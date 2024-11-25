Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование - 25.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241125/energooborudovanie-853064810.html
Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование
Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование - 25.11.2024, ПРАЙМ
Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование
Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не выявили избыточного роста стоимости российского энергооборудования, но проведут еще одну... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T13:23+0300
2024-11-25T13:23+0300
энергетика
россия
энергооборудование
фас рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_0:226:2837:1822_1920x0_80_0_0_465f391d8b964b4a9ce5039aa42f5911.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не выявили избыточного роста стоимости российского энергооборудования, но проведут еще одну проверку, сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов. Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа поручил в начале ноября ФАС, Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля 2025 года проверить информацию о повышении цен на российское энергооборудование. "Мы эту работу ведём совместно с привлечением Федеральной антимонопольной службы. Никакого избыточного роста стоимости энергетического оборудования с точки зрения рынка, с точки зрения роста зарплат и прочих расходов зафиксировано, насколько я понимаю, к настоящему моменту не было", - ответил Кузнецов в ходе круглого стола в Госдуме на вопрос замминистра энергетики Евгения Грабчака о том, какова позиция ведомства относительно роста цен на российское энергооборудование. "Мне кажется, мы вряд ли можем преимущественно частным компаниям указать, какой у них индекс стоимости их конечной продукции либо сервиса может быть. Поэтому, мне кажется, этот вопрос намного глубже, надо смотреть не просто на голые цифры по стоимости оборудования, а на то, какой вклад изменение этой стоимости может повлечь за собой в рамках индексации тарифов, насколько это действительно существенно", - продолжил чиновник из Минпромторга, отметив, что влияние текущего удорожания энергооборудования на конечную стоимость электроэнергии "весьма умеренное, если не сказать незначительное". "Сдерживание роста цен на электроэнергию – это политика государства. А как мы можем сдерживать конечные цены при росте цен на оборудование в 2-3 раза выше, чем средняя потребительская инфляция? Поэтому раз мы регулируем стоимость электроэнергии по потребительской инфляции, было бы разумно транслировать это по всей цепочке, в том числе поставки оборудования и формирования стоимости электроэнергии. Но это как позиция, предлагаю Минпромторгу просто на эту тему подумать", - ответил ему Грабчак. Кузнецов также предложил провести еще одну проверку роста стоимости оборудования. "Исходя из этого будем либо с совместными инициативами выходить, либо думать над тем, как эту ситуацию можно исправить. Повторюсь, необоснованного роста цен замечено ни на нами, ни ФАС не было", - заключил он.
https://1prime.ru/20241111/energooborudovanie-852743371.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84144/16/841441679_54:0:2783:2047_1920x0_80_0_0_09509765850270719c298bdc363f34a6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергооборудование, фас рф
Энергетика, РОССИЯ, Энергооборудование, ФАС РФ
13:23 25.11.2024
 
Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование

Минпромторг и ФАС не выявили избыточного роста цен на энергооборудование в РФ

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пока не выявили избыточного роста стоимости российского энергооборудования, но проведут еще одну проверку, сообщил директор департамента машиностроения для ТЭК Минпромторга России Михаил Кузнецов.
Президент России Владимир Путин по итогам совещания по развитию инфраструктуры Дальневосточного федерального округа поручил в начале ноября ФАС, Минпромторгу и Минэнерго до 1 февраля 2025 года проверить информацию о повышении цен на российское энергооборудование.
"Мы эту работу ведём совместно с привлечением Федеральной антимонопольной службы. Никакого избыточного роста стоимости энергетического оборудования с точки зрения рынка, с точки зрения роста зарплат и прочих расходов зафиксировано, насколько я понимаю, к настоящему моменту не было", - ответил Кузнецов в ходе круглого стола в Госдуме на вопрос замминистра энергетики Евгения Грабчака о том, какова позиция ведомства относительно роста цен на российское энергооборудование.
"Мне кажется, мы вряд ли можем преимущественно частным компаниям указать, какой у них индекс стоимости их конечной продукции либо сервиса может быть. Поэтому, мне кажется, этот вопрос намного глубже, надо смотреть не просто на голые цифры по стоимости оборудования, а на то, какой вклад изменение этой стоимости может повлечь за собой в рамках индексации тарифов, насколько это действительно существенно", - продолжил чиновник из Минпромторга, отметив, что влияние текущего удорожания энергооборудования на конечную стоимость электроэнергии "весьма умеренное, если не сказать незначительное".
"Сдерживание роста цен на электроэнергию – это политика государства. А как мы можем сдерживать конечные цены при росте цен на оборудование в 2-3 раза выше, чем средняя потребительская инфляция? Поэтому раз мы регулируем стоимость электроэнергии по потребительской инфляции, было бы разумно транслировать это по всей цепочке, в том числе поставки оборудования и формирования стоимости электроэнергии. Но это как позиция, предлагаю Минпромторгу просто на эту тему подумать", - ответил ему Грабчак.
Кузнецов также предложил провести еще одну проверку роста стоимости оборудования. "Исходя из этого будем либо с совместными инициативами выходить, либо думать над тем, как эту ситуацию можно исправить. Повторюсь, необоснованного роста цен замечено ни на нами, ни ФАС не было", - заключил он.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2024
Путин поручил проверить данные о повышении цен на энергооборудование
11 ноября, 18:09
 
ЭнергетикаРОССИЯЭнергооборудованиеФАС РФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала