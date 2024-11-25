https://1prime.ru/20241125/avtomobil-853061350.html
Раскрыто, на какой транспорт россияне тратят больше всего денег
Раскрыто, на какой транспорт россияне тратят больше всего денег - 25.11.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, на какой транспорт россияне тратят больше всего денег
Портал Kp.ru сравнил траты россиян на три разных вида транспорта и узнал, на что граждане тратят больше всего денежных средств. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T11:41+0300
2024-11-25T11:41+0300
2024-11-25T11:41+0300
россия
такси
каршеринг
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Портал Kp.ru сравнил траты россиян на три разных вида транспорта и узнал, на что граждане тратят больше всего денежных средств.Так, согласно данным исследования, в опросе сравнивались три вида транспорта: личный автомобиль, такси и каршеринг. Три варианта сравнивались по преимуществам и недостаткам. Отмечается, что среди преимуществ собственной машины россияне отмечали свободу передвижения, комфорт, финансовый актив, а среди недостатков — большой стартовый взнос в случае с кредитом, текущие расходы и парковки.Что касается такси, россияне также отмечали комфорт этого вида транспорта, время в пути, мобильность, большой выбор автомобилей (эконом, комфорт и т.д.). В случае с такси больше всего россиян отталкивают цены и неопределенность с подачей машины, а также риск нарваться на недобросовестного водителя.Третьим анализируемым видом транспорта был каршеринг. В случае с ним россиян привлекают цены, которые ниже стоимости та5кси на 40 процентов, скидки и бонусы, бесплатный паркинг, доступность в аэропортах, разнообразие автопарка. Однако среди недостатков были выделены штрафы, строгие правила аренды и ограниченность зоны использования.Портал резюмирует, что, по мнению россиян, личный автомобиль и каршеринг являются самым удобными идами транспорта, выбор которого зависит от частоты поездок. В то же время, такси является самым затратным видом передвижения.
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россия, такси, каршеринг
Раскрыто, на какой транспорт россияне тратят больше всего денег
Портал Kp.ru выяснил, траты россиян на личные автомобили, такси и каршеринг
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Портал Kp.ru сравнил траты россиян на три разных вида транспорта и узнал, на что граждане тратят больше всего денежных средств.
Так, согласно данным исследования, в опросе сравнивались три вида транспорта: личный автомобиль, такси и каршеринг. Три варианта сравнивались по преимуществам и недостаткам.
Отмечается, что среди преимуществ собственной машины россияне отмечали свободу передвижения, комфорт, финансовый актив, а среди недостатков — большой стартовый взнос в случае с кредитом, текущие расходы и парковки.
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Что касается такси, россияне также отмечали комфорт этого вида транспорта, время в пути, мобильность, большой выбор автомобилей (эконом, комфорт и т.д.). В случае с такси больше всего россиян отталкивают цены и неопределенность с подачей машины, а также риск нарваться на недобросовестного водителя.
Третьим анализируемым видом транспорта был каршеринг. В случае с ним россиян привлекают цены, которые ниже стоимости та5кси на 40 процентов, скидки и бонусы, бесплатный паркинг, доступность в аэропортах, разнообразие автопарка. Однако среди недостатков были выделены штрафы, строгие правила аренды и ограниченность зоны использования.
Портал резюмирует, что, по мнению россиян, личный автомобиль и каршеринг являются самым удобными идами транспорта, выбор которого зависит от частоты поездок. В то же время, такси является самым затратным видом передвижения.