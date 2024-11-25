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Биржевые цены на арабику достигли максимума с 2011 года

Биржевые цены на арабику достигли максимума с 2011 года - 25.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на арабику достигли максимума с 2011 года

Биржевые цены на арабику в понедельник достигли нового рекордного уровня с 2011 года, следует из данных торгов. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T18:16+0300

2024-11-25T18:16+0300

2024-11-25T18:17+0300

экономика

кофе арабика

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на арабику в понедельник достигли нового рекордного уровня с 2011 года, следует из данных торгов. По состоянию на 18.08 мск стоимость мартовского фьючерса на арабику росла на 2,53%, до 3,107 доллара за фунт, или примерно до 6 848 долларов за тонну. Таким образом, показатель обновил максимум с 2011 года. Цена январского фьючерса на кофе сорта робуста поднималась в то же время на 6,54%, до 5 306 долларов за тонну. Арабика на мировом рынке дорожала ежемесячно с апреля по сентябрь текущего года, ее цена в сентябре достигла 6 тысяч долларов за тонну - впервые с сентября 2011 года. В октябре стоимость арабики скорректировалась почти на 10%, но с начала ноября поднялась уже почти на 24%. Бразилия, крупнейший производитель зерен кофе в мире, столкнулась с неблагоприятными климатическими условиями, в первую очередь с засухой, жарой и неравномерным распределением дождей, на этапах цветения и развития кофейных ягод. Это может привести к снижению урожая в текущем сельскохозяйственном году.

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кофе арабика