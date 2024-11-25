https://1prime.ru/20241125/arabika-853076269.html
Биржевые цены на арабику достигли максимума с 2011 года
Биржевые цены на арабику достигли максимума с 2011 года - 25.11.2024, ПРАЙМ
Биржевые цены на арабику достигли максимума с 2011 года
Биржевые цены на арабику в понедельник достигли нового рекордного уровня с 2011 года, следует из данных торгов. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T18:16+0300
2024-11-25T18:16+0300
2024-11-25T18:17+0300
экономика
кофе арабика
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_0:76:3369:1971_1920x0_80_0_0_7f7594c10211aeb3a9893b28c296a8d1.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник достигли нового рекордного уровня с 2011 года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.08 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,53%, до 3,107 доллара за фунт, или примерно до 6 848 долларов за тонну. Таким образом, показатель обновил максимум с 2011 года. Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста поднималась в то же время на 6,54%, до 5 306 долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже почти на 24%. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.
https://1prime.ru/20241120/kofe-852937717.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83269/08/832690832_318:0:3049:2048_1920x0_80_0_0_b6dd15af4428926b9dde75dd19bef3bf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кофе арабика
Биржевые цены на арабику достигли максимума с 2011 года
Торги: цены на арабику достигли новых максимумов с 2011 года
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник достигли нового рекордного уровня с 2011 года, следует из данных торгов.
По состоянию на 18.08 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,53%, до 3,107 доллара за фунт, или примерно до 6 848 долларов за тонну. Таким образом, показатель обновил максимум с 2011 года.
Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста поднималась в то же время на 6,54%, до 5 306 долларов за тонну.
Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже почти на 24%.
Эксперты выяснили, в какое время дня россияне предпочитают пить кофе
Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.