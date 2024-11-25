https://1prime.ru/20241125/avtomobil-853061350.html

Раскрыто, на какой транспорт россияне тратят больше всего денег

Раскрыто, на какой транспорт россияне тратят больше всего денег - 25.11.2024, ПРАЙМ

Раскрыто, на какой транспорт россияне тратят больше всего денег

Портал Kp.ru сравнил траты россиян на три разных вида транспорта и узнал, на что граждане тратят больше всего денежных средств. | 25.11.2024, ПРАЙМ

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россия

такси

каршеринг

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Портал Kp.ru сравнил траты россиян на три разных вида транспорта и узнал, на что граждане тратят больше всего денежных средств.Так, согласно данным исследования, в опросе сравнивались три вида транспорта: личный автомобиль, такси и каршеринг. Три варианта сравнивались по преимуществам и недостаткам. Отмечается, что среди преимуществ собственной машины россияне отмечали свободу передвижения, комфорт, финансовый актив, а среди недостатков — большой стартовый взнос в случае с кредитом, текущие расходы и парковки.Что касается такси, россияне также отмечали комфорт этого вида транспорта, время в пути, мобильность, большой выбор автомобилей (эконом, комфорт и т.д.). В случае с такси больше всего россиян отталкивают цены и неопределенность с подачей машины, а также риск нарваться на недобросовестного водителя.Третьим анализируемым видом транспорта был каршеринг. В случае с ним россиян привлекают цены, которые ниже стоимости та5кси на 40 процентов, скидки и бонусы, бесплатный паркинг, доступность в аэропортах, разнообразие автопарка. Однако среди недостатков были выделены штрафы, строгие правила аренды и ограниченность зоны использования.Портал резюмирует, что, по мнению россиян, личный автомобиль и каршеринг являются самым удобными идами транспорта, выбор которого зависит от частоты поездок. В то же время, такси является самым затратным видом передвижения.

https://1prime.ru/20241125/avtomobil-853056881.html

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россия, такси, каршеринг