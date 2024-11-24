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Госдолг США снова обновил исторический максимум
Госдолг США снова обновил исторический максимум - 24.11.2024, ПРАЙМ
Госдолг США снова обновил исторический максимум
Американский государственный долг достиг очередного исторического рекорда, превысил отметку в 36 триллионов долларов. Об этом рассказали в Министерстве финансов | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T10:23+0300
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Американский государственный долг достиг очередного исторического рекорда, превысил отметку в 36 триллионов долларов. Об этом рассказали в Министерстве финансов США.Отмечается, что еще в январе государственная задолженность Штатов составляла 34 триллиона долларов. По подсчетам Международного валютного фонда, к 2029 году госдолг превысит 131 процент от ВВП, а к 2032 году — уже 140 процентов. В организации предупредили, что подобное положение дел угрожает не только американской экономике, но и мировой экономической системе.Отмечается, что за время президентства Джо Байдена задолженность США выросла с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов. Одной из ключевых причин накопления такого госдолга стал хронический дефицит американского бюджета.
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сша, госдолг
Госдолг США снова обновил исторический максимум
Госдолг США превысил рекордную отметку в 36 триллионов долларов
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ.
Американский государственный долг достиг очередного исторического рекорда, превысил отметку в 36 триллионов долларов. Об этом рассказали
в Министерстве финансов США.
Отмечается, что еще в январе государственная задолженность Штатов составляла 34 триллиона долларов.
По подсчетам Международного валютного фонда, к 2029 году госдолг превысит 131 процент от ВВП, а к 2032 году — уже 140 процентов. В организации предупредили, что подобное положение дел угрожает не только американской экономике, но и мировой экономической системе.
Отмечается, что за время президентства Джо Байдена задолженность США выросла с 28 триллионов в 2021 году до нынешнего рекорда в более чем 36 триллионов. Одной из ключевых причин накопления такого госдолга стал хронический дефицит американского бюджета.
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