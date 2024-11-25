https://1prime.ru/20241125/gaz-853078497.html

Главы Минэнерго Молдавии и "Газпрома" обсудили поставки газа и долги

Главы Минэнерго Молдавии и "Газпрома" обсудили поставки газа и долги - 25.11.2024, ПРАЙМ

Главы Минэнерго Молдавии и "Газпрома" обсудили поставки газа и долги

Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T21:59+0300

2024-11-25T21:59+0300

2024-11-25T22:00+0300

экономика

молдавия

газпром

поставки

долги

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/05/841350502_0:68:3273:1909_1920x0_80_0_0_6d6c5e431d343e1afb651b4fc48ba305.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов обсудил с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером вопросы поставки природного газа в республику и ситуацию с долгом компании "Молдовагаз", сообщает в понедельник пресс-служба молдавского минэнерго. В октябре 2021 года власти Молдавии договорились с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа при условии проведения аудита долгов "Молдовагаза" в 2022 году. Вице-премьер Андрей Спыну был главным переговорщиком от Молдавии. Позднее он стал министром инфраструктуры и регионального развития, но в середине ноября ушёл в отставку. Контракт между "Молдовагазом" и "Газпромом" пока действует, но объём поставок ограничен до 5,7 миллиона кубометров газа, который направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Остальная часть Молдавии использует газ из резервов или покупает его через компанию Energocom на спотовом рынке. "Министр Парликов провёл рабочую встречу с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером. Стороны обсудили поставки природного газа в Молдавию, включая Приднестровский регион, после 1 января, в контексте возможного прекращения транзита через Украину… Отдельное внимание стороны уделили вопросу урегулирования задолженности АО "Молдовагаз" перед "Газпромом". В рамках обсуждения договорились продолжить консультации для поиска решений", - говорится в распространенном для СМИ сообщении минэнерго. Кроме того, на встрече были представлены новые члены совета директоров АО "Молдовагаз", предложенные министерством энергетики Молдавии. Это Дорин Юнгхету - новый председатель совета компании, Вадим Чебан - кандидат на должность вице-президента, а также Эдуард Каланча и Раду Мандрабурка, предложенные в члены совета. Эти кандидатуры будут вынесены на повторное голосование в ближайшее время. В сентябре 2023 года министр энергетики Парликов представил результаты аудита исторического долга "Молдовагаза" перед "Газпромом", который составил 709 миллионов долларов. Из этой суммы 276 миллионов не были подтверждены документально ни "Молдовагазом", ни "Газпромом". По словам министра, ещё 400 миллионов долларов не подлежат взысканию из-за истечения срока давности. На основании этих данных правительство Молдавии предложило выплатить "Газпрому" лишь 8,6 миллиона долларов. "Газпром" же заявил, что аудит задолженности "Молдовагаза" перед ним проведен в одностороннем порядке, не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с утверждениями молдавской стороны по долгу за поставленный газ и будет отстаивать свои права.

https://1prime.ru/20241122/gaz-853032352.html

молдавия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

молдавия, газпром, поставки, долги