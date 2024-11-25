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Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму
Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму - 25.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму
Даже если нынешняя зима пройдет без потрясений, Европа из-за ограничений против российского Газпромбанка (ГПБ) столкнется с проблемой заполнения подземных... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T16:40+0300
2024-11-25T16:40+0300
газ
европа
спг
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Даже если нынешняя зима пройдет без потрясений, Европа из-за ограничений против российского Газпромбанка (ГПБ) столкнется с проблемой заполнения подземных хранилищ при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. "Скорее всего, проблема расчетов, при наличии у покупателей потребности продолжать потребление российского газа, будет так или иначе решена. Если же предположить негативный сценарий, то "выпадающий" объем составит около 30 миллиардов кубометров в год, что составляет 10% общего потребления. В ПГХ находится чуть более 100 миллиардов кубометров, и даже если зима пройдет гладко, проблема возникнет в следующем году, с началом сезона наполнения ПГХ", - считает Скрябин. При этом он подчеркнул, что Европа будет пытаться заместить недостающие объемы за счет мер по экономии потребления и поиска альтернативных поставок, однако остается риск существенного роста цен на газ. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка, написал в субботу Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодных температур.
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газ, европа, спг, газпромбанк
Газ, ЕВРОПА, СПГ, Газпромбанк
16:40 25.11.2024
 
Эксперт: Европа ограничила себе закупку газа в ПХГ на следующую зиму

Европе будет сложно заполнить ПХГ к зиме 2025-2026 гг из-за санкций против ГПБ

© Unsplash/Ilse DriessenГазовая горелка
Газовая горелка
© Unsplash/Ilse Driessen
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Даже если нынешняя зима пройдет без потрясений, Европа из-за ограничений против российского Газпромбанка (ГПБ) столкнется с проблемой заполнения подземных хранилищ при подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов, такое мнение высказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях.
"Скорее всего, проблема расчетов, при наличии у покупателей потребности продолжать потребление российского газа, будет так или иначе решена. Если же предположить негативный сценарий, то "выпадающий" объем составит около 30 миллиардов кубометров в год, что составляет 10% общего потребления. В ПГХ находится чуть более 100 миллиардов кубометров, и даже если зима пройдет гладко, проблема возникнет в следующем году, с началом сезона наполнения ПГХ", - считает Скрябин.
При этом он подчеркнул, что Европа будет пытаться заместить недостающие объемы за счет мер по экономии потребления и поиска альтернативных поставок, однако остается риск существенного роста цен на газ.
Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка, написал в субботу Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодных температур.
Газовая горелка
В Турции ожидают проблемы с оплатой газа из-за санкций против Газпромбанка
09:29
 
ГазЕВРОПАСПГГазпромбанк
 
 
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