Это запрещено ввозить в Россию: вы удивитесь

МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Планируя поездки в другие страны, необходимо подробно ознакомиться правилами ввоза в Россию из-за границы разных товаров. В противном случае путешественника могут ожидать не только серьезные штрафы, но и уголовное наказание.Перед любым путешествием нужно выяснить таможенные правила стран, откуда вы вылетаете и куда прилетаете, что надо декларировать, как заполнять декларацию и как пересекать границу с крупными суммами денег.Если у пассажира нет товаров, которые необходимо внести в декларацию, он может выбрать "зеленый коридор". Пересекая эту линию, вы свидетельствуете, что у вас нет ничего, что нужно декларировать. Но даже в этом случае сотрудники таможни вправе все-таки произвести досмотр. При обнаружении запрещенных к ввозу или требующих декларации предметов, будет составлен акт, и, скорее всего, правоохранительные органы заведут на пассажира-контрабандиста дело.Без оформления декларации можно провезти меньше 10 000 долларов "наличкой" на одного въезжающего. С такой суммой вы можете пройти по "зеленому коридору" на таможне. Лимит касается любой иностранной валюты евро, юани или лиры. Чтобы пройти по "зеленому коридору", в пересчете на доллары общая сумма не должна превышать 10 тысяч долларов.Если вы везете товары, подлежащие декларации, следует идти через зону таможенного контроля по "красному" коридору. Это касается валюты на общую сумму свыше 10 тысяч долларов. Если вы везете больше 100 тысяч долларов, то нужно не только заполнить декларацию, но и предъявить документы, объясняющие происхождение этих денег (например, договор продажи недвижимости, бумаги на наследство, выписка из банковского счета и т.д.).Средства на карте декларировать не нужно, ограничения от ФТС касаются только наличных денег, уточняет эксперт.Провозить без декларации можно до трех литров алкоголя на человека старше 18 лет. Тем, кто везёт от трёх до пяти литров, придется уплатить пошлину в размере 10 евро за литр. Больше пяти литров ввезти не получится — на таможне излишки конфискуют. Также можно ввозить что-то из этого списка: 200 сигарет, 50 сигарилл, 200 стиков для электронных сигарет, 250 грамм табака, либо же можно ввезти всего понемногу, но общий вес не должен превышать 250 грамм.Особое внимание - лекарствам. Многие считают, что если приобрести за границей нужное, редкое лекарство для своих нужд или по просьбе друзей, то проблем не возникнет. Однако незнание закона не освобождает от ответственности.Нужно уяснить раз и навсегда, что препараты с сильнодействующими или ядовитыми веществами, психотропного и наркотического характера можно провозить только с декларацией и персональным рецептом от врача, выпиской из медицинской карты на русском языке. Если необходим перевод, то он должен быть обязательно заверен у нотариуса.Если игнорировать данные требования, то придется нести уголовную ответственность за контрабанду наркотических средств с очень серьезными сроками наказаниями. Так, согласно ст.229.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет лишения свободы.При этом безрецептурные препараты, а также витамины ввозить можно без проблем, но не в промышленных масштабах, а для личного потребления.Также вне зависимости от стоимости, веса, размера и прочих обстоятельств необходимо оформлять:Запрещены к ввозу:Следует обязательно уточнять, какие есть ограничения на выезде из каждой страны, так как нормы провоза могут существенно отличатся от российских норм ввоза. На сайте Федеральной таможенной службы есть Памятка путешественника, где все описано подробно. Стоит с ней ознакомиться, чтобы разобраться во всех деталях.Автор - адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Александр Шиманский
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Планируя поездки в другие страны, необходимо подробно ознакомиться правилами ввоза в Россию из-за границы разных товаров. В противном случае путешественника могут ожидать не только серьезные штрафы, но и уголовное наказание.
Перед любым путешествием нужно выяснить таможенные правила стран, откуда вы вылетаете и куда прилетаете, что надо декларировать, как заполнять декларацию и как пересекать границу с крупными суммами денег.
Если у пассажира нет товаров, которые необходимо внести в декларацию, он может выбрать "зеленый коридор". Пересекая эту линию, вы свидетельствуете, что у вас нет ничего, что нужно декларировать. Но даже в этом случае сотрудники таможни вправе все-таки произвести досмотр. При обнаружении запрещенных к ввозу или требующих декларации предметов, будет составлен акт, и, скорее всего, правоохранительные органы заведут на пассажира-контрабандиста дело.
