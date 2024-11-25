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Сроки ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС "Аккую" будут уточнять
Сроки ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС "Аккую" будут уточнять - 25.11.2024, ПРАЙМ
Сроки ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС "Аккую" будут уточнять
Сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС "Аккую" подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты, заявил посол РФ в... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T07:47+0300
2024-11-25T07:47+0300
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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС "Аккую" подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов. В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин. "Возведение таких сложных в инженерном и строительном отношении объектов как АЭС подразумевает тщательное соблюдение огромного числа высокотехнологичных операций в строго определенном порядке, определенном требованиями МАГАТЭ, многочисленными регламентами, инструкциями и нормативными актами. Соблюдению графиков сроков работ и их последовательности в этом деле придается особое значение, потому что они плотно взаимосвязаны. А здесь далеко не все так просто: как уже известно турецкой общественности, из-за антироссийских санкций была, по сути, сорвана поставка на стройплощадку заказанного у немецкой компании Siemens крайне важного для реализации проекта оборудования и, в частности, комплексного распределительного устройства", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi. Дипломат сообщил, что оборудование пришлось "заказывать в другом месте". "Совершенно естественно, что это не может не сказаться на темпах строительства. Именно поэтому сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты обеих сторон", - уточнил Ерхов.
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Энергетика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, атомная энергетика, АЭС "Аккую"
Сроки ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС "Аккую" будут уточнять
Посол России: сроки ввода в эксплуатацию энергоблоков АЭС "Аккую" подлежат уточнению
АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков строящейся в Турции АЭС "Аккую" подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
В октябре российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что немецкая Siemens нарушила обязательства по поставке оборудования на энергоблок №1 АЭС "Аккую" в Турции, переговоры с компанией не дали результатов, поэтому альтернатива была закуплена у дружественных стран. Российская и турецкая стороны совместно оценивают, как повлияла на реализацию проекта АЭС "Аккую" ситуация с отказом Siemens поставить оборудование распределительного устройства для станции, сообщил ранее РИА Новости директор по строительству и организации производства "Аккую Нуклеар" Денис Сезёмин.
"Возведение таких сложных в инженерном и строительном отношении объектов как АЭС подразумевает тщательное соблюдение огромного числа высокотехнологичных операций в строго определенном порядке, определенном требованиями МАГАТЭ, многочисленными регламентами, инструкциями и нормативными актами. Соблюдению графиков сроков работ и их последовательности в этом деле придается особое значение, потому что они плотно взаимосвязаны. А здесь далеко не все так просто: как уже известно турецкой общественности, из-за антироссийских санкций была, по сути, сорвана поставка на стройплощадку заказанного у немецкой компании Siemens крайне важного для реализации проекта оборудования и, в частности, комплексного распределительного устройства", - сказал дипломат в интервью турецкому экономическому изданию Ekonomi.
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Дипломат сообщил, что оборудование пришлось "заказывать в другом месте".
"Совершенно естественно, что это не может не сказаться на темпах строительства. Именно поэтому сроки ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков подлежат уточнению, над этим сейчас работают эксперты обеих сторон", - уточнил Ерхов.