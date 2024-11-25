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Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году
Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году - 25.11.2024, ПРАЙМ
Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году
В 2024 году Большой театр будет продавать билеты на балет "Щелкунчик" на аукционе на фоне колоссальной популярности представления. Об этом сообщили в... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:09+0300
2024-11-25T14:09+0300
россия
большой театр
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В 2024 году Большой театр будет продавать билеты на балет "Щелкунчик" на аукционе на фоне колоссальной популярности представления. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАБТа.Отмечается, что продажа билетов начнется 2 декабря в 10.00 мск. Билеты будут продаваться в комплекте по две штуки, стартовая стоимость которого будет 100 тысяч рублей (речь идет о билетах в партер).В пресс-службе театра сообщили, что покупка билетов будет доступна только на официальном портале Большого театра. Для приобретения билетов нужно зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, где нужно заполнить поля со своими данными, приложить российский паспорт и выбрать нужный лот с названием спектакля.
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россия, большой театр
РОССИЯ, Большой театр
14:09 25.11.2024
 
Стала известна цена билетов на "Щелкунчика" в Большом театре в 2024 году

Цена двух билетов на "Щелкунчика" в Большом театре составит от ста тысяч рублей

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк# Большой театр России
# Большой театр России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В 2024 году Большой театр будет продавать билеты на балет "Щелкунчик" на аукционе на фоне колоссальной популярности представления. Об этом сообщили в Telegram-канале ГАБТа.
Отмечается, что продажа билетов начнется 2 декабря в 10.00 мск. Билеты будут продаваться в комплекте по две штуки, стартовая стоимость которого будет 100 тысяч рублей (речь идет о билетах в партер).
В пресс-службе театра сообщили, что покупка билетов будет доступна только на официальном портале Большого театра. Для приобретения билетов нужно зарегистрироваться на универсальной торговой площадке, где нужно заполнить поля со своими данными, приложить российский паспорт и выбрать нужный лот с названием спектакля.
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22 декабря 2023, 17:55
 
РОССИЯБольшой театр
 
 
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