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Российский рынок акций показал снижение
Российский рынок акций показал снижение - 25.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций показал снижение
Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 1,95%, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T19:03+0300
2024-11-25T19:03+0300
2024-11-25T19:05+0300
экономика
российский рынок акций
снижение
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 1,95%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,95%, до 2530,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,04%, до 810,92 пункта, долларовый РТС – на 3,10%, до 768,11 пункта.
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российский рынок акций, снижение
Экономика, российский рынок акций, снижение
Российский рынок акций показал снижение
Российский рынок акций за основную сессию упал на 1,95%
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию опустился на 1,95%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,95%, до 2530,69 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 4,04%, до 810,92 пункта, долларовый РТС – на 3,10%, до 768,11 пункта.
Российский рынок акций повысился в основную сессию, но упал за неделю