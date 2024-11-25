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Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Европейские фондовые индексы закрылись ростом - 25.11.2024, ПРАЙМ
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов. | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T21:07+0300
2024-11-25T21:07+0300
2024-11-25T21:08+0300
экономика
фондовые индексы европы
рост
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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,36% - до 8 291,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 257,47 пункта, немецкий DAX - на 0,43%, до 19 405,2 пункта. Европейские индексы выросли в понедельник, несмотря на слабую немецкую макростатистику. Индекс делового климата в Германии, согласно данным исследовательского института IFO, снизился до 85,7 пункта с показателя октября в 86,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали сокращение только до 86 пунктов. На этой неделе в среду исследовательская компания GfK опубликует статистику об индексе доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на декабрь вырос до минус 18,2 пункта с минус 18,3 пункта месяцем ранее. А в четверг станут известны предварительные данные о потребительских ценах в стране. Годовая инфляция по итогам ноября ускорилась до 2,2% с 2% в октябре.
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фондовые индексы европы, рост
Экономика, фондовые индексы Европы, рост
Европейские фондовые индексы закрылись ростом
Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы закрылись ростом в понедельник, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,36% - до 8 291,68 пункта, французский CAC 40 - на 0,03%, до 7 257,47 пункта, немецкий DAX - на 0,43%, до 19 405,2 пункта.
Европейские индексы выросли в понедельник, несмотря на слабую немецкую макростатистику. Индекс делового климата в Германии, согласно данным исследовательского института IFO, снизился до 85,7 пункта с показателя октября в 86,5 пункта, в то время как аналитики прогнозировали сокращение только до 86 пунктов.
На этой неделе в среду исследовательская компания GfK опубликует статистику об индексе доверия потребителей к экономике Германии, который, как ожидается, по состоянию на декабрь вырос до минус 18,2 пункта с минус 18,3 пункта месяцем ранее.
Индекс Мосбиржи отреагировал повышенной волатильностью на заявление Путина
А в четверг станут известны предварительные данные о потребительских ценах в стране. Годовая инфляция по итогам ноября ускорилась до 2,2% с 2% в октябре.