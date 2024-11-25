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"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета - 25.11.2024, ПРАЙМ
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета
Денежная выплата, предназначенная пассажирам загоревшегося в Анталье самолета, составит 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:45+0300
2024-11-25T14:45+0300
2024-11-25T14:45+0300
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - ПРАЙМ. Денежная выплата, предназначенная пассажирам загоревшегося в Анталье самолета, составит 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании. "В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей", - следует из сообщенияБолее того, отмечается, что пассажиры ознакомлены с порядком получения индивидуального возмещения ущерба.Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
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россия, азимут
Происшествия, РОССИЯ, Азимут
"Азимут" назвал сумму выплаты пассажирам загоревшегося самолета
"Азимут" выплатит по 100 тысяч рублей пассажирам загоревшегося самолета
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя - ПРАЙМ. Денежная выплата, предназначенная пассажирам загоревшегося в Анталье самолета, составит 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в компании.
"В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании "Азимут", выполнявшего рейс А45051 Сочи - Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания "Азимут" произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тысяч рублей", - следует из сообщения
Более того, отмечается, что пассажиры ознакомлены с порядком получения индивидуального возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что 24 ноября в Турции в международном аэропорту Антальи во время посадки произошло возгорание фюзеляжа самолета, прибывшего рейсом из Сочи.
По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.
СК возбудил дело после возгорания в Турции фюзеляжа самолета из Сочи