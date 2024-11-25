https://1prime.ru/20241125/bolshoy-teatr-853066444.html

Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году

Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году - 25.11.2024, ПРАЙМ

Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году

В 2024 году Большой театр будет продавать билеты на балет "Щелкунчик" на аукционе на фоне колоссальной популярности представления. Об этом сообщили в... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T14:09+0300

2024-11-25T14:09+0300

2024-11-25T14:09+0300

россия

большой театр

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В 2024 году Большой театр будет продавать билеты на балет "Щелкунчик" на аукционе на фоне колоссальной популярности представления. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАБТа.Отмечается, что продажа билетов начнется 2 декабря в 10.00 мск. Билеты будут продаваться в комплекте по две штуки, стартовая стоимость которого будет 100 тысяч рублей (речь идет о билетах в партер).В пресс-службе театра сообщили, что покупка билетов будет доступна только на официальном портале Большого театра. Для приобретения билетов нужно зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, где нужно заполнить поля со своими данными, приложить российский паспорт и выбрать нужный лот с названием спектакля.

https://1prime.ru/20231222/842649096.html

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россия, большой театр