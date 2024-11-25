https://1prime.ru/20241125/indeksy-853078204.html

Европейские фондовые индексы закрылись ростом

Европейские фондовые индексы закрылись ростом - 25.11.2024, ПРАЙМ

Европейские фондовые индексы закрылись ростом

Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов. | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T21:07+0300

2024-11-25T21:07+0300

2024-11-25T21:08+0300

экономика

фондовые индексы европы

рост

https://cdnn.1prime.ru/img/84135/07/841350713_22:0:2027:1128_1920x0_80_0_0_dd8cd407921b78e1d1da9ca5e8bb881e.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,36% - до 8 291,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 257,47 пункта, немецкий DAX - на 0,43%, до 19 405,2 пункта. Европейские индексы выросли в понедельник, несмотря на слабую немецкую макростатистику. Индекс делового климата в Германии, согласно данным исследовательского института IFO, снизился до 85,7 пункта с показателя октября в 86,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали сокращение только до 86 пунктов. На этой неделе в среду исследовательская компания GfK опубликует статистику об индексе доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на декабрь вырос до минус 18,2 пункта с минус 18,3 пункта месяцем ранее. А в четверг станут известны предварительные данные о потребительских ценах в стране. Годовая инфляция по итогам ноября ускорилась до 2,2% с 2% в октябре.

https://1prime.ru/20241121/mosbirzha-853005109.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фондовые индексы европы, рост