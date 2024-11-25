https://1prime.ru/20241125/dajdzhest-853053054.html
Дайджест российской прессы - 6 июля
Дайджест российской прессы - 6 июля - 25.11.2024, ПРАЙМ
Дайджест российской прессы - 6 июля
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ) | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T05:58+0300
2024-11-25T05:58+0300
2024-11-25T05:58+0300
россия
рф
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
биньямин нетаньяху
единая россия
госдума
снг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/853053054.jpg?1732503507
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
КОММЕРСАНТ
www.kommersant.ru
- "Не нужно думать, что основные рынки достижимы только через порты Дальнего Востока" - Коммерческий директор по навалочному бизнесу ОТЭКО Александр Гаганов о деятельности терминала в Тамани - Навалочный терминал ОТЭКО в Тамани отгрузил стомиллионную тонну угля. Компания говорит, что готова повторить это за два года, но сейчас из 5–6 миллионов тонн в месяц, которые предъявляют грузоотправители, на терминал по железной дороге пропускают только 1 миллион тонн.
- Инвестиции на запасном пути - Программа ОАО РЖД в 2025 году может сократиться на треть - Инвестпрограмма ОАО РЖД в 2025 году может сократиться более чем на треть - до 834 миллиардов рублей, причем почти все средства уйдут на поддержание текущей деятельности и закупку тяги. Инвестиции в БАМ и Транссиб упадут почти впятеро - до 75 миллиардов рублей, развитие подходов к портам европейской части РФ будет практически заморожено.
- Нового посла снаряжают в Вашингтон - В Москве определились с кандидатом на пост главы российской дипмиссии в США - В Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США. Как сообщили "Ъ" три осведомленных источника, наиболее вероятный кандидат на этот пост - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. В Кремле отмечают, что назначение произойдет "в обозримой перспективе".
- Штрафы догоняют пошлины - ФАС предлагает повысить санкции за несогласование крупных сделок - Вступающее в силу в 2025 году повышение ряда государственных пошлин вызвало необходимость увеличения и размеров связанных с ними административных штрафов. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает существенно повысить санкции за непредставление компаниями обязательных ходатайств о согласовании крупных сделок.
- Сборный вопрос - Законопроект об отчислениях за интернет-рекламу попросили уточнить - В администрации президента (АП) попросили Минцифры и ФАС уточнить критерии сбора в размере 3% от доходов с интернет-рекламы и алгоритм их учета. Участникам рынка сейчас тоже неясны ключевые положения инициативы, которые в том числе расходятся с Налоговым кодексом.
- Завтра была торговая война - Аналитики IIF оценивают последствия планов Дональда Трампа - Реализация планов Дональда Трампа по введению пошлин на импорт в США приведет к масштабным сбоям в глобальных цепочках поставок, констатирует новый обзор вашингтонского Institute of International Finance (IIF). По оценкам IIF, такие последствия возможны при разворачивании всех торговых мер, анонсированных избранным президентом.
- Малый бизнес остывает быстрее - Некрупные компании заметили снижение спроса и дорогой кредит - Во втором полугодии 2024 года рост деловой активности малого и среднего бизнеса уверенно замедляется, фиксируют замеры индекса RSBI. Предприятия, помимо кадровых проблем, отмечают снижение доступности финансирования - высокие ставки охладили как интерес МСП к кредитам, так и спрос на продукцию некрупных компаний.
- Бизнес активнее инвестирует в инновации - Мониторинг технологий - Крупный и средний бизнес увеличивает затраты на инновационную деятельность, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Так, объем инвестиций компаний на эти цели в 2023 году составил 3,5 триллиона рублей на 23% больше, чем в 2022-м (2,7 триллиона рублей).
- Россия поучила соседей родину защищать - Парламентарии СНГ одобрили наработки РФ по борьбе с вмешательством в выборы - Новейшие российские практики противодействия иностранному вмешательству в выборы впервые получили международный статус. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ приняла рекомендации по обеспечению электорального суверенитета, предусматривающие комплекс запретов на участие иноагентов в электоральных процессах и другие ограничения "для лиц, имеющих правовую связь с иностранными субъектами".
- Не сошлись ингредиентами - Возрожденная Партия любителей пива попробует переучредиться без главного спонсора - Партия любителей пива (ПЛП), которой Минюст на прошлой неделе отказал в регистрации, предпримет еще одну попытку "переучредиться" в апреле 2025 года, сообщил "Ъ" ее генеральный секретарь Константин Калачев.
- Цифровизация - мать дисциплины - В Белом доме отчитались о новых успехах в законопроектной деятельности - Рост исполнительской дисциплины в правительстве позитивно сказался на сроках разработки и внесения законопроектов в Госдуму. К такому выводу пришли в аппарате Белого дома, проанализировав итоги законопроектной деятельности кабмина за десять месяцев 2024 года.
- Партпроектам "Единой России" добавят эффективности - Все партийные проекты "Единой России" (ЕР) получат свои ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом, как сообщили "Ъ" в "Единой России", заявил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев на прошлой неделе на встрече с координаторами партпроектов. На данный момент их у партии 23, включая "Zа Самбо", "Моя карьера с ЕР", "Безопасные дороги", "Городская среда", "Женское движение ЕР" и др.
- Обвиняемые в растрате настроены по-боевому - Алексей и Янина Копайгородские хотят вернуться на СВО - Как стало известно "Ъ", супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского - Янина Копайгородская, которую вместе с мужем МВД обвиняет в растрате 3,7 миллиона рублей, пытается вернуться на военную службу. Ее защита утверждает, что фигурантке инкриминируется малозначительное преступление, связанное со спорными земельными участками, в то время как ее служба в бригаде боевого управления "Князь Владимир" принесла много пользы.
- Поощрения для УДО не хватило - Экс-сотруднице "Ростеха" отказали в досрочном освобождении - В столице суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алле Лалетиной. Год назад она получила восемь лет за взятки, но позже апелляционная инстанция переквалифицировала преступление на мошенничество и снизила срок наказания на полтора года.
- Работа нашлась по дороге в колонию - Напавшему на корреспондента "Коммерсанта" заменили вид наказания - Как стало известно "Ъ", охраннику обменного пункта Сергею Гребенюкову, осужденному на два года за нападение на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента "Ъ" Анатолия Жданова, отбытие срока заменено на принудительные работы.
- Мегаполис ОСАГО - Штраф за отсутствие страховки увеличат, но фиксировать нарушение камерами начнут не скоро - Госдума намерена в несколько раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО - с 800 до 5 тысяч рублей. Такое повышение произойдет впервые более чем за двадцать лет существования института ОСАГО. Новый штраф будет совсем немного не дотягивать до средней стоимости полиса (сейчас около 7,65 тысячи рублей).
- Москве-реке нужно больше электричества - Столичные власти ждут новые электросуда и строят верфь для их производства - В столичной мэрии сообщили, что электрические речные трамваи, курсирующие с 2023 года по двум водным маршрутам, перевезли 1,5 миллиона пассажиров. Московские власти ждут поставки от партнеров еще десяти электросудов и сами строят на участке более пяти гектаров в Нагатинском затоне "самую современную в мире" верфь, способную производить до 50 электрических кораблей в год.
- Минздрав требует отчитаться за каждую беременность - Федеральные медучреждения будут рассказывать государству о своей помощи роженицам - Федеральные медцентры и клиники должны будут отдельно отчитываться Минздраву о своей работе с беременными женщинами, роженицами и младенцами. Других примеров такой конкретизации в российской медицинской отчетности нет. Минздрав утверждает, что лишь "актуализировал общие требования к составлению отчета".
- К атеизму склонны жители СЗФО и УФО - Большинство россиян считают себя верующими людьми: принадлежность к религиозной конфессии декларируют 66% опрошенных. Еще 31% опрошенных не считают себя верующими людьми, а 3% затруднились с ответом. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики", переданного в распоряжение "Ъ".
- Генсек НАТО сделал подход к Дональду Трампу - Марк Рютте воздал должное новоизбранному президенту США без лишних слов - Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте слетал во Флориду к избранному президенту США Дональду Трампу. После встречи пресс-служба НАТО сухо сообщила, что на переговорах обсуждался "ряд вопросов глобальной безопасности", и сопроводила релиз фотографией двух широко улыбающихся собеседников.
- Вину Израиля ищут всем миром - Ордер на арест Биньямина Нетаньяху расколол международное сообщество - Главы МИД стран G7 в ходе открывающейся в понедельник встречи в Риме обсудят решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
- Мэр Варшавы нацелился на всю Польшу - Правящая партия и оппозиция определились с кандидатами в президенты - Предвыборная гонка в Польше, где в мае 2025 года пройдут президентские выборы, набирает обороты. В субботу правящая "Гражданская коалиция" подвела итоги праймериз, выдвинув своим кандидатом популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
- Спирт переживает "Ренессанс" - В топ производителей вошла новая компания - С ростом производства спирта на этом рынке появляются новые участники. Второе место по объему выпуска за январь-октябрь заняла кабардино-балкарская компания "Ренессанс", выкупившая мощности "Риала". На ее долю пришлось более 9% изготовленного спирта.
- Эпидемия майнингита - Продажи оборудования для добычи криптовалют выросли в два-три раза - Участники рынка говорят о возросшем спросе на устройства для майнинга на фоне стремительного роста стоимости биткойна. Объемы продаж в ноябре выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими месяцами. Майнинг остается высокорентабельным бизнесом в России, но сохраняются и риски такой деятельности, прежде всего, законодательные.
- Заградпроцент - Тарифы банков проверят на экономическую обоснованность - Верховный суд РФ (ВС) продолжает борьбу с "заградительными тарифами" банков, взимаемыми при перечислении средств от юрлиц в пользу физлиц. На этот раз внимание ВС привлекли два спора компаний с банком ВТБ, списавшим с них комиссию в 10% от суммы перевода гражданам.
- Финсектор управился с сотрудниками - Контроль доступа к информационным системам улучшается - В 2024 году доля компаний из финансового сектора, которые имеют сложности с контролем доступа сотрудников к элементам информационных систем в зависимости от полномочий, достигла минимума за три года - 38%. Однако недостаточная защищенность информсистемы организации, а также слабая организация учетных записей сотрудников все еще представляют серьезную проблему, указывают аналитики.
- У безнадежных долгов появилась перспектива - ПКБ выкупит у коллекторов не подлежащие взысканию портфели - "Первое клиентское бюро" (ПКБ) выкупит бесперспективные к взысканию долги у других коллекторов. На рынке цессии 36% кейсов относятся к категории бесперспективных, так как для работы с ними необходимо дорогостоящее выездное взыскание. У ПКБ есть ресурсы для работы с такими долгами: большая филиальная сеть и 700 выездных сотрудников.
- В Сколково заглянули инвесторы - В инновационном центре новые владельцы офисов - Банку непрофильных активов "Траст" удалось продать права требования по кредитам, по которым были заложены активы экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова - бизнес-центр "Амальтея" в Сколково и торгцентр "Петровский" на севере Москвы.
- "Советский" торг - Офис банка-банкрота продан втрое ниже рынка - Более двух третьих площадей в бизнес-центре Baltis Plaza в Санкт-Петербурге, принадлежавшие обанкротившемуся банку "Советский", выкупила структура, чьи совладельцы учредили девелоперскую "Охта Групп". Сумма сделки составила 732 миллиона рублей, что, по мнению консультантов, в три раза ниже рыночной стоимости объекта.
- Борьба с утечками данных задела борцов - Аналитики опасаются уголовной ответственности - Крупные компании в области кибербезопасности опасаются рисков, которые могут появиться после принятия законопроекта об уголовной ответственности за работу с утечками персональных данных. В подготовленном ко второму чтению проекте нет исключений для участников рынка, изучающих утечки в профессиональных целях, что на данный момент создает риск уголовного преследования для специалистов, считают участники рынка.
- У сиропа жизнь не сахар - Производство снижается из-за акциза - Из-за профильного акциза производители напитков в два раза снизили в своих портфелях долю полносахарной продукции и закупки глюкозно-фруктозных сиропов. На этом фоне производство последних в третьем квартале сократилось более чем на 8% год к году, а в следующем году спад может достигнуть уже 10%.
- Игры напрокат - Минпромторг обсудил с разработчиками введение удостоверений - Участники видеоигровой индустрии и представители Минпромторга обсудили вопрос введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами. Сама идея обсуждалась в рамках ограничения выхода международных студий на российский рынок.
ВЕДОМОСТИ
www.vedomosti.ru
- ЦБ рассмотрит вариант разработки отдельного приложения для цифрового рубля - Это может сократить затраты банков на внедрение цифрового рубля - Банк России готов обсуждать создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем. Об этом говорится в ответе ЦБ от имени первого зампреда Ольги Скоробогатовой на предложения Ассоциации банков России (АБР) по сокращению расходов на внедрение новой формы национальной валюты.
- Правительство должно будет подготовить требования к компаниям по ремонту лифтов - Всего за пять лет произошло более 330 несчастных случаев с лифтами и с этим надо бороться, считают в Госдуме - Госдума планирует решить проблему аварий с лифтами в жилых домах, унесших только в 2024 году жизни семи человек, через более строгий отбор организаций, которые занимаются техническим обслуживанием подъемных машин и лифтовых шахт. Для этого допускать к таким работам предлагается только компании, соответствующие требованиям (их установит правительство) и включенные в специализированный реестр.
- Один из последних губернаторов-долгожителей стал сенатором - Ростовское заксобрание безальтернативно делегировало Василия Голубева в Совет Федерации - Один из последних губернаторов-долгожителей Василий Голубев, возглавлявший Ростовскую область с 2010 по 2024 годы, стал сенатором. Заксобрание Ростовской области, мандат депутата в котором он получил благодаря досрочной отставке Николая Беляева, делегировало экс-главу региона в Совет Федерации (СФ).
- Конституционный суд защитил трудовые права жителей Крайнего Севера - Поправки в Трудовой кодекс помогут не только северянам, считают юристы - Конституционный суд (КС) закрепил за уволенными с основной работы жителями Крайнего Севера право на получение среднего месячного заработка. С жалобой в наивысшую инстанцию обратился Вячеслав Сергеев. Он работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре социального обслуживания Муезерского района Республики Карелии.
- Думские единороссы на региональной неделе проинформируют избирателей о бюджете - Ко дню рождения партии запланирована декада добрых дел и приемов граждан - На региональной неделе со 2 по 8 декабря члены фракции "Единой России" (ЕР) в Госдуме уделят особое внимание бюджету на 2025 год и плановый период 2026–2027 годы, принятому 21 ноября. Об этом говорится в рекомендациях депутатам, с которыми ознакомились "Ведомости".
- От регионов хотят больше инициативы в привлечении инвесторов - "Налоговый эффект" сделал механизм соглашений о защите капвложений, заключенных в 2024 году, привлекательным - Минэк предлагает со следующего года запустить публичную проектную инициативу в соглашениях по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, механизм для реализации крупных проектов со стабилизацией условий) – то есть дать регионам возможность выступать инициатором таких соглашений.
- Российским банкам предстоит долгий путь к человекоцентричности - Сейчас нередко их декларации отличаются от реальности - Понятие человекоцентричности в банках должно быть основано на культуре внутри самой организации, технологиях и этике. Но использование всех трех принципов в рамках одной компании – даже при текущем уровне развития и технологий – долгий и сложный процесс.
- Псевдопоставщики обманывают российских импортеров по e-mail - Мошенники воспользовались увеличением числа звеньев в платежных цепочках - Российские импортеры все чаще становятся жертвами мошенничества по e-mail, рассказал "Ведомостям" собеседник в одном из банков. Активизацию мошенников с подобными схемами подтверждает и вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.
- Как Белоруссия извлекает выгоду из Союзного государства - Страна наращивает поставки в Россию и готовится к переизбранию Лукашенко - Почти четверть века назад – 8 декабря 1999 года лидеры России и Белоруссии подписали договор о создании единого пространства – Союзного государства. И если звучавшие в ту пору самые романтические грезы о едином парламенте и конституции сейчас почти никем не воспринимаются всерьез, то экономическое сближение вполне заметно.
- "Шереметьево" перешло на отечественное решение для обмена информацией - Это своеобразный посредник, который объединяет все системы в единую сеть - Международный аэропорт "Шереметьево" импортозаместил систему обмена информацией между различными службами аэропорта и авиакомпаниями. Вместо французской Resa аэропорт внедрил шину обмена данными от российской компании "Рексофт".
- Минпромторг систематизирует всю информацию о переходе на отечественные решения - Сейчас у государства нет агрегированных данных о реальном положении дел в сфере импортозамещения - Минпромторг планирует создать систему, которая позволит контролировать реализацию планов по переходу на отечественные решения всех субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ): оборонной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.
- Владимирские сыровары вложились в бывший бар Насти Ивлеевой - Доля в Nudles перешла семье предпринимателя с британскими корнями Джона Кописки - УК "Рождество" стало владельцем 25% в компании "Блеск", управляющей баром Nudles в Столешниковом переулке в Москве, следует из выписки ЕГРЮЛа (есть у "Ведомостей"). Изменения внесены 20 ноября.
- "Траст" выставил на торги бывший актив банкира Микаила Шишханова - Стартовая цена агрокомпании снизилась на 400 млн рублей - Банк непрофильных активов "Траст" 12 ноября повторно выставил на продажу компанию "Трастагро-нива 4", владеющую землями "Ростагро" в Саратовской области, следует из тендерной документации. "Ведомости" ознакомились с материалами аукциона.
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
www.rg.ru
- Заработали на "Орешник" - Западные безумцы получили отрезвляющий ответ - Россия будет серийно производить ракетные комплексы "Орешник". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководством минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.
- ЖКХ обивает пороги - Правительство определило, как подорожает коммуналка - Утверждены предельные индексы подорожания коммунальных услуг на 2025 год. Повышение платы за ЖКХ традиционно запланировано на 1 июля. Индексы - то есть на сколько процентов максимально может повыситься плата - рассчитаны для каждого региона. Сильнее всего платежи могут подрасти в Пермском крае - на 21,1%.
- Номера повесят без страховки - МВД меняет порядок регистрации машин - Госавтоинспекция не будет больше проверять при регистрации транспорта наличие полиса ОСАГО. Зато проверит уплату утилизационного сбора. Поправки в регламент о регистрации транспортных средств вынесены на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.
- Санкции давят на газ - Под новые ограничения попал Газпромбанк - Минфин США ввел блокирующие санкции против Газпромбанка и банка "ДОМ.РФ" (третьего и девятого по активам в РФ), а также еще против порядка 50 российских банков. Они включены в SDN-лист, это самый жесткий американский список ограничений.
- По линии партии - Владимир Путин обсудил с Сергеем Мироновым помощь семьям бойцов и защиту прав граждан - Владимир Путин провел встречу с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым. Беседа состоялась в Кремле. Президент в начале беседы отметил, что они с лидером фракции встречаются регулярно.
- Уважать выбор - В СНГ зафиксируют понятие электорального суверенитета - На пространстве СНГ дадут общее определение понятию "электоральный суверенитет", чтобы защитить интересы стран-участниц во время выборов. Об этом говорили в минувшую пятницу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге на заседании Межпарламентской ассамблеи содружества, которое провела Валентина Матвиенко.
- Без ножей и топоров - Для квестов разрабатывают закон - Депутаты и сенаторы готовятся отрегулировать проведение квестов специальным законом. Он призван снизить число случаев травматизма при проведении подобных развлекательных мероприятий, а их происходит немало. Так, в 2022 году девушка чуть не лишилась четырех пальцев, когда во время квеста ей ударили по руке тупым топором.
- Дело - висяк - Бастрыкин принял граждан, чьи дела не смогли раскрыть - Председатель Следственного комитета провел необычный прием граждан. Он выслушал их жалобы по уголовным делам, которые, несмотря на все усилия, так и остались нерасследованными. Первыми на приеме были родственники женщины, которая скончалась в самарской больнице в 2011 году, куда она поступила с отравлением.
- Памяти товарища - Ушел из жизни обозреватель "Российской газеты" Сергей Птичкин - В субботу вечером 23 ноября на 72-м году ушел из жизни наш коллега, товарищ и друг - Сергей Птичкин. Михалыча знали и уважали не только все журналисты, пишущие на оборонно-промышленную тематику, но и большинство ведущих инженеров, генконструкторов и директоров оборонных предприятий.
- Трубы замерзли - В Европе опять подскочили цены на газ - Биржевые цены на газ в Европе в моменте обновили годовой максимум, достигнув почти 540 долларов за тысячу кубометров. Пик был быстро пройден, котировки снизились, но с начала прошлой недели они закрепились на уровне выше 500 долларов за тысячу кубометров и опускаться ниже не хотят.
- Золотое зерно - Мировые цены на арабику достигли нового максимума - Цены на кофе сорта арабика достигли нового 13-летнего максимума на фоне ожидающегося плохого урожая в Бразилии, пишет Bloomberg. В России за последний год закупочные цены на кофе выросли на 20%. Однако потребители не готовы отказываться от напитка - продажи за год (по сентябрь 2024 года) в натуральном выражении выросли на 3%.
- Выплатят полностью - КС защитил права сокращенных работников - Конституционный суд РФ признал необходимость внесения в Трудовой кодекс РФ поправок, связанных с гарантиями увольняемым работникам. Если гражданин на момент увольнения по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия трудился по совместительству, то такая работа не становится основной автоматически, постановил КС РФ.
- Сбор идет на взлет - Власти нашли способ ускорить капремонт инфраструктуры аэропортов - Минтранс и Росавиация к 1 июня 2025 года планируют определить основные параметры инфраструктурного сбора. Его хотят ввести для возврата средств, вложенных операторами аэропортов в развитие аэродромной инфраструктуры
- Север не отдадим - Патрушев и Трутнев провели первый Совет по защите национальных интересов в Арктике - Для защиты национальных интересов России в Арктике и реализации национальной морской политики на арктическом направлении образован Совет Морской коллегии по защите национальных интересов России в Арктике.
