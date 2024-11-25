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ЦБ Ирана рассказал о создании собственного аналога системы SWIFT

ЦБ Ирана рассказал о создании собственного аналога системы SWIFT - 25.11.2024, ПРАЙМ

ЦБ Ирана рассказал о создании собственного аналога системы SWIFT

Иран создал и использует аналог международной системы обмена банковской информацией SWIFT - платежную систему ACUMER - при расчетах с государствами-членами... | 25.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-25T17:39+0300

2024-11-25T17:39+0300

2024-11-25T17:39+0300

экономика

иран

платежи

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ТЕГЕРАН, 25 ноя – ПРАЙМ. Иран создал и использует аналог международной системы обмена банковской информацией SWIFT - платежную систему ACUMER - при расчетах с государствами-членами Азиатского клирингового союза (АКС), ACUMER начала работу с октября текущего года, следует из заявления генерального директора центробанка страны Мохаммада Фарзина. "Система международного обмена сообщениями (и совершения денежных платежей – ред.) Азиатского клирингового союза, известная как ACUMER, разработанная и созданная командой иранских технических специалистов, является инфраструктурой, в соответствии с последними стандартами SWIFT обеспечивающей возможность обмена финансовыми сообщениями между членами союза… Платежная система АКС ACUMER начала работу с 1 октября (этого – ред.) года", – приводит слова Фарзина агентство Mizan. Азиатский клиринговый союз (АКС) – международное объединение для совершения платежей, а также компенсации дебетов и кредитов между странами-членами, созданное в 1974 году. На данный момент в союз входят девять стран: Бангладеш, Бутан, Индия, Иран, Мальдивы, Мьянма, Непал, Пакистан, Шри-Ланка. Несколько лет назад SWIFT была основной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, стали создаваться альтернативы. В России это Система передачи финансовых сообщений, в Китае - Система трансграничных межбанковских платежей. Есть собственная система для переводов и в Индии. По итогам октября на первом месте SWIFT по доле обрабатываемых переводов по-прежнему оставался доллар, за месяц его доля практически не изменилась, составив 47,04% по сравнению с сентябрьскими 47,01%. Незначительные 0,34 процентного пункта прибавил евро - его доля выросла до 22,9%. На третьем месте в рейтинге популярных валют был британский фунт стерлингов со снизившейся на 0,1 процентного пункта долей в 7,31%.

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иран, платежи