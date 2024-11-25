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В Pegas Touristik рассказали об изменении портрета российских туристов - 25.11.2024, ПРАЙМ
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В Pegas Touristik рассказали об изменении портрета российских туристов
В Pegas Touristik рассказали об изменении портрета российских туристов - 25.11.2024, ПРАЙМ
В Pegas Touristik рассказали об изменении портрета российских туристов
Портрет посещающих Турцию российских туристов за последние два года изменился, стало больше предпочитающих пятизвездочные отели, заявила РИА Новости директор... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T03:48+0300
2024-11-25T03:48+0300
туризм
бизнес
россия
турция
европа
германия
pegas touristik
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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Портрет посещающих Турцию российских туристов за последние два года изменился, стало больше предпочитающих пятизвездочные отели, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая. "За последние два года мы заметили изменение портрета российских туристов, посещающих Турцию. В нашу страну стали приезжать те, кто теперь не может ездить в Европу, таких клиентов в первую очередь приняли пятизвездочные отели. Это не те гости, которые выбирают 3 и 4 звезды, они ориентируются на хороший сервис. В отелях заметили изменение "качества" туристов, стало больше "белых воротничков", - заявила агентству  Коджакая на полях Конгресса курортного туризма. По ее словам, порядка 90% российских клиентов компании выбирают пятизвездочные отели, раньше этот показатель был на уровне 70%. Россияне по итогам 10 месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона. Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.
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туризм, бизнес, россия, турция, европа, германия, pegas touristik
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, Pegas Touristik
03:48 25.11.2024
 
В Pegas Touristik рассказали об изменении портрета российских туристов

Pegas Touristik: россияне стали чаще посещать пятизвездочные отели

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АНТАЛЬЯ, 25 ноя - ПРАЙМ, Заман Рамазанов. Портрет посещающих Турцию российских туристов за последние два года изменился, стало больше предпочитающих пятизвездочные отели, заявила РИА Новости директор отдела контрактов Pegas Touristik Гюлин Коджакая.
"За последние два года мы заметили изменение портрета российских туристов, посещающих Турцию. В нашу страну стали приезжать те, кто теперь не может ездить в Европу, таких клиентов в первую очередь приняли пятизвездочные отели. Это не те гости, которые выбирают 3 и 4 звезды, они ориентируются на хороший сервис. В отелях заметили изменение "качества" туристов, стало больше "белых воротничков", - заявила агентству  Коджакая на полях Конгресса курортного туризма.
По ее словам, порядка 90% российских клиентов компании выбирают пятизвездочные отели, раньше этот показатель был на уровне 70%.
Россияне по итогам 10 месяцев 2024 года продолжили лидировать по числу посетивших Турцию иностранцев, но в октябре уступили гражданам Германии, следует из статистики турецкого министерства культуры и туризма. За десять месяцев Турцию посетили более 47,3 миллиона иностранцев, что на 9,2% выше показателей 2023 года, из России туристов прибыло на 7% больше, чем год назад - более 6,24 миллиона.
Министр туризма Мехмет Эрсой заявил, что Турция уверенно движется к реализации цели в 61 миллион принятых туристов по итогам года.
 
ТуризмБизнесРОССИЯТУРЦИЯЕВРОПАГЕРМАНИЯPegas Touristik
 
 
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