- Испугались исков - Новую биографию Илона Маска боятся публиковать на Западе? - Фигура харизматичного Илона Маска - основателя компаний Tesla и SpaceX и самого богатого человека в мире, сыгравшего к тому же одну из ключевых ролей в победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США, - давно не дает спокойно спать многочисленным писателям и биографам.
- По ступенькам эскалации - Трамп ищет для Украины спецпредставителя, а Байден - оружие - Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл может стать спецпредставителем по Украине в администрации избранного президента Дональда Трампа. Гренелл считается одним из ближайших внешнеполитических советников Трампа, в первый срок которого он успел поработать не только послом в ФРГ (2018—2020), но и исполнял обязанности директора национальной разведки.
- Шольцу нет замены - Руководство СДПГ выдвинет кандидата в канцлеры - В понедельник руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) намерено выдвинуть Олафа Шольца кандидатом в канцлеры. Спор о том, кто поведет партию на предстоящие в феврале досрочные парламентские выборы, можно считать оконченным. "Мы сейчас быстро посоветуемся в комитетах, в понедельник - в партийном руководстве и потом объявим, что мы хотим вступить в предвыборную борьбу с Олафом Шольцем", - заявил генсек СДПГ Ларс Клингбайль.
- Кто оплатит счет на климат? - На COP29 бедным странам пришлось выбивать деньги - В Азербайджане позже запланированного завершилась ежегодная конференция ООН по изменению климата (COP29). Участники из почти 200 стран подметили, что горячие споры пришлись на самый жаркий год в истории наблюдений. Прения даже заставили делегации задержаться в Баку сверхурочно.
- На МУС войной - Ордер Международного уголовного суда в отношении премьера Израиля расколол Запад и развязал руки Нетаньяху - Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) угрожает санкциями странам, которые намерены следовать указаниям Международного уголовного суда (МУС) и арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
ИЗВЕСТИЯ
www.izvestia.ru
- Превращения электроники: ритейлеры осваивают новый формат трейд-ин - Они запускают обмен смартфонов на другие устройства и технику, например холодильники и телевизоры - Российские ритейлеры осваивает новый формат трейд-ин: сети начинают предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику, включая холодильники и телевизоры. Об этом "Известиям" рассказали в рознице: до сих пор можно было обменять с доплатой лишь старую трубку на новую.
- "Россия привержена обязательствам по обеспечению безопасности Армении" - Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин - об участии республики в ОДКБ, ее торговых перспективах и урегулировании отношений с Баку - Россия рассчитывает на подключение Армении к совместным усилиям для выработки системы равной и неделимой системы безопасности в Евразии, заявил "Известиям" посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, реальных альтернатив российско-армянскому союзническому взаимодействию, в том числе в рамках ОДКБ, не существует.
- Отдыхай и здравствуй: для путешествий с детьми создадут спецмаршруты и инфраструктуру - Турбизнес готов поддержать инициативу депутатов, но есть вопросы по ее реализации - В России появятся специальные маршруты, инфраструктура и отдельные тарифы для отдыха семей с детьми. А бизнесу, который будет оказывать такие услуги, предоставят льготы. Также планируется разработать национальный стандарт "Туризм для семей с детьми", который определит требования к инфраструктуре, качеству и безопасности.
- Стечение обязательств: в деле о вводе нелегального препарата виновным признан Минздрав - Индийская фармкомпания зарегистрировала в РФ антибиотик по поддельным документам, постановил суд - Министерство здравоохранения РФ признано виновным в попытке вывода на российский рынок препарата по поддельным документам. Такое решение вынес арбитражный апелляционный суд Москвы.
- Местным - время: регионы смогут дать бизнесу отсрочку по федеральным налогам - Какие платежи можно будет отложить на потом - Регионам разрешат предоставлять бизнесу отсрочки, рассрочки и инвестиционные кредиты не только по местным, но и по федеральным налогам, сообщили "Известиям" в Минфине. Речь об обязательных платежах с прибыли и доходов, а также о сборах по упрощенной и патентной системам.
- Михаил Ковальчук возглавит научно-экспертный совет при Морской коллегии - Председатель Морской коллегии Николай Патрушев предложил возглавить ее научно-экспертный совет президенту национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку. Об этом "Известиям" сообщили в аппарате Николая Патрушева.
- Удар предвидения: Россия готова к военному ответу на любые провокации Запада - Насколько далеко могут зайти США со своими союзниками и сохранились ли "красные линии" в украинском конфликте - Россия будет находить военные ответы на любые вызовы и провокации со стороны Запада и Украины, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что конфликт приобрел элементы глобального характера и применение новейшей ракетной системы "Орешник" стало ответом на агрессивные действия стран НАТО.
- Сбой с тенью: четверть клиентов МФО готовы пойти к "черным кредиторам" - Как россияне оценивают возможное введение лимита "один заем в руки" и чем опасно обращение к нелегалам - Каждый четвертый активный клиент микрофинансистов заявил, что невозможность взять больше одного займа существенно ухудшит их финансовое положение. Это показал опрос, специально для "Известий" проведенный финансовой онлайн-платформой Webbankir.
- Градусы и действия: о чем целые сутки спорили участники СОР-29 в Азербайджане - И как геополитическая ситуация влияет на экологическую повестку в мире - Саммит СОР-29 в Азербайджане завершился на сутки позже запланированного срока. Причиной стали разногласия по поводу суммы для помощи бедным странам в борьбе с изменением климата, которая теперь втрое превышает предыдущую. Тем не менее, сторонам удалось согласовать даже шестую статью в Парижском соглашении по климату - этот вопрос стоял на повестке годами.
- Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 24 ноября президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого ожидаются контакты по линии профильных ведомств, сообщили в Кремле.
- Волновое слежение - Как выглядит охота отряда радиоразведки - Радиоэлектронная разведка (РЭР) - важная составляющая боевого противостояния в зоне СВО. С помощью спецоборудования она позволяет выявлять различные излучения, исходящие от аппаратуры неприятеля, и, соответственно, определяет его местоположение.
- Назовите себя - Количество личных брендов выросло в полтора раза - За год в полтора раза выросла активность самозанятых, которые регистрируют собственные торговые марки, сообщили в Роспатенте. Такая возможность для физлиц появилась летом 2023 года. Особенно часто подавали заявки на нейминг в сферах производства одежды, обуви, программного обеспечения, бытовой химии и косметики.
- По весне посчитают - Когда начнёт снижаться инфляция - консенсус-прогноз "Известий" - Инфляция снизится лишь к весне 2025 года, следует из консенсус-прогноза "Известий". На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, говорила, что сейчас экономика страны находится в переломной точке: хотя рост цен и незначительно замедлился (до 8,5% в октябре), пока это неустойчивый процесс.
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РОССИЯ, РФ, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Биньямин Нетаньяху, Единая Россия, Госдума, СНГ
(Агентство РИА Новости не несет ответственности за информацию, опубликованную российскими СМИ)
- "Не нужно думать, что основные рынки достижимы только через порты Дальнего Востока" - Коммерческий директор по навалочному бизнесу ОТЭКО Александр Гаганов о деятельности терминала в Тамани - Навалочный терминал ОТЭКО в Тамани отгрузил стомиллионную тонну угля. Компания говорит, что готова повторить это за два года, но сейчас из 5–6 миллионов тонн в месяц, которые предъявляют грузоотправители, на терминал по железной дороге пропускают только 1 миллион тонн.
