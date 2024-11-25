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ЦБ не будет продлевать поддержку банков, завершающих действие в 2024 году

ЦБ не будет продлевать поддержку банков, завершающих действие в 2024 году - 25.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ не будет продлевать поддержку банков, завершающих действие в 2024 году

ЦБ РФ планирует не продлевать отдельные меры поддержки банков, заканчивающие действовать в 2024 году, в связи с тем, что они выполнили свою антикризисную роль,... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T14:09+0300

2024-11-25T14:09+0300

2024-11-25T14:09+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. ЦБ РФ планирует не продлевать отдельные меры поддержки банков, заканчивающие действовать в 2024 году, в связи с тем, что они выполнили свою антикризисную роль, сообщила пресс-служба регулятора. "Банк России планирует не продлевать отдельные меры поддержки, заканчивающие действие в 2024 году, так как они выполнили свою антикризисную роль. Банк России продолжит встраивать в регулирование те решения, которые учитывают уроки кризиса и национальную специфику банковского сектора", - говорится в сообщении ЦБ. Так, регулятор указывает, что не будет продлеваться возможность применять при расчете нормативов концентрации в отношении заемщиков под санкциями льготный риск-вес (50%) и не объединять их в группу связанных заемщиков. Мера действует с 2018 года и позволила банкам, готовым работать с заемщиками под санкциями, несмотря на риск вторичных санкций, кредитовать их. К настоящему времени ситуация изменилась, отметили в ЦБ, наличие у заемщика санкционного статуса уже не оказывает существенного влияния на принятие банками решения о финансировании. Также ЦБ планирует не продлевать меру, позволяющую не ухудшать оценку ссуд, прочих активов и условных обязательств кредитного характера, если финансовое положение, качество обслуживания долга, качество обеспечения заемщиков-юрлиц, в отношении которых введены санкции, ухудшилось из-за введенных санкций. Как напоминает ЦБ, мера вводилась в 2018 году, чтобы облегчить рефинансирование внешнего долга санкционных заемщиков, и позволила им адаптироваться к изменившимся условиям. Отмена этой меры не окажет большого влияния на обязательные нормативы кредитных организаций, поясняет регулятор. Кроме того, планируется не продлевать возможность для кредитных организаций включать в капитал замещающие субординированные облигации, выпущенные до 31 декабря 2024 года взамен аналогичных субординированных еврооблигаций. Мера действовала более года, и кредитные организации, которым это требовалось, обменяли свои субординированные еврооблигации на локальные выпуски без негативного влияния на капитал и нормативы достаточности капитала, указали в ЦБ. Также не будет продлеваться и возможность использовать зафиксированные на 1 февраля 2022 года рейтинги кредитоспособности международных кредитных рейтинговых агентств для расчета показателя краткосрочной ликвидности и, соответственно, норматива краткосрочной ликвидности. Поскольку в порядке их расчета предусмотрена возможность использования рейтингов национальных кредитных рейтинговых агентств, пояснил регулятор.

https://1prime.ru/20241125/bank-rossii-853065362.html

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