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В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка
В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка
Санкции США против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой поставок российского газа в Турцию, пишет в понедельник газета Hurriyet. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T09:29+0300
2024-11-25T09:54+0300
энергетика
россия
турция
газпромбанк
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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Санкции США против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой поставок российского газа в Турцию, пишет в понедельник газета Hurriyet. "Из-за ситуации с банком Турция, Венгрия, Греция, Словакия, Сербия, Болгария, Италия и Австрия не смогут осуществлять платежи за экспортируемый из России природный газ. В то время как Москва начала поиски альтернативных способов оплаты, предполагается, что кризис будет наиболее серьезно ощущаться в январе", - пишет издание. Издание уточняет, что тема санкций против Газпромбанка также была в повестке выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на обсуждениях по бюджету в Великом национальном собрании (парламенте) Турции на прошлой неделе. "Фидан подчеркнул, что Турция импортирует 40% своего газа через "Газпром", и заявил, что "США не волнует" эта ситуация", - отметило издание. Ранее американский Минфин сделал заявление о внесении Газпромбанка и шести его дочерних компаний в санкционный список, что, как писали СМИ, скажется не только на России, но и не энергетической безопасности Европы, так как посредством Газпромбанка она оплачивает российский природный газ.Согласно утвержденной ранее схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
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россия, турция, газпромбанк
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Газпромбанк
09:29 25.11.2024 (обновлено: 09:54 25.11.2024)
 
В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка

Hurriyet: санкции против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой газа

© Unsplash/Avinash ShetГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Avinash Shet
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АНКАРА, 25 ноя – ПРАЙМ. Санкции США против Газпромбанка могут вызвать проблемы с оплатой поставок российского газа в Турцию, пишет в понедельник газета Hurriyet.
"Из-за ситуации с банком Турция, Венгрия, Греция, Словакия, Сербия, Болгария, Италия и Австрия не смогут осуществлять платежи за экспортируемый из России природный газ. В то время как Москва начала поиски альтернативных способов оплаты, предполагается, что кризис будет наиболее серьезно ощущаться в январе", - пишет издание.
Издание уточняет, что тема санкций против Газпромбанка также была в повестке выступления министра иностранных дел Турции Хакана Фидана на обсуждениях по бюджету в Великом национальном собрании (парламенте) Турции на прошлой неделе.
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"Фидан подчеркнул, что Турция импортирует 40% своего газа через "Газпром", и заявил, что "США не волнует" эта ситуация", - отметило издание.
Ранее американский Минфин сделал заявление о внесении Газпромбанка и шести его дочерних компаний в санкционный список, что, как писали СМИ, скажется не только на России, но и не энергетической безопасности Европы, так как посредством Газпромбанка она оплачивает российский природный газ.
Согласно утвержденной ранее схеме, Газпромбанк открывает для иностранного покупателя газа два счета – валютный и рублевый. Покупатель переводит на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", например евро. Затем банк продает эту валюту на Мосбирже и вырученные рубли зачисляет на счет покупателя газа. И уже с этого рублевого счета осуществляются расчеты с поставщиком газа – "Газпромом".
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯГазпромбанк
 
 
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