 
В США забили тревогу из-за действий Байдена по Украине

Риттер: Байден может ядерную войну до 20 января 2025 года

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден может начать ядерную войну еще до возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Такое предупреждение сделал военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер в социальной сети X.
"Камала (Харрис. — ред.) втянула бы нас в ядерную войну с Россией в течение года. А Джо собирается сделать это до 20 января 2025 года", — сообщил он.
Аналитик уточнил, что граждане Соединенных Штатов в ходе выборов показали, что они против войны. Однако, по его словам, Байден игнорирует мнение своего народу и продолжает эскалировать украинский конфликт.
Ранее издание New York Times писало, что американский президент впервые снял запрет на использование Украиной западного оружия для ударов по территории России.
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