- Инвестиции на запасном пути - Программа ОАО РЖД в 2025 году может сократиться на треть - Инвестпрограмма ОАО РЖД в 2025 году может сократиться более чем на треть - до 834 миллиардов рублей, причем почти все средства уйдут на поддержание текущей деятельности и закупку тяги. Инвестиции в БАМ и Транссиб упадут почти впятеро - до 75 миллиардов рублей, развитие подходов к портам европейской части РФ будет практически заморожено.
- Нового посла снаряжают в Вашингтон - В Москве определились с кандидатом на пост главы российской дипмиссии в США - В Москве готовятся утвердить кандидатуру нового посла России в США. Как сообщили "Ъ" три осведомленных источника, наиболее вероятный кандидат на этот пост - директор департамента Северной Америки МИД РФ, бывший посол в Канаде Александр Дарчиев. В Кремле отмечают, что назначение произойдет "в обозримой перспективе".
- Штрафы догоняют пошлины - ФАС предлагает повысить санкции за несогласование крупных сделок - Вступающее в силу в 2025 году повышение ряда государственных пошлин вызвало необходимость увеличения и размеров связанных с ними административных штрафов. Так, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает существенно повысить санкции за непредставление компаниями обязательных ходатайств о согласовании крупных сделок.
- Сборный вопрос - Законопроект об отчислениях за интернет-рекламу попросили уточнить - В администрации президента (АП) попросили Минцифры и ФАС уточнить критерии сбора в размере 3% от доходов с интернет-рекламы и алгоритм их учета. Участникам рынка сейчас тоже неясны ключевые положения инициативы, которые в том числе расходятся с Налоговым кодексом.
- Завтра была торговая война - Аналитики IIF оценивают последствия планов Дональда Трампа - Реализация планов Дональда Трампа по введению пошлин на импорт в США приведет к масштабным сбоям в глобальных цепочках поставок, констатирует новый обзор вашингтонского Institute of International Finance (IIF). По оценкам IIF, такие последствия возможны при разворачивании всех торговых мер, анонсированных избранным президентом.
- Малый бизнес остывает быстрее - Некрупные компании заметили снижение спроса и дорогой кредит - Во втором полугодии 2024 года рост деловой активности малого и среднего бизнеса уверенно замедляется, фиксируют замеры индекса RSBI. Предприятия, помимо кадровых проблем, отмечают снижение доступности финансирования - высокие ставки охладили как интерес МСП к кредитам, так и спрос на продукцию некрупных компаний.
- Бизнес активнее инвестирует в инновации - Мониторинг технологий - Крупный и средний бизнес увеличивает затраты на инновационную деятельность, следует из данных Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ. Так, объем инвестиций компаний на эти цели в 2023 году составил 3,5 триллиона рублей на 23% больше, чем в 2022-м (2,7 триллиона рублей).
- Россия поучила соседей родину защищать - Парламентарии СНГ одобрили наработки РФ по борьбе с вмешательством в выборы - Новейшие российские практики противодействия иностранному вмешательству в выборы впервые получили международный статус. Межпарламентская ассамблея (МПА) СНГ приняла рекомендации по обеспечению электорального суверенитета, предусматривающие комплекс запретов на участие иноагентов в электоральных процессах и другие ограничения "для лиц, имеющих правовую связь с иностранными субъектами".
- Не сошлись ингредиентами - Возрожденная Партия любителей пива попробует переучредиться без главного спонсора - Партия любителей пива (ПЛП), которой Минюст на прошлой неделе отказал в регистрации, предпримет еще одну попытку "переучредиться" в апреле 2025 года, сообщил "Ъ" ее генеральный секретарь Константин Калачев.
- Цифровизация - мать дисциплины - В Белом доме отчитались о новых успехах в законопроектной деятельности - Рост исполнительской дисциплины в правительстве позитивно сказался на сроках разработки и внесения законопроектов в Госдуму. К такому выводу пришли в аппарате Белого дома, проанализировав итоги законопроектной деятельности кабмина за десять месяцев 2024 года.
- Партпроектам "Единой России" добавят эффективности - Все партийные проекты "Единой России" (ЕР) получат свои ключевые показатели эффективности (KPI). Об этом, как сообщили "Ъ" в "Единой России", заявил врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев на прошлой неделе на встрече с координаторами партпроектов. На данный момент их у партии 23, включая "Zа Самбо", "Моя карьера с ЕР", "Безопасные дороги", "Городская среда", "Женское движение ЕР" и др.
- Обвиняемые в растрате настроены по-боевому - Алексей и Янина Копайгородские хотят вернуться на СВО - Как стало известно "Ъ", супруга бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского - Янина Копайгородская, которую вместе с мужем МВД обвиняет в растрате 3,7 миллиона рублей, пытается вернуться на военную службу. Ее защита утверждает, что фигурантке инкриминируется малозначительное преступление, связанное со спорными земельными участками, в то время как ее служба в бригаде боевого управления "Князь Владимир" принесла много пользы.
- Поощрения для УДО не хватило - Экс-сотруднице "Ростеха" отказали в досрочном освобождении - В столице суд отказал в условно-досрочном освобождении бывшему директору по правовому обеспечению и корпоративному управлению "Ростеха" Алле Лалетиной. Год назад она получила восемь лет за взятки, но позже апелляционная инстанция переквалифицировала преступление на мошенничество и снизила срок наказания на полтора года.
- Работа нашлась по дороге в колонию - Напавшему на корреспондента "Коммерсанта" заменили вид наказания - Как стало известно "Ъ", охраннику обменного пункта Сергею Гребенюкову, осужденному на два года за нападение на выполнявшего редакционное задание фотокорреспондента "Ъ" Анатолия Жданова, отбытие срока заменено на принудительные работы.
- Мегаполис ОСАГО - Штраф за отсутствие страховки увеличат, но фиксировать нарушение камерами начнут не скоро - Госдума намерена в несколько раз увеличить максимальный штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО - с 800 до 5 тысяч рублей. Такое повышение произойдет впервые более чем за двадцать лет существования института ОСАГО. Новый штраф будет совсем немного не дотягивать до средней стоимости полиса (сейчас около 7,65 тысячи рублей).
- Москве-реке нужно больше электричества - Столичные власти ждут новые электросуда и строят верфь для их производства - В столичной мэрии сообщили, что электрические речные трамваи, курсирующие с 2023 года по двум водным маршрутам, перевезли 1,5 миллиона пассажиров. Московские власти ждут поставки от партнеров еще десяти электросудов и сами строят на участке более пяти гектаров в Нагатинском затоне "самую современную в мире" верфь, способную производить до 50 электрических кораблей в год.
- Минздрав требует отчитаться за каждую беременность - Федеральные медучреждения будут рассказывать государству о своей помощи роженицам - Федеральные медцентры и клиники должны будут отдельно отчитываться Минздраву о своей работе с беременными женщинами, роженицами и младенцами. Других примеров такой конкретизации в российской медицинской отчетности нет. Минздрав утверждает, что лишь "актуализировал общие требования к составлению отчета".
- К атеизму склонны жители СЗФО и УФО - Большинство россиян считают себя верующими людьми: принадлежность к религиозной конфессии декларируют 66% опрошенных. Еще 31% опрошенных не считают себя верующими людьми, а 3% затруднились с ответом. Таковы результаты опроса, проведенного Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ "Высшая школа экономики", переданного в распоряжение "Ъ".
- Генсек НАТО сделал подход к Дональду Трампу - Марк Рютте воздал должное новоизбранному президенту США без лишних слов - Генсек Североатлантического альянса Марк Рютте слетал во Флориду к избранному президенту США Дональду Трампу. После встречи пресс-служба НАТО сухо сообщила, что на переговорах обсуждался "ряд вопросов глобальной безопасности", и сопроводила релиз фотографией двух широко улыбающихся собеседников.
- Вину Израиля ищут всем миром - Ордер на арест Биньямина Нетаньяху расколол международное сообщество - Главы МИД стран G7 в ходе открывающейся в понедельник встречи в Риме обсудят решение Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта.
- Мэр Варшавы нацелился на всю Польшу - Правящая партия и оппозиция определились с кандидатами в президенты - Предвыборная гонка в Польше, где в мае 2025 года пройдут президентские выборы, набирает обороты. В субботу правящая "Гражданская коалиция" подвела итоги праймериз, выдвинув своим кандидатом популярного мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
- Спирт переживает "Ренессанс" - В топ производителей вошла новая компания - С ростом производства спирта на этом рынке появляются новые участники. Второе место по объему выпуска за январь-октябрь заняла кабардино-балкарская компания "Ренессанс", выкупившая мощности "Риала". На ее долю пришлось более 9% изготовленного спирта.
- Эпидемия майнингита - Продажи оборудования для добычи криптовалют выросли в два-три раза - Участники рынка говорят о возросшем спросе на устройства для майнинга на фоне стремительного роста стоимости биткойна. Объемы продаж в ноябре выросли в два-три раза по сравнению с предыдущими месяцами. Майнинг остается высокорентабельным бизнесом в России, но сохраняются и риски такой деятельности, прежде всего, законодательные.
- Заградпроцент - Тарифы банков проверят на экономическую обоснованность - Верховный суд РФ (ВС) продолжает борьбу с "заградительными тарифами" банков, взимаемыми при перечислении средств от юрлиц в пользу физлиц. На этот раз внимание ВС привлекли два спора компаний с банком ВТБ, списавшим с них комиссию в 10% от суммы перевода гражданам.
- Финсектор управился с сотрудниками - Контроль доступа к информационным системам улучшается - В 2024 году доля компаний из финансового сектора, которые имеют сложности с контролем доступа сотрудников к элементам информационных систем в зависимости от полномочий, достигла минимума за три года - 38%. Однако недостаточная защищенность информсистемы организации, а также слабая организация учетных записей сотрудников все еще представляют серьезную проблему, указывают аналитики.
- У безнадежных долгов появилась перспектива - ПКБ выкупит у коллекторов не подлежащие взысканию портфели - "Первое клиентское бюро" (ПКБ) выкупит бесперспективные к взысканию долги у других коллекторов. На рынке цессии 36% кейсов относятся к категории бесперспективных, так как для работы с ними необходимо дорогостоящее выездное взыскание. У ПКБ есть ресурсы для работы с такими долгами: большая филиальная сеть и 700 выездных сотрудников.
- В Сколково заглянули инвесторы - В инновационном центре новые владельцы офисов - Банку непрофильных активов "Траст" удалось продать права требования по кредитам, по которым были заложены активы экс-владельца Бинбанка Микаила Шишханова - бизнес-центр "Амальтея" в Сколково и торгцентр "Петровский" на севере Москвы.
- "Советский" торг - Офис банка-банкрота продан втрое ниже рынка - Более двух третьих площадей в бизнес-центре Baltis Plaza в Санкт-Петербурге, принадлежавшие обанкротившемуся банку "Советский", выкупила структура, чьи совладельцы учредили девелоперскую "Охта Групп". Сумма сделки составила 732 миллиона рублей, что, по мнению консультантов, в три раза ниже рыночной стоимости объекта.
- Борьба с утечками данных задела борцов - Аналитики опасаются уголовной ответственности - Крупные компании в области кибербезопасности опасаются рисков, которые могут появиться после принятия законопроекта об уголовной ответственности за работу с утечками персональных данных. В подготовленном ко второму чтению проекте нет исключений для участников рынка, изучающих утечки в профессиональных целях, что на данный момент создает риск уголовного преследования для специалистов, считают участники рынка.
- У сиропа жизнь не сахар - Производство снижается из-за акциза - Из-за профильного акциза производители напитков в два раза снизили в своих портфелях долю полносахарной продукции и закупки глюкозно-фруктозных сиропов. На этом фоне производство последних в третьем квартале сократилось более чем на 8% год к году, а в следующем году спад может достигнуть уже 10%.
- Игры напрокат - Минпромторг обсудил с разработчиками введение удостоверений - Участники видеоигровой индустрии и представители Минпромторга обсудили вопрос введения прокатных удостоверений для видеоигр по аналогии с фильмами. Сама идея обсуждалась в рамках ограничения выхода международных студий на российский рынок.
- ЦБ рассмотрит вариант разработки отдельного приложения для цифрового рубля - Это может сократить затраты банков на внедрение цифрового рубля - Банк России готов обсуждать создание единого мобильного приложения для операций с цифровым рублем. Об этом говорится в ответе ЦБ от имени первого зампреда Ольги Скоробогатовой на предложения Ассоциации банков России (АБР) по сокращению расходов на внедрение новой формы национальной валюты.
- Правительство должно будет подготовить требования к компаниям по ремонту лифтов - Всего за пять лет произошло более 330 несчастных случаев с лифтами и с этим надо бороться, считают в Госдуме - Госдума планирует решить проблему аварий с лифтами в жилых домах, унесших только в 2024 году жизни семи человек, через более строгий отбор организаций, которые занимаются техническим обслуживанием подъемных машин и лифтовых шахт. Для этого допускать к таким работам предлагается только компании, соответствующие требованиям (их установит правительство) и включенные в специализированный реестр.
- Один из последних губернаторов-долгожителей стал сенатором - Ростовское заксобрание безальтернативно делегировало Василия Голубева в Совет Федерации - Один из последних губернаторов-долгожителей Василий Голубев, возглавлявший Ростовскую область с 2010 по 2024 годы, стал сенатором. Заксобрание Ростовской области, мандат депутата в котором он получил благодаря досрочной отставке Николая Беляева, делегировало экс-главу региона в Совет Федерации (СФ).
- Конституционный суд защитил трудовые права жителей Крайнего Севера - Поправки в Трудовой кодекс помогут не только северянам, считают юристы - Конституционный суд (КС) закрепил за уволенными с основной работы жителями Крайнего Севера право на получение среднего месячного заработка. С жалобой в наивысшую инстанцию обратился Вячеслав Сергеев. Он работал помощником по уходу за пожилыми людьми и инвалидами в центре социального обслуживания Муезерского района Республики Карелии.
- Думские единороссы на региональной неделе проинформируют избирателей о бюджете - Ко дню рождения партии запланирована декада добрых дел и приемов граждан - На региональной неделе со 2 по 8 декабря члены фракции "Единой России" (ЕР) в Госдуме уделят особое внимание бюджету на 2025 год и плановый период 2026–2027 годы, принятому 21 ноября. Об этом говорится в рекомендациях депутатам, с которыми ознакомились "Ведомости".
