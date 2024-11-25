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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 15 человек
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 15 человек - 25.11.2024, ПРАЙМ
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 15 человек
В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом рассказал глава... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T12:38+0300
2024-11-25T12:38+0300
2024-11-25T12:38+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом рассказал глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.По словам Жаркова, одна женщина находится в тяжелом состоянии, один мальчик 5 лет отказался от госпитализации.По предварительным данным, автобус сзади въехал в припаркованную у обочины фуру.ДТП произошло в деревне Новоселье Ломоносовского района у дома 8 по Красносельскому шоссе. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.
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Происшествия, РОССИЯ, ДТП
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ленобласти выросло до 15 человек
Жарков: в ДТП с автобусом в Ленобласти пострадали 15 человек, 14 из них в больницах
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Ленинградской области пострадали 15 человек, из них 14 госпитализированы. Об этом рассказал глава регионального комитета по здравоохранению Александр Жарков.
По словам Жаркова, одна женщина находится в тяжелом состоянии, один мальчик 5 лет отказался от госпитализации.
По предварительным данным, автобус сзади въехал в припаркованную у обочины фуру.
ДТП произошло в деревне Новоселье Ломоносовского района у дома 8 по Красносельскому шоссе. Полиция в настоящее время выясняет обстоятельства аварии.
В Ленинградской области при ДТП пострадали 11 человек