https://1prime.ru/20241125/aktsii-853076899.html

Российский рынок акций показал снижение

Российский рынок акций показал снижение - 25.11.2024, ПРАЙМ

Российский рынок акций показал снижение

Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 1,95%, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T19:03+0300

2024-11-25T19:03+0300

2024-11-25T19:05+0300

экономика

российский рынок акций

снижение

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 1,95%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,95%, до 2530,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,04%, до 810,92 пункта, долларовый РТС – на 3,10%, до 768,11 пункта.

https://1prime.ru/20241122/aktsii-853030358.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

российский рынок акций, снижение