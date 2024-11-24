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Эксперт предсказал рекордно жаркий 2025 год - 24.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт предсказал рекордно жаркий 2025 год
Эксперт предсказал рекордно жаркий 2025 год - 24.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт предсказал рекордно жаркий 2025 год
Следующий год может стать на 0,1 градуса жарче 2024-го, который идет на рекорд, и на 1,6 градуса теплее доиндустриального уровня, заявил РИА Новости эксперт по... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T08:54+0300
2024-11-24T08:54+0300
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Следующий год может стать на 0,1 градуса жарче 2024-го, который идет на рекорд, и на 1,6 градуса теплее доиндустриального уровня, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин. Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку заявил, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества. "Прогноз согласуется со словами Всемирной Метеорологической Организации. 2024 год, скорее всего, станет самым теплым, а 2025-й, может быть, даже еще теплее", - сказал Кокорин. По его словам, если средняя температура на планете в 2024 году превысит примерно на 1,5 градуса ту, что была в доиндустриальном периоде, в 19 веке, то в 2025 году превышение может составить 1,6 градуса. Эксперт пояснил, что такая тенденция связана с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года. Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015, документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Цель соглашения - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году. Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу. На данный момент первое место в списке самых жарких лет сохраняет 2023 год, когда Эль-Ниньо действовало более семи месяцев.
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мир, жара
МИР, жара
08:54 24.11.2024
 
Эксперт предсказал рекордно жаркий 2025 год

Эксперт: 2025 г может стать жарче 2024-го и превысить цель Парижского соглашения

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 24 ноя - ПРАЙМ. Следующий год может стать на 0,1 градуса жарче 2024-го, который идет на рекорд, и на 1,6 градуса теплее доиндустриального уровня, заявил РИА Новости эксперт по вопросам климата фонда "Природа и люди" Алексей Кокорин.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш на полях 29-й сессии конференции ООН по изменению климата (COP-29) в Баку заявил, что 2025 год может стать самым жарким в истории человечества.
"Прогноз согласуется со словами Всемирной Метеорологической Организации. 2024 год, скорее всего, станет самым теплым, а 2025-й, может быть, даже еще теплее", - сказал Кокорин.
По его словам, если средняя температура на планете в 2024 году превысит примерно на 1,5 градуса ту, что была в доиндустриальном периоде, в 19 веке, то в 2025 году превышение может составить 1,6 градуса.
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Эксперт пояснил, что такая тенденция связана с лишним теплом в атмосфере из-за усиления человеком парникового эффекта, а также с природным явлением Эль-Ниньо, которое начало действовать в мае-июне 2023 года.
Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015, документ подписали 175 стран, в том числе США, Китай и Россия. Цель соглашения - удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса Цельсия относительно доиндустриального уровня и не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры более чем на два градуса к 2100 году.
Феномен Эль-Ниньо вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана. Особенность смены фаз океанских течений заключается в том, что при Ла-Нинья тепло из атмосферы усиленно уходит в океан, а при Эль-Ниньо поток идет из океана в атмосферу.
На данный момент первое место в списке самых жарких лет сохраняет 2023 год, когда Эль-Ниньо действовало более семи месяцев.
 
МИРжара
 
 
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