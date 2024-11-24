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Песков рассказал, почему США пытаются эскалировать ситуацию на Украине
Песков рассказал, почему США пытаются эскалировать ситуацию на Украине - 24.11.2024, ПРАЙМ
Песков рассказал, почему США пытаются эскалировать ситуацию на Украине
Администрация президента США Джо Байдена, которая вскоре сложит свои полномочия, стремится эскалировать украинский конфликт для того, чтобы обречь мирные... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T14:33+0300
2024-11-24T14:33+0300
2024-11-24T15:15+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена, которая вскоре сложит свои полномочия, стремится эскалировать украинский конфликт для того, чтобы обречь мирные условия на фиаско. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.В то же время он заметил, что фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп озвучивал намерение вывести конфликт в мирное русло."И вот они (администрация США - ред.) пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - сказал Песков.Также российский политик заявил, что Москве предстоит понять, продолжит ли Трамп политику нынешней администрации по Украине или будет менять линию. По его словам, нынешняя администрация будет делать все для того, чтобы конфликт не заканчивался.Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, сша, дмитрий песков
РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Песков рассказал, почему США пытаются эскалировать ситуацию на Украине
Песков: администрация Байдена пытается эскалировать конфликт на Украине
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена, которая вскоре сложит свои полномочия, стремится эскалировать украинский конфликт для того, чтобы обречь мирные условия на фиаско. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
В то же время он заметил, что фаворит президентской гонки в США Дональд Трамп озвучивал намерение вывести конфликт в мирное русло.
"И вот они (администрация США - ред.) пытаются сделать так, чтобы эскалировать ситуацию настолько, чтобы эти мирные условия уже были обречены на фиаско", - сказал Песков.
Также российский политик заявил, что Москве предстоит понять, продолжит ли Трамп политику нынешней администрации по Украине или будет менять линию. По его словам, нынешняя администрация будет делать все для того, чтобы конфликт не заканчивался.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Песков объяснил, почему потребовались ответные шаги в отношении США