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В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей

В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей - 25.11.2024, ПРАЙМ

В России почти на четверть выросли продажи легковых автомобилей

Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в октябре выросли на 23,8% в годовом выражении, до 605,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:14+0300

2024-11-25T09:14+0300

2024-11-25T09:14+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Продажи легковых автомобилей с пробегом в РФ в октябре выросли на 23,8% в годовом выражении, до 605,3 тысячи штук, говорится в сообщении аналитического агентства "Автостат". "В октябре 2024 года россияне купили 605,3 тысячи легковых автомобилей с пробегом. Это на 14,3% больше, чем месяцем ранее (в сентябре - 529,4 тысячи штук), и на 23,8% превышает результат октября прошлого года", - отметили в "Автостате". Лидерство по продажам удерживает Lada: в октябре было куплено 149,7 тысячи подержанных машин бренда (рост на 17,4%). Второе место сохраняет японская Toyota - 60,9 тысячи единиц (рост на 12,4%). Далее следуют корейские бренды Kia и Hyundai - 35,5 и 33,2 тысячи проданных б/у легковушек соответственно (рост на 10% и на 9,8%). Замыкает топ-5 японский Nissan - 27,8 тысячи штук (рост на 10,9%). Самой популярной моделью среди подержанных легковых автомобилей в девятый раз подряд становится Lada 2107 "Жигули" (+21,3%), следом идут Kia Rio (+7,3%), Hyundai Solaris (+7,7%) и Lada 2114 "Самара-2" (+16,7%). Пятерку лидеров замыкает Ford Focus (+12,8%). В "Автостате" отметили, что по итогам января-октября россияне стали обладателями 4,989 миллиона легковых автомобилей с пробегом, что на 3,6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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россия, автостат, авторынок