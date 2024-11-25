Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
ЧП на Крымском мосту - ПРАЙМ, 1920Происшествия
https://1prime.ru/20241125/azimut-853067103.html
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета
Денежная выплата, предназначенная пассажирам загоревшегося в Анталье самолета, составит 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:45+0300
2024-11-25T14:45+0300
происшествия
россия
азимут
https://cdnn.1prime.ru/img/84266/35/842663594_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_c678dae554f924ca8f3997237f6239a6.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - ПРАЙМ. Денежная выплата, предназначенная пассажирам загоревшегося в Анталье самолета, составит 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании. "В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей", - следует из сообщенияБолее того, отмечается, что пассажиры ознакомлены с порядком получения индивидуального возмещения ущерба.Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
https://1prime.ru/20241125/sk-853061030.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84266/35/842663594_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_b4c27fabeb118bc31d36c2370641ef3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, азимут
Происшествия, РОССИЯ, Азимут
14:45 25.11.2024
 
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета

"Азимут" выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося самолета

© Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкТестовый рейс в аэропорту Краснодара
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
© Пресс-служба аэропорта Краснодара
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - ПРАЙМ. Денежная выплата, предназначенная пассажирам загоревшегося в Анталье самолета, составит 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании.
"В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей", - следует из сообщения
Более того, отмечается, что пассажиры ознакомлены с порядком получения индивидуального возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
Автомобиль Следственного комитета - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи
11:34
 
ПроисшествияРОССИЯАзимут
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала