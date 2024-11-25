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ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка

ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка - 25.11.2024, ПРАЙМ

ФАС возбудила очередное дело против Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила очередное в этом году дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщило... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T10:28+0300

2024-11-25T10:28+0300

2024-11-25T10:28+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила очередное в этом году дело в отношении Альфа-банка по признакам нарушения закона о рекламе, сообщило ведомство. "ФАС возбудила дело в отношении АО "Альфа-Банк" по признакам нарушения Закона о рекламе", - говорится в сообщении. Указывается, что в случае установления нарушения кредитной организации грозит штраф. Отмечается, что ранее в ФАС поступили обращения граждан с жалобами на рекламу "Альфа-банка", в которой содержалось следующее утверждение: "Лучший банк для бизнеса. Платежи и переводы без комиссии. Откройте счет для бизнеса". "Текст сносок был выполнен трудным для восприятия способом и демонстрировался в течение короткого времени", - говорится в сообщении. По мнению ведомства, приведение в рекламе некорректных сравнений и отсутствие информации о существенных условиях платежей и переводов без комиссии может вводить потребителей в заблуждение и содержит признаки нарушения закона о рекламе. Также указывается, что с начала 2024 года ведомство возбудило в отношении банка 21 дело по признакам нарушения рекламного законодательства и назначило штрафы на общую сумму 9 миллионов рублей.

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россия, фас рф, альфа-банк