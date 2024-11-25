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Henderson выходит на рынок СНГ

Henderson выходит на рынок СНГ - 25.11.2024, ПРАЙМ

Henderson выходит на рынок СНГ

Henderson, крупнейший в России федеральный ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров, в ближайшее время приступит к международной географической экспансии в... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T19:00+0300

2024-11-25T19:00+0300

2024-11-25T19:01+0300

экономика

henderson

снг

рынок

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Henderson, крупнейший в России федеральный ритейлер мужской одежды, обуви и аксессуаров, в ближайшее время приступит к международной географической экспансии в странах СНГ, включая Казахстан, и ожидает от нее на горизонте нескольких лет "достаточный" прирост, заявил IR-директор компании Константин Гедымин во время "Дня инвестора". "История, к которой мы вот-вот приступим - это международная географическая экспансия в СНГ... Мы видим, как работает Армения. В Армении и в Казахстане, я думаю, что конкуренция похожа, потому что бренды похожи: нет санкций, там свободные рынки. В Армении мы растем достаточно эффективно, и из этого мы делаем вывод, что ничего не мешает идти дальше в СНГ... СНГ в полном объеме, не только Казахстан", - сказал он. Он отметил, что компания в следующем году начнет выходить в новые города России, более маленькие: "Мы до этого присутствовали в основном в миллионных городах. Сейчас пошли чуть пониже". По его словам, в новых точках присутствия есть спрос на продукцию. В свою очередь рост площадей торговых компаний ежегодно составляет 20%, такая скорость должна продлиться до 2028 года, считает Гедымин. Он также добавил, что на конец следующего года будет открыто 9 магазинов, их число составит 168. IR-директор отметил, что увеличиваются не только торговые площади: маркетплейсы с продукцией компании растут быстрее, чем офлайн. По его мнению, эта доля будет дальше продолжать расти. Он добавил, что онлайн-рост является главной задачей компании. "Когда клиент приходит на маркетплейс - это клиент маркетплейса. А когда клиент приходит к нам в онлайн-магазин - это клиент Henderson", - пояснил он.

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henderson, снг, рынок