- От регионов хотят больше инициативы в привлечении инвесторов - "Налоговый эффект" сделал механизм соглашений о защите капвложений, заключенных в 2024 году, привлекательным - Минэк предлагает со следующего года запустить публичную проектную инициативу в соглашениях по защите и поощрении капиталовложений (СЗПК, механизм для реализации крупных проектов со стабилизацией условий) – то есть дать регионам возможность выступать инициатором таких соглашений.
- Российским банкам предстоит долгий путь к человекоцентричности - Сейчас нередко их декларации отличаются от реальности - Понятие человекоцентричности в банках должно быть основано на культуре внутри самой организации, технологиях и этике. Но использование всех трех принципов в рамках одной компании – даже при текущем уровне развития и технологий – долгий и сложный процесс.
- Псевдопоставщики обманывают российских импортеров по e-mail - Мошенники воспользовались увеличением числа звеньев в платежных цепочках - Российские импортеры все чаще становятся жертвами мошенничества по e-mail, рассказал "Ведомостям" собеседник в одном из банков. Активизацию мошенников с подобными схемами подтверждает и вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Артур Леер.
- Как Белоруссия извлекает выгоду из Союзного государства - Страна наращивает поставки в Россию и готовится к переизбранию Лукашенко - Почти четверть века назад – 8 декабря 1999 года лидеры России и Белоруссии подписали договор о создании единого пространства – Союзного государства. И если звучавшие в ту пору самые романтические грезы о едином парламенте и конституции сейчас почти никем не воспринимаются всерьез, то экономическое сближение вполне заметно.
- "Шереметьево" перешло на отечественное решение для обмена информацией - Это своеобразный посредник, который объединяет все системы в единую сеть - Международный аэропорт "Шереметьево" импортозаместил систему обмена информацией между различными службами аэропорта и авиакомпаниями. Вместо французской Resa аэропорт внедрил шину обмена данными от российской компании "Рексофт".
- Минпромторг систематизирует всю информацию о переходе на отечественные решения - Сейчас у государства нет агрегированных данных о реальном положении дел в сфере импортозамещения - Минпромторг планирует создать систему, которая позволит контролировать реализацию планов по переходу на отечественные решения всех субъектов критической информационной инфраструктуры (КИИ): оборонной, металлургической, химической, горнодобывающей промышленности.
- Владимирские сыровары вложились в бывший бар Насти Ивлеевой - Доля в Nudles перешла семье предпринимателя с британскими корнями Джона Кописки - УК "Рождество" стало владельцем 25% в компании "Блеск", управляющей баром Nudles в Столешниковом переулке в Москве, следует из выписки ЕГРЮЛа (есть у "Ведомостей"). Изменения внесены 20 ноября.
- "Траст" выставил на торги бывший актив банкира Микаила Шишханова - Стартовая цена агрокомпании снизилась на 400 млн рублей - Банк непрофильных активов "Траст" 12 ноября повторно выставил на продажу компанию "Трастагро-нива 4", владеющую землями "Ростагро" в Саратовской области, следует из тендерной документации. "Ведомости" ознакомились с материалами аукциона.
- Заработали на "Орешник" - Западные безумцы получили отрезвляющий ответ - Россия будет серийно производить ракетные комплексы "Орешник". Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с руководством минобороны, представителями ВПК и разработчиками ракетных систем.
- ЖКХ обивает пороги - Правительство определило, как подорожает коммуналка - Утверждены предельные индексы подорожания коммунальных услуг на 2025 год. Повышение платы за ЖКХ традиционно запланировано на 1 июля. Индексы - то есть на сколько процентов максимально может повыситься плата - рассчитаны для каждого региона. Сильнее всего платежи могут подрасти в Пермском крае - на 21,1%.
- Номера повесят без страховки - МВД меняет порядок регистрации машин - Госавтоинспекция не будет больше проверять при регистрации транспорта наличие полиса ОСАГО. Зато проверит уплату утилизационного сбора. Поправки в регламент о регистрации транспортных средств вынесены на общественное обсуждение на портале regulation.gov.ru.
- Санкции давят на газ - Под новые ограничения попал Газпромбанк - Минфин США ввел блокирующие санкции против Газпромбанка и банка "ДОМ.РФ" (третьего и девятого по активам в РФ), а также еще против порядка 50 российских банков. Они включены в SDN-лист, это самый жесткий американский список ограничений.
- По линии партии - Владимир Путин обсудил с Сергеем Мироновым помощь семьям бойцов и защиту прав граждан - Владимир Путин провел встречу с главой думской фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым. Беседа состоялась в Кремле. Президент в начале беседы отметил, что они с лидером фракции встречаются регулярно.
- Уважать выбор - В СНГ зафиксируют понятие электорального суверенитета - На пространстве СНГ дадут общее определение понятию "электоральный суверенитет", чтобы защитить интересы стран-участниц во время выборов. Об этом говорили в минувшую пятницу в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге на заседании Межпарламентской ассамблеи содружества, которое провела Валентина Матвиенко.
- Без ножей и топоров - Для квестов разрабатывают закон - Депутаты и сенаторы готовятся отрегулировать проведение квестов специальным законом. Он призван снизить число случаев травматизма при проведении подобных развлекательных мероприятий, а их происходит немало. Так, в 2022 году девушка чуть не лишилась четырех пальцев, когда во время квеста ей ударили по руке тупым топором.
- Дело - висяк - Бастрыкин принял граждан, чьи дела не смогли раскрыть - Председатель Следственного комитета провел необычный прием граждан. Он выслушал их жалобы по уголовным делам, которые, несмотря на все усилия, так и остались нерасследованными. Первыми на приеме были родственники женщины, которая скончалась в самарской больнице в 2011 году, куда она поступила с отравлением.
- Памяти товарища - Ушел из жизни обозреватель "Российской газеты" Сергей Птичкин - В субботу вечером 23 ноября на 72-м году ушел из жизни наш коллега, товарищ и друг - Сергей Птичкин. Михалыча знали и уважали не только все журналисты, пишущие на оборонно-промышленную тематику, но и большинство ведущих инженеров, генконструкторов и директоров оборонных предприятий.
- Трубы замерзли - В Европе опять подскочили цены на газ - Биржевые цены на газ в Европе в моменте обновили годовой максимум, достигнув почти 540 долларов за тысячу кубометров. Пик был быстро пройден, котировки снизились, но с начала прошлой недели они закрепились на уровне выше 500 долларов за тысячу кубометров и опускаться ниже не хотят.
- Золотое зерно - Мировые цены на арабику достигли нового максимума - Цены на кофе сорта арабика достигли нового 13-летнего максимума на фоне ожидающегося плохого урожая в Бразилии, пишет Bloomberg. В России за последний год закупочные цены на кофе выросли на 20%. Однако потребители не готовы отказываться от напитка - продажи за год (по сентябрь 2024 года) в натуральном выражении выросли на 3%.
- Выплатят полностью - КС защитил права сокращенных работников - Конституционный суд РФ признал необходимость внесения в Трудовой кодекс РФ поправок, связанных с гарантиями увольняемым работникам. Если гражданин на момент увольнения по сокращению штата или в связи с ликвидацией предприятия трудился по совместительству, то такая работа не становится основной автоматически, постановил КС РФ.
