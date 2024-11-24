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В Крыму рассказали, почему Зеленский начал торговаться с Трампом - 24.11.2024, ПРАЙМ
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В Крыму рассказали, почему Зеленский начал торговаться с Трампом
В Крыму рассказали, почему Зеленский начал торговаться с Трампом - 24.11.2024, ПРАЙМ
В Крыму рассказали, почему Зеленский начал торговаться с Трампом
Украинский лидер Владимир Зеленский испугался потенциальной потери своих союзников, из-за и начал торговаться. такое предположение сделал глава крымского... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T16:16+0300
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский испугался потенциальной потери своих союзников, из-за и начал торговаться. такое предположение сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.Российский политик добавил, что Россию не устроит "корявый мир". По его словам, Зеленский неспособен на прекращение украинского конфликта и заключения стабильного мира."Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ", - сообщил Константинов агентству РИА Новости.Ранее поступила информация, что украинский лидер потребовал от лидера президентской гонки в США Дональда Трампа предложений по разрешению конфликта конфликта. Он также выразил надежду, что получит их в январе 2025 года. Однако при этом Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад.
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россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп
РОССИЯ, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
16:16 24.11.2024 (обновлено: 16:17 24.11.2024)
 
В Крыму рассказали, почему Зеленский начал торговаться с Трампом

Глава парламента Крыма заявил, что Зеленский боится потери союзников

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - ПРАЙМ. Украинский лидер Владимир Зеленский испугался потенциальной потери своих союзников, из-за и начал торговаться. такое предположение сделал глава крымского парламента Владимир Константинов.
Российский политик добавил, что Россию не устроит "корявый мир". По его словам, Зеленский неспособен на прекращение украинского конфликта и заключения стабильного мира.
"Зеленский явно начал торговаться, поскольку напуган перспективой, что союзники от него отвернутся, исходя из того, как проваливается фронт ВСУ", - сообщил Константинов агентству РИА Новости.
Ранее поступила информация, что украинский лидер потребовал от лидера президентской гонки в США Дональда Трампа предложений по разрешению конфликта конфликта. Он также выразил надежду, что получит их в январе 2025 года.
Однако при этом Зеленский заявил, что одной из причин неукомплектованности подразделений ВСУ остается замедленность поставок помощи, которую Киеву оказывает Запад.
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