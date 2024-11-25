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Бензин и зимнее дизтопливо подорожали на бирже в России

Бензин и зимнее дизтопливо подорожали на бирже в России - 25.11.2024, ПРАЙМ

Бензин и зимнее дизтопливо подорожали на бирже в России

Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник выросла после снижения в пятницу, также подорожало и... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:43+0300

2024-11-25T16:43+0300

2024-11-25T16:43+0300

энергетика

россия

бензин

дизтопливо

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в понедельник выросла после снижения в пятницу, также подорожало и зимнее дизельное топливо, следует из материалов торгов. Марка Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 0,7%, до 59 757 рублей за тонну. Также выросла цена и на Аи-95 - на 0,44%, до 63 218 рублей за тонну. При этом за прошлую неделю бензин Аи-92 и Аи-95 подешевел на 4,18% и 2,85% соответственно. Также в понедельник поднялась цена на зимнее дизельное топливо, пробив уровень прошлогодних максимумов. Так, за день оно подорожало на 0,74% - до 74 529 рублей за тонну. При этом стоимость летнего дизельного топлива снизилась на 0,07%, до 60 193 рублей за тонну, межсезонного - на 0,02%, до 57 860 рублей. Мазут в понедельник вырос в цене на 4,86% - до 30 284 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 1,37% - до 31 071 рубля за тонну. В России с 1 марта действует запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. В конце мая он был временно снят, а с августа его действие возобновилось. Предполагалось, что эмбарго будет действовать до конца года. Однако ранее в пятницу вице-премьер РФ Александр Новак объявил, что запрет на экспорт бензина будет отменен досрочно, сейчас власти готовят соответствующие документы. Также в октябре Новак поручал проработать механизмы закрытия возможных "серых" схем экспорта дизтоплива из России в страны ЕАЭС. При этом, по его мнению, дополнительных ограничений экспорта непроизводителями не нужно, заградительной пошлины достаточно.

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россия, бензин, дизтопливо