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В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев

В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев - 25.11.2024, ПРАЙМ

В России определились, как будут банкротить должников-иностранцев

Стремительное развитие международного коммерческого оборота и расширение рынков привели к появлению институтов трансграничного банкротства. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T08:00+0300

2024-11-25T08:00+0300

2024-11-25T08:00+0300

мнения аналитиков

банкротство

трансграничные платежи

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МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Стремительное развитие международного коммерческого оборота и расширение рынков привели к появлению институтов трансграничного банкротства.Дела о трансграничном банкротстве, в отличие от стандартных дел, осложнены наличием иностранного элемента. К таким случаям относятся, например, дела, в которых должник имеет активы в нескольких государствах, или когда в числе кредиторов должника имеются кредиторы из иного государства, нежели то, в котором осуществляется производство по делу о несостоятельности.Есть два основных способа защиты прав лиц, вовлеченных в процесс трансграничного банкротства: признание в Российской Федерации решений иностранных судов о признании должника банкротом и возможность инициирования процесса на территории РФ. Решения судов иностранных государств по делам о несостоятельности (банкротстве) признаются на территории РФ в соответствии с международными договорами Российской Федерации.Когда международные договоры отсутствуют, решения иностранных судов признаются на российской территории на началах взаимности. Сама по себе категория "взаимности" довольно неоднозначна и предполагает признание судебных актов судов тех юрисдикций, в которых равным образом признаются решения российских судов.При этом симметричность должна проявляться и в категории спора. Например, в деле № А41-93214/2021 установлено, что признание иностранным судом российских решений по делам, рассмотренным в общем порядке искового производства, не могут свидетельствовать о наличии начал взаимности применительно к закону о банкротстве (Постановление Арбитражного суда Московского округа от 14.07.2022 № Ф05-15992/2022 по делу № А41-93214/2021).В последнее годы в практике намечается тенденция, указывающая на возможность констатации отсутствия начала взаимности в случаях, когда вопросы касаются признания судебного акта, вынесенного в государстве, включенном в перечень так называемых "недружественных стран". Такая позиция приведена, например, в Определении Второго кассационного суда общей юрисдикции от 19.01.2023 по делу № 88-3180/2023.Действующее национальное законодательство не исключает возбуждения российскими судами процедуры банкротства, осложненной иностранным элементом как на стороне кредитора, так и на стороне должника. Чтобы российские суды обладали компетенцией по рассмотрению дел о банкротстве иностранных должников, необходимо установить наличие признаков тесной связи должников с территорией Российской Федерации.Относительно недавним Определением Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда от 08.02.2024 № 305-ЭС23-15177 приведены критерии, свидетельствующие о тесной связи должников-иностранцев с территорией Российской Федерации:Сегодня возможность инициирования банкротства должников-иностранцев в российских арбитражных судах в большей степени обеспечивает защиту прав отечественных кредиторов в условиях неопределенности, санкционного давления и сложности участия в иностранных судебных процессах.Автор: Кирилл Данилов, адвокат, преподаватель Финансового Университета при Правительстве РФ, заместитель председателя Московской коллегии адвокатов "Альфа"

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Кирилл Данилов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/16/853017537_0:63:853:916_100x100_80_0_0_47bdb091c12e9a8752da412e202c66cb.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Кирилл Данилов https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/16/853017537_0:63:853:916_100x100_80_0_0_47bdb091c12e9a8752da412e202c66cb.jpg

мнения аналитиков, банкротство, трансграничные платежи