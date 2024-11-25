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Иран и Россия полностью отказались от доллара во взаиморасчетах

Иран и Россия полностью отказались от доллара во взаиморасчетах - 25.11.2024, ПРАЙМ

Иран и Россия полностью отказались от доллара во взаиморасчетах

Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря заключенным ранее финансовым соглашениям, две страны теперь проводят операции в своих... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T17:08+0300

2024-11-25T17:08+0300

2024-11-25T17:08+0300

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ТЕГЕРАН, 25 ноя - ПРАЙМ. Тегеран и Москва полностью исключили доллар из взаиморасчетов благодаря заключенным ранее финансовым соглашениям, две страны теперь проводят операции в своих национальных валютах, заявил глава Центробанка Ирана Мохаммад Фарзин. "Мы с Центробанком России заключили соглашение о том, что основой наших взаиморасчетов будут согласованный рыночный валютный курс и плавающий валютный курс... Мы подписали валютный договор с Россией и полностью отказались от доллара, работаем друг с другом в риалах и рублях", – передает слова главы ЦБ агентство Fars. Иран и Россия в мае 2022 года договорились перейти на взаиморасчеты в нацвалютах. В конце января 2023 года представители ЦБ двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций, а в июле 2024 года - соглашение в целях обеспечения ликвидности национальных валют для коммерческих сделок. Активно реализуется проект интеграции национальных платежных систем "Мир" и Shetab. В начале ноября для иранцев стала доступна возможность снимать средства со своих карт в российских банкоматах в рублях. На следующем этапе - в январе, как говорил глава иранского Центробанка, с карт "Мир" можно будет снять наличные в Иране, а на третьем этапе, который будет реализован в следующем году, карты "Мир" и Shetab можно будет использовать и в магазинах обеих стран.

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россия, иран, расчеты