- Сбор идет на взлет - Власти нашли способ ускорить капремонт инфраструктуры аэропортов - Минтранс и Росавиация к 1 июня 2025 года планируют определить основные параметры инфраструктурного сбора. Его хотят ввести для возврата средств, вложенных операторами аэропортов в развитие аэродромной инфраструктуры
- Север не отдадим - Патрушев и Трутнев провели первый Совет по защите национальных интересов в Арктике - Для защиты национальных интересов России в Арктике и реализации национальной морской политики на арктическом направлении образован Совет Морской коллегии по защите национальных интересов России в Арктике.
- Испугались исков - Новую биографию Илона Маска боятся публиковать на Западе? - Фигура харизматичного Илона Маска - основателя компаний Tesla и SpaceX и самого богатого человека в мире, сыгравшего к тому же одну из ключевых ролей в победе Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США, - давно не дает спокойно спать многочисленным писателям и биографам.
- По ступенькам эскалации - Трамп ищет для Украины спецпредставителя, а Байден - оружие - Бывший посол США в Германии Ричард Гренелл может стать спецпредставителем по Украине в администрации избранного президента Дональда Трампа. Гренелл считается одним из ближайших внешнеполитических советников Трампа, в первый срок которого он успел поработать не только послом в ФРГ (2018—2020), но и исполнял обязанности директора национальной разведки.
- Шольцу нет замены - Руководство СДПГ выдвинет кандидата в канцлеры - В понедельник руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ) намерено выдвинуть Олафа Шольца кандидатом в канцлеры. Спор о том, кто поведет партию на предстоящие в феврале досрочные парламентские выборы, можно считать оконченным. "Мы сейчас быстро посоветуемся в комитетах, в понедельник - в партийном руководстве и потом объявим, что мы хотим вступить в предвыборную борьбу с Олафом Шольцем", - заявил генсек СДПГ Ларс Клингбайль.
- Кто оплатит счет на климат? - На COP29 бедным странам пришлось выбивать деньги - В Азербайджане позже запланированного завершилась ежегодная конференция ООН по изменению климата (COP29). Участники из почти 200 стран подметили, что горячие споры пришлись на самый жаркий год в истории наблюдений. Прения даже заставили делегации задержаться в Баку сверхурочно.
- На МУС войной - Ордер Международного уголовного суда в отношении премьера Израиля расколол Запад и развязал руки Нетаньяху - Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский список террористов и экстремистов) угрожает санкциями странам, которые намерены следовать указаниям Международного уголовного суда (МУС) и арестовать израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
- Превращения электроники: ритейлеры осваивают новый формат трейд-ин - Они запускают обмен смартфонов на другие устройства и технику, например холодильники и телевизоры - Российские ритейлеры осваивает новый формат трейд-ин: сети начинают предлагать обмен смартфонов на другую бытовую технику и электронику, включая холодильники и телевизоры. Об этом "Известиям" рассказали в рознице: до сих пор можно было обменять с доплатой лишь старую трубку на новую.
- "Россия привержена обязательствам по обеспечению безопасности Армении" - Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин - об участии республики в ОДКБ, ее торговых перспективах и урегулировании отношений с Баку - Россия рассчитывает на подключение Армении к совместным усилиям для выработки системы равной и неделимой системы безопасности в Евразии, заявил "Известиям" посол РФ в Ереване Сергей Копыркин. По его словам, реальных альтернатив российско-армянскому союзническому взаимодействию, в том числе в рамках ОДКБ, не существует.
- Отдыхай и здравствуй: для путешествий с детьми создадут спецмаршруты и инфраструктуру - Турбизнес готов поддержать инициативу депутатов, но есть вопросы по ее реализации - В России появятся специальные маршруты, инфраструктура и отдельные тарифы для отдыха семей с детьми. А бизнесу, который будет оказывать такие услуги, предоставят льготы. Также планируется разработать национальный стандарт "Туризм для семей с детьми", который определит требования к инфраструктуре, качеству и безопасности.
- Стечение обязательств: в деле о вводе нелегального препарата виновным признан Минздрав - Индийская фармкомпания зарегистрировала в РФ антибиотик по поддельным документам, постановил суд - Министерство здравоохранения РФ признано виновным в попытке вывода на российский рынок препарата по поддельным документам. Такое решение вынес арбитражный апелляционный суд Москвы.
- Местным - время: регионы смогут дать бизнесу отсрочку по федеральным налогам - Какие платежи можно будет отложить на потом - Регионам разрешат предоставлять бизнесу отсрочки, рассрочки и инвестиционные кредиты не только по местным, но и по федеральным налогам, сообщили "Известиям" в Минфине. Речь об обязательных платежах с прибыли и доходов, а также о сборах по упрощенной и патентной системам.
- Михаил Ковальчук возглавит научно-экспертный совет при Морской коллегии - Председатель Морской коллегии Николай Патрушев предложил возглавить ее научно-экспертный совет президенту национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку. Об этом "Известиям" сообщили в аппарате Николая Патрушева.
- Удар предвидения: Россия готова к военному ответу на любые провокации Запада - Насколько далеко могут зайти США со своими союзниками и сохранились ли "красные линии" в украинском конфликте - Россия будет находить военные ответы на любые вызовы и провокации со стороны Запада и Украины, заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Ранее Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что конфликт приобрел элементы глобального характера и применение новейшей ракетной системы "Орешник" стало ответом на агрессивные действия стран НАТО.
- Сбой с тенью: четверть клиентов МФО готовы пойти к "черным кредиторам" - Как россияне оценивают возможное введение лимита "один заем в руки" и чем опасно обращение к нелегалам - Каждый четвертый активный клиент микрофинансистов заявил, что невозможность взять больше одного займа существенно ухудшит их финансовое положение. Это показал опрос, специально для "Известий" проведенный финансовой онлайн-платформой Webbankir.
- Градусы и действия: о чем целые сутки спорили участники СОР-29 в Азербайджане - И как геополитическая ситуация влияет на экологическую повестку в мире - Саммит СОР-29 в Азербайджане завершился на сутки позже запланированного срока. Причиной стали разногласия по поводу суммы для помощи бедным странам в борьбе с изменением климата, которая теперь втрое превышает предыдущую. Тем не менее, сторонам удалось согласовать даже шестую статью в Парижском соглашении по климату - этот вопрос стоял на повестке годами.
- Путин и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество - 24 ноября президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на повышение эффективности торгово-экономического сотрудничества. С учётом этого ожидаются контакты по линии профильных ведомств, сообщили в Кремле.
- Волновое слежение - Как выглядит охота отряда радиоразведки - Радиоэлектронная разведка (РЭР) - важная составляющая боевого противостояния в зоне СВО. С помощью спецоборудования она позволяет выявлять различные излучения, исходящие от аппаратуры неприятеля, и, соответственно, определяет его местоположение.
- Назовите себя - Количество личных брендов выросло в полтора раза - За год в полтора раза выросла активность самозанятых, которые регистрируют собственные торговые марки, сообщили в Роспатенте. Такая возможность для физлиц появилась летом 2023 года. Особенно часто подавали заявки на нейминг в сферах производства одежды, обуви, программного обеспечения, бытовой химии и косметики.
- По весне посчитают - Когда начнёт снижаться инфляция - консенсус-прогноз "Известий" - Инфляция снизится лишь к весне 2025 года, следует из консенсус-прогноза "Известий". На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме, говорила, что сейчас экономика страны находится в переломной точке: хотя рост цен и незначительно замедлился (до 8,5% в октябре), пока это неустойчивый процесс.