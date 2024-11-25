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В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек

В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек

В аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали одиннадцать человек, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сказано в сообщении | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:20+0300

2024-11-25T09:20+0300

2024-11-25T09:20+0300

происшествия

россия

дтп

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали одиннадцать человек, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних", - отмечается в заявлении ведомства.Кроме того, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.ДТП произошло в деревне Новоселье Ломоносовского района у дома 8 по Красносельскому шоссе. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.

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