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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 15 человек

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 15 человек - 25.11.2024, ПРАЙМ

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 15 человек

В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом рассказал глава... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T12:38+0300

2024-11-25T12:38+0300

2024-11-25T12:38+0300

происшествия

россия

дтп

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом рассказал глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.По словам Жаркова, одна женщина находится в тяжелом состоянии, один мальчик 5 лет отказался от госпитализации.По предварительным данным, автобус сзади въехал в припаркованную у обочины фуру.ДТП произошло в деревне Новоселье Ломоносовского района у дома 8 по Красносельскому шоссе. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.

https://1prime.ru/20241125/dtp-853057122.html

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