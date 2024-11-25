https://1prime.ru/20241125/gaz-853057409.html

В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка

В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ

В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка

Санкции США против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой поставок российского газа в Турцию, пишет в понедельник газета Hurriyet. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T09:29+0300

2024-11-25T09:29+0300

2024-11-25T09:54+0300

энергетика

россия

турция

газпромбанк

https://cdnn.1prime.ru/img/84144/43/841444337_0:140:2400:1490_1920x0_80_0_0_3aa14fb2143332e338e20c7631abdf80.jpg

АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Санкции США против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой поставок российского газа в Турцию, пишет в понедельник газета Hurriyet. "Из-за ситуации с банком Турция, Венгрия, Греция, Словакия, Сербия, Болгария, Италия и Австрия не смогут осуществлять платежи за экспортируемый из России природный газ. В то время как Москва начала поиски альтернативных способов оплаты, предполагается, что кризис будет наиболее серьезно ощущаться в январе", - пишет издание. Издание уточняет, что тема санкций против Газпромбанка также была в повестке выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на обсуждениях по бюджету в Великом национальном собрании (парламенте) Турции на прошлой неделе. "Фидан подчеркнул, что Турция импортирует 40% своего газа через "Газпром", и заявил, что "США не волнует" эта ситуация", - отметило издание. Ранее американский Минфин сделал заявление о внесении Газпромбанка и шести его дочерних компаний в санкционный список, что, как писали СМИ, скажется не только на России, но и не энергетической безопасности Европы, так как посредством Газпромбанка она оплачивает российский природный газ.Согласно утвержденной ранее схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".

https://1prime.ru/20241122/gaz-853032352.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, газпромбанк