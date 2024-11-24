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Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган
Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган - 24.11.2024, ПРАЙМ
Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган
Турция намерена нарастить товарооборот с Россией. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T17:13+0300
2024-11-24T17:13+0300
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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Турция намерена нарастить товарооборот с Россией. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.24 ноября турецкий лидер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ход переговоров Эрдоган подчеркнул, что Турция планирует расширить сотрудничество с Москвой по всем направлениям."Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - рассказали в канцелярии президента Турции. Кроме того, президент Турции рассказал, что государство будет продолжать прилагать усилия для дэскалации украинского конфликта.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган
Эрдоган заявил Путину, что Турция желает увеличить товарооборот с Россией
СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Турция намерена нарастить товарооборот с Россией. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
24 ноября турецкий лидер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ход переговоров Эрдоган подчеркнул, что Турция планирует расширить сотрудничество с Москвой по всем направлениям.
"Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - рассказали в канцелярии президента Турции.
Кроме того, президент Турции рассказал, что государство будет продолжать прилагать усилия для дэскалации украинского конфликта.
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