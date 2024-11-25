https://1prime.ru/20241125/gaz-853071781.html

Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму

Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму - 25.11.2024, ПРАЙМ

Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму

Даже если нынешняя зима пройдет без потрясений, Европа из-за ограничений против российского Газпромбанка (ГПБ) столкнется с проблемой заполнения подземных... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:40+0300

2024-11-25T16:40+0300

2024-11-25T16:40+0300

газ

европа

спг

газпромбанк

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Даже если нынешняя зима пройдет без потрясений, Европа из-за ограничений против российского Газпромбанка (ГПБ) столкнется с проблемой заполнения подземных хранилищ при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. "Скорее всего, проблема расчетов, при наличии у покупателей потребности продолжать потребление российского газа, будет так или иначе решена. Если же предположить негативный сценарий, то "выпадающий" объем составит около 30 миллиардов кубометров в год, что составляет 10% общего потребления. В ПГХ находится чуть более 100 миллиардов кубометров, и даже если зима пройдет гладко, проблема возникнет в следующем году, с началом сезона наполнения ПГХ", - считает Скрябин. При этом он подчеркнул, что Европа будет пытаться заместить недостающие объемы за счет мер по экономии потребления и поиска альтернативных поставок, однако остается риск существенного роста цен на газ. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка, написал в субботу Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодных температур.

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газ, европа, спг, газпромбанк