https://1prime.ru/20241125/ipoteka-853070138.html

В "Дом.РФ" спрогнозировали снижение выдачи ипотеки в 2025 году

В "Дом.РФ" спрогнозировали снижение выдачи ипотеки в 2025 году - 25.11.2024, ПРАЙМ

В "Дом.РФ" спрогнозировали снижение выдачи ипотеки в 2025 году

Объем выдачи ипотеки российскими банками в 2025 году при ключевой ставке 20% и выше окажется на уровне 4-4,5 триллионов рублей. Это на 10-20% ниже уровня... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T16:09+0300

2024-11-25T16:09+0300

2024-11-25T16:59+0300

россия

ипотека

рынок недвижимости

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МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Объем выдачи ипотеки российскими банками в 2025 году при ключевой ставке 20% и выше окажется на уровне 4-4,5 триллионов рублей. Это на 10-20% ниже уровня текущего года, говорится в обзоре госкомпании "Дом.РФ". "В целом за 2024 год будет выдано около 1,4 миллиона ипотечных кредитов на 5 триллионов рублей – примерно на треть ниже, чем в рекордном 2023 году. При этом, если ключевая ставка составит 20% и выше в следующем году, то выдача ипотеки останется низкой. По итогам 2025 года банки предоставят 1,2-1,3 миллиона ипотечных кредитов (примерно соответствует уровню 2022 года) на сумму около 4-4,5 триллиона рублей", - указывается в нем. После завершения массовой льготной программы ежемесячная выдача ипотеки сохраняется на уровне 100 тысяч кредитов на 370 миллиардов рублей, что на 15-25% ниже среднего уровня первого полугодия 2024 года, сказано в обзоре. В "Дом.РФ" подсчитали, что за первые две недели ноября банки выдали 21 тысячу кредитов на 90 миллиардов рублей. Это примерно в полтора раза меньше, чем за аналогичные периоды в августе и октябре. Большая часть спада связана с сокращением рыночных программ на фоне повышения ставок до ультравысокого уровня (28,4% на 15 ноября, +6,1 процентного пункта с начала октября). Помимо этого, в первые две недели ноября зафиксирована просадка выдачи ипотеки с господдержкой, связанный с исчерпанием лимитов. Но проблема решилась, и уже на третьей неделе ноября выдача восстановилась, говорится в обзоре.

https://1prime.ru/20241122/ipoteka-853020649.html

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россия, ипотека, рынок недвижимости