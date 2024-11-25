https://1prime.ru/20241125/energooborudovanie-853064810.html

Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование

Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование - 25.11.2024, ПРАЙМ

Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не выявили избыточного роста стоимости российского энергооборудования, но проведут еще одну... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T13:23+0300

2024-11-25T13:23+0300

2024-11-25T13:23+0300

энергетика

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не выявили избыточного роста стоимости российского энергооборудования, но проведут еще одну проверку, сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа поручил в начале ноября ФАС, Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля 2025 года проверить информацию о повышении цен на российское энергооборудование. "Мы эту работу ведём совместно с привлечением Федеральной антимонопольной службы. Никакого избыточного роста стоимости энергетического оборудования с точки зрения рынка, с точки зрения роста зарплат и прочих расходов зафиксировано, насколько я понимаю, к настоящему моменту не было", - ответил Кузнецов в ходе круглого стола в Госдуме на вопрос замминистра энергетики Евгения Грабчака о том, какова позиция ведомства относительно роста цен на российское энергооборудование. "Мне кажется, мы вряд ли можем преимущественно частным компаниям указать, какой у них индекс стоимости их конечной продукции либо сервиса может быть. Поэтому, мне кажется, этот вопрос намного глубже, надо смотреть не просто на голые цифры по стоимости оборудования, а на то, какой вклад изменение этой стоимости может повлечь за собой в рамках индексации тарифов, насколько это действительно существенно", - продолжил чиновник из Минпромторга, отметив, что влияние текущего удорожания энергооборудования на конечную стоимость электроэнергии "весьма умеренное, если не сказать незначительное". "Сдерживание роста цен на электроэнергию – это политика государства. А как мы можем сдерживать конечные цены при росте цен на оборудование в 2-3 раза выше, чем средняя потребительская инфляция? Поэтому раз мы регулируем стоимость электроэнергии по потребительской инфляции, было бы разумно транслировать это по всей цепочке, в том числе поставки оборудования и формирования стоимости электроэнергии. Но это как позиция, предлагаю Минпромторгу просто на эту тему подумать", - ответил ему Грабчак. Кузнецов также предложил провести еще одну проверку роста стоимости оборудования. "Исходя из этого будем либо с совместными инициативами выходить, либо думать над тем, как эту ситуацию можно исправить. Повторюсь, необоснованного роста цен замечено ни на нами, ни ФАС не было", - заключил он.

https://1prime.ru/20241111/energooborudovanie-852743371.html

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россия, энергооборудование, фас рф