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Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган
Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган - 24.11.2024, ПРАЙМ
Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган
Турция намерена нарастить товарооборот с Россией. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T17:13+0300
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россия
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Турция намерена нарастить товарооборот с Россией. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.24 ноября турецкий лидер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ход переговоров Эрдоган подчеркнул, что Турция планирует расширить сотрудничество с Москвой по всем направлениям."Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - рассказали в канцелярии президента Турции. Кроме того, президент Турции рассказал, что государство будет продолжать прилагать усилия для дэскалации украинского конфликта.
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россия, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин
17:13 24.11.2024
 
Турция планирует нарастить товарооборот с Россией, заявил Эрдоган

Эрдоган заявил Путину, что Турция желает увеличить товарооборот с Россией

© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пленарном заседании XVI саммита БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Владимир Астапкович
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СТАМБУЛ, 24 ноя - ПРАЙМ. Турция намерена нарастить товарооборот с Россией. Такое заявление сделал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
24 ноября турецкий лидер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В ход переговоров Эрдоган подчеркнул, что Турция планирует расширить сотрудничество с Москвой по всем направлениям.
"Президенты обсудили двусторонние отношения Турции с РФ, а также региональные и глобальные проблемы. Эрдоган заявил, что цель Турции - расширение сотрудничества с РФ во многих сферах, и в первую очередь - увеличение объемов торговли", - рассказали в канцелярии президента Турции.
Кроме того, президент Турции рассказал, что государство будет продолжать прилагать усилия для дэскалации украинского конфликта.
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