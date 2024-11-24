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Песков рассказал, как администрация Байдена мстит Трампу за проигрыш

Песков рассказал, как администрация Байдена мстит Трампу за проигрыш - 24.11.2024, ПРАЙМ

Песков рассказал, как администрация Байдена мстит Трампу за проигрыш

Администрация действующего президента Джо Байдена стремится отомстить фавориту президентской гонки в стране Дональду Трампу, рассказал официальный представитель | 24.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Администрация действующего президента Джо Байдена стремится отомстить фавориту президентской гонки в стране Дональду Трампу, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Он отметил, что американские политики делают это посредством своих решений по Украине. По его словам, они хотят оставить Трампу "своеобразное наследие" и загнать его в тупик в отношении разрешения украинского конфликта.Кроме того, пресс-секретарь российского президента высказал мнение, что администрация Байдена пытается "отомстить" Трампу за поражение. "Во многом да, конечно", - ответил Песков на соответствующий вопрос тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина о возможной мести администрации Байдена за проигрыш на выборах президента США.В то же время Песков прокомментировал так называемую теорию заговора, согласно которой Байден и Трамп действуют заодно. По его словам, вряд ли стоит это обсуждать, но правда это или нет, станет известно в третьей декаде января.

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