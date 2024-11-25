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В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей
В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей - 25.11.2024, ПРАЙМ
В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей
Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в октябре выросли на 23,8% в годовом выражении, до 605,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:14+0300
2024-11-25T09:14+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в октябре выросли на 23,8% в годовом выражении, до 605,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "В октябре 2024 года россияне купили 605,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 14,3% больше, чем месяцем ранее (в сентябре - 529,4 тысячи штук), и на 23,8% превышает результат октября прошлого года", - отметили в "Автостате". Лидерство по продажам удерживает Lada: в октябре было куплено 149,7 тысячи подержанных машин бренда (рост на 17,4%). Второе место сохраняет японская Toyota - 60,9 тысячи единиц (рост на 12,4%). Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai - 35,5 и 33,2 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (рост на 10% и на 9,8%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 27,8 тысячи штук (рост на 10,9%). Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в девятый раз подряд становится Lada 2107 "Жигули" (+21,3%), следом идут Kia Rio (+7,3%), Hyundai Solaris (+7,7%) и Lada 2114 "Самара-2" (+16,7%). Пятерку лидеров замыкает Ford Focus (+12,8%). В "Автостате" отметили, что по итогам января-октября россияне стали обладателями 4,989 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 3,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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россия, автостат, авторынок
РОССИЯ, Автостат, Авторынок
09:14 25.11.2024
 
В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей

"Автостат": продажи легковушек с пробегом в РФ в октябре выросли почти на 24%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в октябре выросли на 23,8% в годовом выражении, до 605,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат".
"В октябре 2024 года россияне купили 605,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 14,3% больше, чем месяцем ранее (в сентябре - 529,4 тысячи штук), и на 23,8% превышает результат октября прошлого года", - отметили в "Автостате".
Лидерство по продажам удерживает Lada: в октябре было куплено 149,7 тысячи подержанных машин бренда (рост на 17,4%). Второе место сохраняет японская Toyota - 60,9 тысячи единиц (рост на 12,4%). Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai - 35,5 и 33,2 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (рост на 10% и на 9,8%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 27,8 тысячи штук (рост на 10,9%).
Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в девятый раз подряд становится Lada 2107 "Жигули" (+21,3%), следом идут Kia Rio (+7,3%), Hyundai Solaris (+7,7%) и Lada 2114 "Самара-2" (+16,7%). Пятерку лидеров замыкает Ford Focus (+12,8%).
В "Автостате" отметили, что по итогам января-октября россияне стали обладателями 4,989 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 3,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
%Работа завода ОАО АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 03.10.2024
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