https://1prime.ru/20241124/ukraina-853045543.html
Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму
Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму - 24.11.2024, ПРАЙМ
Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму
Грядущей зимой Украина может столкнуться со смертельными морозами на фоне поврежденной энергосистемы. Об этом сообщает издание Times."Около 80 процентов... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T09:41+0300
2024-11-24T09:41+0300
2024-11-24T09:41+0300
энергетика
украина
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Грядущей зимой Украина может столкнуться со смертельными морозами на фоне поврежденной энергосистемы. Об этом сообщает издание Times."Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы", — сообщается в статье.Кроме того, согласно данным издания, британские инженеры вместе с американскими, немецкими и японскими коллегами еще в феврале текущего года посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов.Тем не менее, как говорится в статье, спустя девять месяцев украинские власти так и не сделали этого из-за коррупционных махинаций в правительстве.
https://1prime.ru/20241113/ukrenergo-852783904.html
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украина, электричество
Энергетика, УКРАИНА, электричество
Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму
Times: Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы
МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ.
Грядущей зимой Украина может столкнуться со смертельными морозами на фоне поврежденной энергосистемы. Об этом сообщает
издание Times.
"Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы", — сообщается в статье.
Кроме того, согласно данным издания, британские инженеры вместе с американскими, немецкими и японскими коллегами еще в феврале текущего года посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов.
Тем не менее, как говорится в статье, спустя девять месяцев украинские власти так и не сделали этого из-за коррупционных махинаций в правительстве.
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