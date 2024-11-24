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В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе" - 24.11.2024, ПРАЙМ
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В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе" - 24.11.2024, ПРАЙМ
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"
Слова о потенциальном получении Киевом "грязной бомбы" являются уже чем-то большим, чем простой "игрой с огнем", сообщил официальный представитель Кремля... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T14:39+0300
2024-11-24T14:39+0300
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Слова о потенциальном получении Киевом "грязной бомбы" являются уже чем-то большим, чем простой "игрой с огнем", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Тако6е заявление он сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным."Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее", - заявил Песков.Кроме того, политик добавил, что в Москве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы".
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россия, украина, дмитрий песков
РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
14:39 24.11.2024
 
В Кремле прокомментировали заявления Киева о "грязной бомбе"

Песков назвал заявления Киева о грязной бомбе чем-то большим, чем игра с огнем

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Слова о потенциальном получении Киевом "грязной бомбы" являются уже чем-то большим, чем простой "игрой с огнем", сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Тако6е заявление он сделал в ходе беседы с журналистом Павлом Зарубиным.
"Они понимают, насколько это опасно и насколько это уже даже не игра с огнем, это что-то большее", - заявил Песков.
Кроме того, политик добавил, что в Москве понимают, насколько опасно заявлять о возможности получения "грязной бомбы".
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РОССИЯУКРАИНАДмитрий Песков
 
 
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