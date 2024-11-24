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В акватории Сочи зафиксировали землетрясение
В акватории Сочи зафиксировали землетрясение - 24.11.2024, ПРАЙМ
В акватории Сочи зафиксировали землетрясение
В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, к настоящему моменту жалоб от граждан и информации о разрушениях не поступало, передает... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T21:46+0300
2024-11-24T21:46+0300
2024-11-24T22:21+0300
происшествия
землетрясение
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, к настоящему моменту жалоб от граждан и информации о разрушениях не поступало, передает региональный главк МЧС РФ.Ранее местная Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила о звонке женщины, которая рассказала о подземном толчке в микрорайоне Бытха. Вместе с тем в социальных сетях начали появляться данные о том, что многие сочинцы ощутили подземные толчки в микрорайонах Макаренко и Мацеста. Как сообщила МЧС Краснодарского края, ссылаясь на данные "Единой геофизической службы Российской академии наук" города Обнинска, сегодня вечером произошло сейсмособытие на глубине 5 километров, эпицентр землетрясения находится в 7 километрах к юго-западу от Сочи.По словам главы сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, землетрясение магнитудой до 4 баллов - абсолютно нормальное явление для Сочи, подземные толчки объясняются ростом молодых гор Кавказа.
https://1prime.ru/20241110/diskriminatsiya-852716319.html
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землетрясение
Происшествия, землетрясение
В акватории Сочи зафиксировали землетрясение
ГУ МЧС: в акватории Сочи зафиксировано землетрясение магнитудой 3,3
МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. В акватории Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3, к настоящему моменту жалоб от граждан и информации о разрушениях не поступало, передает региональный главк МЧС РФ.
Ранее местная Единая дежурно-диспетчерская служба сообщила о звонке женщины, которая рассказала о подземном толчке в микрорайоне Бытха. Вместе с тем в социальных сетях начали появляться данные о том, что многие сочинцы ощутили подземные толчки в микрорайонах Макаренко и Мацеста.
Как сообщила МЧС Краснодарского края, ссылаясь на данные "Единой геофизической службы Российской академии наук" города Обнинска, сегодня вечером произошло сейсмособытие на глубине 5 километров, эпицентр землетрясения находится в 7 километрах к юго-западу от Сочи.
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По словам главы сочинской сейсмологической станции Елены Карпович, землетрясение магнитудой до 4 баллов - абсолютно нормальное явление для Сочи, подземные толчки объясняются ростом молодых гор Кавказа.