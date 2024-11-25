https://1prime.ru/20241125/dollar-853076544.html

Доллар ускоряет снижение курса

Доллар ускоряет снижение курса - 25.11.2024, ПРАЙМ

Доллар ускоряет снижение курса

Стоимость доллара к евро и иене в первый торговый день недели ускоряет снижение, грозя заметной коррекцией к укреплению предыдущих дней, свидетельствуют данные... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T18:48+0300

2024-11-25T18:48+0300

2024-11-25T18:49+0300

экономика

доллар

коррекция

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене в первый торговый день недели ускоряет снижение, грозя заметной коррекцией к укреплению предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару рос на 0,96%, до 1,0517 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0417 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 153,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,72%, до 106,78 пункта. Днем американская валюта дешевела меньшими темпами. По итогам предыдущей недели индекс доллара вырос на 0,8%, при этом показатель рос еженедельно два месяца подряд. К евро за прошлую неделю американская валюта подорожала на 1,2%, к иене - на 0,3%. Теперь во вторник инвесторы ждут публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рынки будут оценивать его на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора. В среду же станут известны промежуточные данные о ВВП США. Предварительные данные показали, что в третьем квартале американская экономика выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).

https://1prime.ru/20241125/bank-rossii-853074585.html

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доллар, коррекция