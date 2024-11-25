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Европу предупредили о возможном взлете цен на газ выше $1000

Европу предупредили о возможном взлете цен на газ выше $1000 - 25.11.2024, ПРАЙМ

Европу предупредили о возможном взлете цен на газ выше $1000

Прекращение поставок российского газа в страны ЕС из-за проблем с расчетами может привести к росту цен на газ в Европе до более 1000 долларов за тысячу... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T18:02+0300

2024-11-25T18:02+0300

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Прекращение поставок российского газа в страны ЕС из-за проблем с расчетами может привести к росту цен на газ в Европе до более 1000 долларов за тысячу кубометров, что ударит по экономике объединения, таким мнением поделился с РИА Новости эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. США 21 ноября ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Согласно указу президента РФ, через Газпромбанк организована оплата поставок российского газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рублях. "Газпром", по мнению Юшкова, может остановить отгрузки газа, если поставки не будут оплачены. Эксперт напомнил, что лицензия Минфина США на сворачивание операций с Газпромбанком действует до 20 декабря. "Если в декабре, в разгар отопительного сезона, прекратятся поставки, это станет шоком для европейского газового рынка. Цены уйдут вверх: я думаю, что могут превысить и 1000 долларов за тысячу кубов. А это, в свою очередь, ударит еще раз по экономике Евросоюза: могут быть закрыты предприятия, сократится производство", - сказал собеседник агентства. Кроме того, Юшков допустил, что Европа может начать лоббировать временное исключение Газпромбанка из-под санкций США - только для оплаты поставок газа, оставив остальные операции под запретом. Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом на фоне истощающихся запасов газа, холода и возможного ограничения поставок после санкций США против Газпромбанка, написал в субботу Блумберг. По данным агентства, в этом году цены на газ выросли на 45%, а запасы газа Европы быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодных температур.

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европа, газ, цены