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Доллар ускоряет снижение курса - 25.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241125/dollar-853076544.html
Доллар ускоряет снижение курса
Доллар ускоряет снижение курса - 25.11.2024, ПРАЙМ
Доллар ускоряет снижение курса
Стоимость доллара к евро и иене в первый торговый день недели ускоряет снижение, грозя заметной коррекцией к укреплению предыдущих дней, свидетельствуют данные... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T18:48+0300
2024-11-25T18:49+0300
экономика
доллар
коррекция
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене в первый торговый день недели ускоряет снижение, грозя заметной коррекцией к укреплению предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару рос на 0,96%, до 1,0517 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0417 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 153,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,72%, до 106,78 пункта. Днем американская валюта дешевела меньшими темпами. По итогам предыдущей недели индекс доллара вырос на 0,8%, при этом показатель рос еженедельно два месяца подряд. К евро за прошлую неделю американская валюта подорожала на 1,2%, к иене - на 0,3%. Теперь во вторник инвесторы ждут публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рынки будут оценивать его на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора. В среду же станут известны промежуточные данные о ВВП США. Предварительные данные показали, что в третьем квартале американская экономика выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
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доллар, коррекция
Экономика, доллар, коррекция
18:48 25.11.2024 (обновлено: 18:49 25.11.2024)
 
Доллар ускоряет снижение курса

Данные торгов: доллар ускоряет снижение к евро и иене

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты США
Денежные купюры и монеты США - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость доллара к евро и иене в первый торговый день недели ускоряет снижение, грозя заметной коррекцией к укреплению предыдущих дней, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.35 мск курс евро к доллару рос на 0,96%, до 1,0517 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0417 доллара, курс доллара к иене уменьшался до 153,84 иены с уровня предыдущего закрытия в 154,74 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падал на 0,72%, до 106,78 пункта.
Днем американская валюта дешевела меньшими темпами.
По итогам предыдущей недели индекс доллара вырос на 0,8%, при этом показатель рос еженедельно два месяца подряд. К евро за прошлую неделю американская валюта подорожала на 1,2%, к иене - на 0,3%.
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Теперь во вторник инвесторы ждут публикации протокола предыдущего заседания Федеральной резервной системы (ФРС), рынки будут оценивать его на предмет подсказок относительно дальнейших действий регулятора.
В среду же станут известны промежуточные данные о ВВП США. Предварительные данные показали, что в третьем квартале американская экономика выросла на 2,8% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
 
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