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Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля

Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля - 24.11.2024, ПРАЙМ

Россия нарастила ввоз вина из ЕС до максимума с апреля

Россия, несмотря на повышение пошлин на ввоз вина из недружественных стран, в сентябре ввезла его из Евросоюза на максимальные с апреля 47,1 миллиона евро,... | 24.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-24T08:09+0300

2024-11-24T08:09+0300

2024-11-24T08:09+0300

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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Россия, несмотря на повышение пошлин на ввоз вина из недружественных стран, в сентябре ввезла его из Евросоюза на максимальные с апреля 47,1 миллиона евро, следует из анализа РИА Новости данных Евростата. Правительство России в прошлом году повысило ввозные пошлины на вина из недружественных стран с 12,5% до 20%, но не менее 1,5 доллара за литр. Первоначально мера действовала с 1 августа до конца 2023 года, а затем ее продлили на весь 2024 год. А в начале августа этого года кабмин повысил пошлины до 25%, но не менее 2 долларов за литр. Несмотря на это, за первый месяц осени импорт этого алкоголя из Евросоюза вырос на треть и составил 47,1 миллиона евро. Это максимальная стоимость поставок с апреля, когда она достигала 69,2 миллиона евро. Сильнее всего выросли поставки французского вина: в сентябре его было ввезено на 1,6 миллиона евро против 356 тысяч евро в августе. Более чем вдвое подскочили продажи немецкого вина в Россию - до 2,7 миллиона евро. В то же время Испания увеличила экспорт в 1,8 раза - до 2,4 миллиона евро. Италия осталась главным поставщиком вина в Россию среди стран Евросоюза - ее продажи увеличились до 19,5 миллиона евро против 15,5 миллиона месяцем ранее. Латвия экспортировала этого алкоголя на 10,8 миллиона евро, что в 1,6 раза больше уровня августа. Тройку лидеров замыкает Польша, ставшая единственным крупным экспортером, который в сентябре уменьшил поставки в Россию, - на 14%, до 3,7 миллиона евро.

https://1prime.ru/20241108/vino-852696030.html

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вино, ес, россия, алкоголь