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В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев
В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев - 25.11.2024, ПРАЙМ
В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев
Стремительное развитие международного коммерческого оборота и расширение рынков привели к появлению институтов трансграничного банкротства. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T08:00+0300
2024-11-25T08:00+0300
мнения аналитиков
банкротство
трансграничные платежи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853017856.jpg?1732510803
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Стремительное развитие международного коммерческого оборота и расширение рынков привели к появлению институтов трансграничного банкротства.Дела о трансграничном банкротстве, в отличие от стандартных дел, осложнены наличием иностранного элемента. К таким случаям относятся, например, дела, в которых должник имеет активы в нескольких государствах, или когда в числе кредиторов должника имеются кредиторы из иного государства, нежели то, в котором осуществляется производство по делу о несостоятельности.Есть два основных способа защиты прав лиц, вовлеченных в процесс трансграничного банкротства: признание в Российской Федерации решений иностранных судов о признании должника банкротом и возможность инициирования процесса на территории РФ. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации.Когда международные договоры отсутствуют, решения иностранных судов признаются на российской территории на началах взаимности. Сама по себе категория "взаимности" довольно неоднозначна и предполагает признание судебных актов судов тех юрисдикций, в которых равным образом признаются решения российских судов.При этом симметричность должна проявляться и в категории спора. Например, в деле № А41-93214/2021 установлено, что признание иностранным судом российских решений по делам, рассмотренным в общем порядке искового производства, не могут свидетельствовать о наличии начал взаимности применительно к закону о банкротстве (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.07.2022 № Ф05-15992/2022 по делу № А41-93214/2021).В последнее годы в практике намечается тенденция, указывающая на возможность констатации отсутствия начала взаимности в случаях, когда вопросы касаются признания судебного акта, вынесенного в государстве, включенном в перечень так называемых "недружественных стран". Такая позиция приведена, например, в Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.01.2023 по делу № 88-3180/2023.Действующее национальное законодательство не исключает возбуждения российскими судами процедуры банкротства, осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора, так и на стороне должника. Чтобы российские суды обладали компетенцией по рассмотрению дел о банкротстве иностранных должников, необходимо установить наличие признаков тесной связи должников с территорией Российской Федерации.Относительно недавним Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 приведены критерии, свидетельствующие о тесной связи должников-иностранцев с территорией Российской Федерации:Сегодня возможность инициирования банкротства должников-иностранцев в российских арбитражных судах в большей степени обеспечивает защиту прав отечественных кредиторов в условиях неопределенности, санкционного давления и сложности участия в иностранных судебных процессах.Автор: Кирилл Данилов, адвокат, преподаватель Финансового Университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа"
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Кирилл Данилов
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
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мнения аналитиков, банкротство, трансграничные платежи
Мнения аналитиков, банкротство, трансграничные платежи
08:00 25.11.2024
 
В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев

Адвокат Данилов: в России возникла судебная практика трансграничного банкротства

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Кирилл Данилов, адвокат, Преподаватель Финансового Университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов Альфа
Кирилл Данилов
Адвокат, преподаватель Финансового Университета при Правительстве РФ
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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Стремительное развитие международного коммерческого оборота и расширение рынков привели к появлению институтов трансграничного банкротства.
Дела о трансграничном банкротстве, в отличие от стандартных дел, осложнены наличием иностранного элемента. К таким случаям относятся, например, дела, в которых должник имеет активы в нескольких государствах, или когда в числе кредиторов должника имеются кредиторы из иного государства, нежели то, в котором осуществляется производство по делу о несостоятельности.
Есть два основных способа защиты прав лиц, вовлеченных в процесс трансграничного банкротства: признание в Российской Федерации решений иностранных судов о признании должника банкротом и возможность инициирования процесса на территории РФ. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
Когда международные договоры отсутствуют, решения иностранных судов признаются на российской территории на началах взаимности. Сама по себе категория "взаимности" довольно неоднозначна и предполагает признание судебных актов судов тех юрисдикций, в которых равным образом признаются решения российских судов.
При этом симметричность должна проявляться и в категории спора. Например, в деле № А41-93214/2021 установлено, что признание иностранным судом российских решений по делам, рассмотренным в общем порядке искового производства, не могут свидетельствовать о наличии начал взаимности применительно к закону о банкротстве (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.07.2022 № Ф05-15992/2022 по делу № А41-93214/2021).
В последнее годы в практике намечается тенденция, указывающая на возможность констатации отсутствия начала взаимности в случаях, когда вопросы касаются признания судебного акта, вынесенного в государстве, включенном в перечень так называемых "недружественных стран". Такая позиция приведена, например, в Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.01.2023 по делу № 88-3180/2023.
Действующее национальное законодательство не исключает возбуждения российскими судами процедуры банкротства, осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора, так и на стороне должника. Чтобы российские суды обладали компетенцией по рассмотрению дел о банкротстве иностранных должников, необходимо установить наличие признаков тесной связи должников с территорией Российской Федерации.
Относительно недавним Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 приведены критерии, свидетельствующие о тесной связи должников-иностранцев с территорией Российской Федерации:
  • если организация ведет не носящую временного характера экономическую деятельность на территории Российской Федерации;
  • если коммерческая деятельность ориентирована на лиц, находящихся в юрисдикции РФ;
  • если центр основных интересов контролирующих лиц находится на территории РФ;
  • если орган управления, филиал или представительство иностранного лица находится на территории РФ;
  • если контролирующие организацию лица имеют российское гражданство, разрешение на временное проживание или вид на жительство в Российской Федерации либо связаны корпоративными правоотношениями с российскими юридическими лицами;
  • если контролирующие лица привлечены к субсидиарной ответственности российским судом;
  • если на территории России находятся имущественные активы организации;
  • если значительную часть кредиторов составляют российские юрлица, граждане РФ или лица, чья деятельность тесно связана с территорией Российской Федерации;
  • если организацией совершалось значительное количество сделок с местом исполнения на территории РФ;
  • если основные доказательства по делу находятся на российской территории, а также иные обстоятельства.
Сегодня возможность инициирования банкротства должников-иностранцев в российских арбитражных судах в большей степени обеспечивает защиту прав отечественных кредиторов в условиях неопределенности, санкционного давления и сложности участия в иностранных судебных процессах.
Автор: Кирилл Данилов, адвокат, преподаватель Финансового Университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа"

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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