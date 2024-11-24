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Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму
Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму - 24.11.2024, ПРАЙМ
Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму
Грядущей зимой Украина может столкнуться со смертельными морозами на фоне поврежденной энергосистемы. Об этом сообщает издание Times."Около 80 процентов... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T09:41+0300
2024-11-24T09:41+0300
энергетика
украина
электричество
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Грядущей зимой Украина может столкнуться со смертельными морозами на фоне поврежденной энергосистемы. Об этом сообщает издание Times."Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы", — сообщается в статье.Кроме того, согласно данным издания, британские инженеры вместе с американскими, немецкими и японскими коллегами еще в феврале текущего года посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов.Тем не менее, как говорится в статье, спустя девять месяцев украинские власти так и не сделали этого из-за коррупционных махинаций в правительстве.
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украина, электричество
Энергетика, УКРАИНА, электричество
09:41 24.11.2024
 
Украину предупредили о серьезной опасности в грядущую зиму

Times: Украине грозят смертельные морозы из-за незащищенности энергосистемы

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 ноя — ПРАЙМ. Грядущей зимой Украина может столкнуться со смертельными морозами на фоне поврежденной энергосистемы. Об этом сообщает издание Times.

"Около 80 процентов энергетической инфраструктуры Украины повреждено или разрушено. Без надлежащей защиты и при температуре ниже нуля, Украине грозят суровые и смертельные зимние морозы", — сообщается в статье.
Кроме того, согласно данным издания, британские инженеры вместе с американскими, немецкими и японскими коллегами еще в феврале текущего года посоветовали Украине построить бункеры для защиты энергосистемы от российских ударов.
Тем не менее, как говорится в статье, спустя девять месяцев украинские власти так и не сделали этого из-за коррупционных махинаций в правительстве.
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