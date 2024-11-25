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ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные - 25.11.2024, ПРАЙМ
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ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные
ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные - 25.11.2024, ПРАЙМ
ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные
ЦБ РФ продлит до конца 2025 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, говорится в... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T13:55+0300
2024-11-25T13:55+0300
банк россии
россия
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлит до конца 2025 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, говорится в сообщении банка России. "Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией: По 31.12.2025 - право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию (аналогичное решение планируется и в отношении некредитных финансовых организаций (НФО), лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке), в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО (кредитной организации - ред.), реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", - указывается в сообщении. Также планируется до конца 2025 года продлить обязанность банков раскрывать финотчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных. Исключения составят небанковские кредитные организации - центральные контрагенты и кредитные организации - центральные депозитарии, которые как инфраструктурные организации финансового рынка применяют решение совета директоров ЦБ от 26 декабря 2023 года, а также специальные постановления правительства РФ. Аналогичный подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте Банка России отчетности банков. Одновременно для повышения прозрачности рынка капитала планируется отмена права кредитных организаций - эмитентов полностью не раскрывать отчетность по МСФО (с сохранением изъятий в части чувствительных к санкционному риску данных). Такой подход позволит поддерживать баланс интересов между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов от санкционного давления, указывает ЦБ.
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россия
Банк России, РОССИЯ
13:55 25.11.2024
 
ЦБ продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные

ЦБ до 2026 г продлит право банков не раскрывать чувствительные к санкциям данные

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ продлит до конца 2025 года право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию, в том числе о структуре собственности, говорится в сообщении банка России.
"Меры, которые планируется временно продлить, в том числе с модификацией: По 31.12.2025 - право не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию (аналогичное решение планируется и в отношении некредитных финансовых организаций (НФО), лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке), в том числе о структуре собственности, членах органов управления и иных должностных лицах, существенных условиях реорганизации, часть информации о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность КО (кредитной организации - ред.), реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования", - указывается в сообщении.
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 23.11.2024
ЦБ РФ разрешили ограничивать выдачу ипотечных и автокредитов
23 ноября, 20:23
Также планируется до конца 2025 года продлить обязанность банков раскрывать финотчетность с изъятиями в части чувствительных к санкционному риску данных. Исключения составят небанковские кредитные организации - центральные контрагенты и кредитные организации - центральные депозитарии, которые как инфраструктурные организации финансового рынка применяют решение совета директоров ЦБ от 26 декабря 2023 года, а также специальные постановления правительства РФ.
Аналогичный подход продолжит действовать и для раскрытия на сайте Банка России отчетности банков. Одновременно для повышения прозрачности рынка капитала планируется отмена права кредитных организаций - эмитентов полностью не раскрывать отчетность по МСФО (с сохранением изъятий в части чувствительных к санкционному риску данных). Такой подход позволит поддерживать баланс интересов между потребностями рынка в информации и необходимостью ограничивать риски для банков и их клиентов от санкционного давления, указывает ЦБ.
 
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