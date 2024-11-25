https://1prime.ru/20241125/germaniya-853065779.html
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией - 25.11.2024, ПРАЙМ
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией
Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает издание Die Welt. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T14:01+0300
2024-11-25T14:01+0300
2024-11-25T14:01+0300
политика
россия
германия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_9700c9b214f59bc08f670eed3fe7272e.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает издание Die Welt."Немецкое ведомство по борьбе со стихийными бедствиями в ответ на возросший риск агрессивной войны разрабатывает бункерный план защиты", - сказано в материале издания.План предусматривает использование общественных зданий, включая правительственные учреждения и станции метро, в качестве убежищ. Также планируется создание специального приложения для мобильных телефонов, позволяющего гражданам узнать ближайшее расстояние до убежища.Возросший риск вооруженного столкновения стал основной причиной разработки этого плана. Однако немецкая общественность выразила недовольство, считая, что правительство тратит их деньги впустую. Некоторые также сомневаются в эффективности таких мер и утверждают, что количество бункеров в стране недостаточно для всех граждан.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241122/germaniya-853010566.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/30/841253062_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1dfb3d45723bd53ac5213f8e050c131c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, германия
Политика, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
Бункеры не спасут: в Германии разрабатывают план на случай войны с Россией
Die Welt: в ФРГ разрабатывают "бункерный план" защиты на случай войны с Россией
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ.
Правительство Германии разрабатывает "бункерный план" обороны на случай конфликта с Россией, передает
издание Die Welt.
"Немецкое ведомство по борьбе со стихийными бедствиями в ответ на возросший риск агрессивной войны разрабатывает бункерный план защиты", - сказано в материале издания.
План предусматривает использование общественных зданий, включая правительственные учреждения и станции метро, в качестве убежищ. Также планируется создание специального приложения для мобильных телефонов, позволяющего гражданам узнать ближайшее расстояние до убежища.
Возросший риск вооруженного столкновения стал основной причиной разработки этого плана. Однако немецкая общественность выразила недовольство, считая, что правительство тратит их деньги впустую. Некоторые также сомневаются в эффективности таких мер и утверждают, что количество бункеров в стране недостаточно для всех граждан.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
Сотни тысяч солдат. Германия подготовила план войны с Россией