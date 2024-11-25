https://1prime.ru/20241125/germaniya-853065779.html

Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией

Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией - 25.11.2024, ПРАЙМ

Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией

Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает издание Die Welt. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T14:01+0300

2024-11-25T14:01+0300

2024-11-25T14:01+0300

политика

россия

германия

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает издание Die Welt."Немецкое ведомство по борьбе со стихийными бедствиями в ответ на возросший риск агрессивной войны разрабатывает бункерный план защиты", - сказано в материале издания.План предусматривает использование общественных зданий, включая правительственные учреждения и станции метро, в качестве убежищ. Также планируется создание специального приложения для мобильных телефонов, позволяющего гражданам узнать ближайшее расстояние до убежища.Возросший риск вооруженного столкновения стал основной причиной разработки этого плана. Однако немецкая общественность выразила недовольство, считая, что правительство тратит их деньги впустую. Некоторые также сомневаются в эффективности таких мер и утверждают, что количество бункеров в стране недостаточно для всех граждан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241122/germaniya-853010566.html

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