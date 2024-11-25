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Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией - 25.11.2024, ПРАЙМ
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Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией - 25.11.2024, ПРАЙМ
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией
Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает издание Die Welt. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:01+0300
2024-11-25T14:01+0300
политика
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает издание Die Welt."Немецкое ведомство по борьбе со стихийными бедствиями в ответ на возросший риск агрессивной войны разрабатывает бункерный план защиты", - сказано в материале издания.План предусматривает использование общественных зданий, включая правительственные учреждения и станции метро, в качестве убежищ. Также планируется создание специального приложения для мобильных телефонов, позволяющего гражданам узнать ближайшее расстояние до убежища.Возросший риск вооруженного столкновения стал основной причиной разработки этого плана. Однако немецкая общественность выразила недовольство, считая, что правительство тратит их деньги впустую. Некоторые также сомневаются в эффективности таких мер и утверждают, что количество бункеров в стране недостаточно для всех граждан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, германия
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
14:01 25.11.2024
 
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией

Die Welt: в ФРГ разрабатывают "бункерный план" защиты на случай войны с Россией

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает издание Die Welt.
"Немецкое ведомство по борьбе со стихийными бедствиями в ответ на возросший риск агрессивной войны разрабатывает бункерный план защиты", - сказано в материале издания.
План предусматривает использование общественных зданий, включая правительственные учреждения и станции метро, в качестве убежищ. Также планируется создание специального приложения для мобильных телефонов, позволяющего гражданам узнать ближайшее расстояние до убежища.
Возросший риск вооруженного столкновения стал основной причиной разработки этого плана. Однако немецкая общественность выразила недовольство, считая, что правительство тратит их деньги впустую. Некоторые также сомневаются в эффективности таких мер и утверждают, что количество бункеров в стране недостаточно для всех граждан.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Германии, Берлин
Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией
22 ноября, 07:06
 
ПолитикаРОССИЯГЕРМАНИЯ
 
 
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