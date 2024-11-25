https://1prime.ru/20241125/globaltrans-853059872.html
Globaltrans планирует выкуп учитываемых в депозитарии биржи Астаны ГДР
Globaltrans планирует выкуп учитываемых в депозитарии биржи Астаны ГДР - 25.11.2024, ПРАЙМ
Globaltrans планирует выкуп учитываемых в депозитарии биржи Астаны ГДР
Совет директоров одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрил выкуп в интересах компании до 26,7 миллиона глобальных... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T10:42+0300
2024-11-25T10:42+0300
2024-11-25T10:42+0300
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрил выкуп в интересах компании до 26,7 миллиона глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, права на которые учитываются в центральном депозитарии биржи Астаны, по цене 4,3 доллара за бумагу, сообщил Globaltrans.Исходя из этих данных, на покупку может быть направлено около 115 миллионов долларов."Globaltrans Investment PLC сообщает, что на заседании… совет директоров компании принял следующие решения: (a) полностью и безоговорочно одобрить (и, при необходимости, разрешить) приобретение AdaptiveCapital Limited, дочерним юридическим лицом компании, или иным дочерним юридическом лицом компании или иным лицом, осуществляющим брокерскую деятельность, действующим от своего имени, но за счет одного из дочерних юридических лиц, ГДР, права на которые учитываются в центральном депозитарии международной биржи Астаны (AIX), в совокупности не более 26 747 738 таких ГДР при условии, что такое приобретение будет осуществляться, по цене 4,3 доллара США за одну ГДР", - говорится в сообщении.
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россия, гдр, globaltrans
Экономика, РОССИЯ, ГДР, Globaltrans
Globaltrans планирует выкуп учитываемых в депозитарии биржи Астаны ГДР
Globaltrans планирует выкуп учитываемых в депозитарии биржи Астаны ГДР на $115 млн
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров одного из крупнейших российских железнодорожных операторов Globaltrans одобрил выкуп в интересах компании до 26,7 миллиона глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании, права на которые учитываются в центральном депозитарии биржи Астаны, по цене 4,3 доллара за бумагу, сообщил Globaltrans.
Исходя из этих данных, на покупку может быть направлено около 115 миллионов долларов.
"Globaltrans Investment PLC сообщает, что на заседании… совет директоров компании принял следующие решения: (a) полностью и безоговорочно одобрить (и, при необходимости, разрешить) приобретение AdaptiveCapital Limited, дочерним юридическим лицом компании, или иным дочерним юридическом лицом компании или иным лицом, осуществляющим брокерскую деятельность, действующим от своего имени, но за счет одного из дочерних юридических лиц, ГДР, права на которые учитываются в центральном депозитарии международной биржи Астаны (AIX), в совокупности не более 26 747 738 таких ГДР при условии, что такое приобретение будет осуществляться, по цене 4,3 доллара США за одну ГДР", - говорится в сообщении.
Globaltrans прекратила торги ГДР на Лондонской фондовой бирже