Без оформления декларации можно провезти меньше 10 000 долларов "наличкой" на одного въезжающего. С такой суммой вы можете пройти по "зеленому коридору" на таможне. Лимит касается любой иностранной валюты евро, юани или лиры. Чтобы пройти по "зеленому коридору", в пересчете на доллары общая сумма не должна превышать 10 тысяч долларов.
Если вы везете товары, подлежащие декларации, следует идти через зону таможенного контроля по "красному" коридору. Это касается валюты на общую сумму свыше 10 тысяч долларов. Если вы везете больше 100 тысяч долларов, то нужно не только заполнить декларацию, но и предъявить документы, объясняющие происхождение этих денег (например, договор продажи недвижимости, бумаги на наследство, выписка из банковского счета и т.д.).
Средства на карте декларировать не нужно, ограничения от ФТС касаются только наличных денег, уточняет эксперт.
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Провозить без декларации можно до трех литров алкоголя на человека старше 18 лет. Тем, кто везёт от трёх до пяти литров, придется уплатить пошлину в размере 10 евро за литр. Больше пяти литров ввезти не получится — на таможне излишки конфискуют. Также можно ввозить что-то из этого списка: 200 сигарет, 50 сигарилл, 200 стиков для электронных сигарет, 250 грамм табака, либо же можно ввезти всего понемногу, но общий вес не должен превышать 250 грамм.
Особое внимание - лекарствам. Многие считают, что если приобрести за границей нужное, редкое лекарство для своих нужд или по просьбе друзей, то проблем не возникнет. Однако незнание закона не освобождает от ответственности.
Нужно уяснить раз и навсегда, что препараты с сильнодействующими или ядовитыми веществами, психотропного и наркотического характера можно провозить только с декларацией и персональным рецептом от врача, выпиской из медицинской карты на русском языке. Если необходим перевод, то он должен быть обязательно заверен у нотариуса.
Если игнорировать данные требования, то придется нести уголовную ответственность за контрабанду наркотических средств с очень серьезными сроками наказаниями. Так, согласно ст.229.1 УК РФ за незаконное перемещение через таможенную границу наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 20 лет лишения свободы.
При этом безрецептурные препараты, а также витамины ввозить можно без проблем, но не в промышленных масштабах, а для личного потребления.
Также вне зависимости от стоимости, веса, размера и прочих обстоятельств необходимо оформлять:
декларацию на культурные ценности. Это картины, иконы, рукописи книг, антиквариат. Понадобится и разрешение на вывоз от министерства культуры страны, чьё достояние вы транспортируете;
необработанные драгоценные металлы и камни;
редкие растения и животные. Обычно здесь тоже нужны дополнительные разрешения и объяснения, куда и зачем вы их везете;
новый автомобиль, мотоцикл или другой транспорт;
ценные бумаги;
гражданское оружие и патроны - реплики антиквариата тоже входят в эту категорию.
Запрещены к ввозу:
служебное оружие и некоторое гражданское оружие, например, имитирующее форму других предметов или с ведением стрельбы очередям;
сырое мясо и рыба;
шифровальные средства, скрытые камеры, жучки для прослушки;
картофель во всех видах;
посадочный материал (семена, луковицы, черенки и т. д.), а также живые укорененные растения;
некоторые продукты из стран, где произошли вспышки заболеваний (актуальный список - на сайте Россельхознадзора);
фальсифицированные лекарственные средства;
озоноразрушающие и ядовитые вещества и продукция с их содержанием;
органы, кровь и любые ткани человека;
информационные материалы экстремистского содержания — книги, журналы, видео- и аудиозаписи, которые содержат призывы к экстремизму или терроризму либо публичное оправдание терроризма;
фото-, видео- и печатная продукция порнографического характера;
пестициды и другие средства защиты растений;
любые товары из животных и растений, защищенных Вашингтонской конвенцией (CITES);
рыболовные сети — узловые, с размером ячеи до 100 мм;
отходы производства;
драгоценные камни в любом виде, кроме ювелирных изделий;
необработанные металлы и лом;
игры, приводимые в действие монетами, банкнотами, банковскими карточками, жетонами или аналогичными средствами оплаты.
Следует обязательно уточнять, какие есть ограничения на выезде из каждой страны, так как нормы провоза могут существенно отличатся от российских норм ввоза. На сайте Федеральной таможенной службы есть Памятка путешественника, где все описано подробно. Стоит с ней ознакомиться, чтобы разобраться во всех деталях.
Автор - адвокат МКА "СОВЕТНИК-ЦЕНТР" Александр Шиманский
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