https://1prime.ru/20241125/dtp-853057122.html
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек
В аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали одиннадцать человек, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сказано в сообщении | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:20+0300
2024-11-25T09:20+0300
2024-11-25T09:20+0300
происшествия
россия
дтп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849024232_0:63:3416:1985_1920x0_80_0_0_3542e94b55630776dfca49c95b2e73b1.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали одиннадцать человек, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области."По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних", - отмечается в заявлении ведомства.Кроме того, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.ДТП произошло в деревне Новоселье Ломоносовского района у дома 8 по Красносельскому шоссе. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.
https://1prime.ru/20241019/gosuslugi-852278564.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849024232_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_8eb25464ed1e78875d92d4ab6926ce7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дтп
Происшествия, РОССИЯ, ДТП
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек, включая пять детей
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В аварии с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали одиннадцать человек, включая пятерых несовершеннолетних. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"По предварённым данным, в результате ДТП пострадало 11 человек, в том числе пять несовершеннолетних", - отмечается в заявлении ведомства.
Кроме того, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
ДТП произошло в деревне Новоселье Ломоносовского района у дома 8 по Красносельскому шоссе. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.
В ГД внесли законопроект о возможности оформления ДТП на портале Госуслуги