https://1prime.ru/20241124/ukraina-853047900.html

В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"

В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе" - 24.11.2024, ПРАЙМ

В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"

Слова о потенциальном получении Киевом "грязной бомбы" являются уже чем-то большим, чем простой "игрой с огнем", сообщил официальный представитель Кремля... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T14:39+0300

2024-11-24T14:39+0300

2024-11-24T14:39+0300

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Слова о потенциальном получении Киевом "грязной бомбы" являются уже чем-то большим, чем простой "игрой с огнем", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тако6е заявление он сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным."Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее", - заявил Песков.Кроме того, политик добавил, что в Москве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы".

https://1prime.ru/20241124/ssha-853045424.html

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россия, украина, дмитрий песков